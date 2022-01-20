За кокаин в посольстве России сели четверо

Четыре фигуранта «дела об аргентинском кокаине» получили от 13 до 18 лет лишения свободы. Организатор контрабанды, которым СК считает бизнесмена Андрея Ковальчука, называет себя жертвой провокации, якобы организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб. Свою вину никто из подсудимых не признал.

Дорогомиловский суд Москвы в четверг, 20 января, огласил приговор четверым фигурантам уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Решение вынесено на основании вердикта присяжных, передает «Интерфакс».

Ключевой фигурант, предприниматель Андрей Ковальчук приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,8 млн руб. Об этом рассказал агентству его адвокат Сергей Юрош, отметив, что сторона защиты обжалует решение суда.

Еще три человека — Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и экс-завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов — получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.

Фигурантов дела признали виновными в покушении на контрабанду наркотических средств (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 229.1 УК РФ) и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Никто из них свою вину не признал.

Суть дела

Как выяснили следователи и установил суд, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России.

В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина. Сообщалось, что в крематории в Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина из посольства России.

В конце февраля 2018-го стало известно, что в рамках этого дела в Москве под стражу были взяты Худжамов, Калмыков и Абянов.

Организатора контрабанды Ковальчука объявили в международный розыск и арестовали в России заочно. В марте 2018 года его задержали в Берлине, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Москву и заключили под стражу.

13 декабря 2021-го коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности всех четверых подсудимых по предъявленным обвинениям.

При этом присяжные указали, что все фигуранты достойны снисхождения, благодаря чему им перестало грозить пожизненное лишение свободы, которое предусмотрено статьей о контрабанде.

Ковальчук, которого некоторые СМИ связывают со спецслужбами, считает себя жертвой провокации, якобы организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию. Соответствующую позицию представила его защита. Бизнесмен утверждает, что в обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине чемоданах находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.