За кокаин в посольстве России сели четверо

Дорогомиловский суд Москвы в четверг, 20 января, огласил приговор четверым фигурантам уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Решение вынесено на основании вердикта присяжных, передает «Интерфакс».
Ключевой фигурант, предприниматель Андрей Ковальчук приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,8 млн руб. Об этом рассказал агентству его адвокат Сергей Юрош, отметив, что сторона защиты обжалует решение суда.
Еще три человека — Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и экс-завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов — получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.
Фигурантов дела признали виновными в покушении на контрабанду наркотических средств (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 229.1 УК РФ) и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Никто из них свою вину не признал.
Суть дела
Как выяснили следователи и установил суд, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России.
В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина. Сообщалось, что в крематории в Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина из посольства России.
В конце февраля 2018-го стало известно, что в рамках этого дела в Москве под стражу были взяты Худжамов, Калмыков и Абянов.
Организатора контрабанды Ковальчука объявили в международный розыск и арестовали в России заочно. В марте 2018 года его задержали в Берлине, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Москву и заключили под стражу.
13 декабря 2021-го коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности всех четверых подсудимых по предъявленным обвинениям.
При этом присяжные указали, что все фигуранты достойны снисхождения, благодаря чему им перестало грозить пожизненное лишение свободы, которое предусмотрено статьей о контрабанде.
Ковальчук, которого некоторые СМИ связывают со спецслужбами, считает себя жертвой провокации, якобы организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию. Соответствующую позицию представила его защита. Бизнесмен утверждает, что в обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине чемоданах находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.