«Я вообще-то жива». Что делать, если вас по ошибке признали мертвым

Жительнице Москвы аннулировали паспорт в связи с ее смертью — на самом деле женщина жива и находится в полном здравии. Об инциденте она узнала от банка, когда ее счета заблокировали. В отделе миграции МВД также пока помочь не смогли. Юристы рассказали «Газете.Ru», что подобная путаница в документах бывает нередко — либо при совпадении данных, либо в случае мошенничества. А также объяснили, как быть, если вас ошибочно признали мертвым.

«Недействителен в связи со смертью владельца»

Москвичку Юлию Верклову признали умершей, о чем она узнала 16 января 2022 года после того, как ее банковские счета заблокировали. На сайте МВД было указано, что ее паспорт был аннулирован в связи со смертью.

«Сначала из одного банка пришла СМС, что мой паспорт недействителен. Потом попыталась войти на сайт другого, а там меня заблокировали по той же причине. Я звоню на горячую линию, там пригласили вместе с паспортом разбираться. В итоге мне сказали, что паспорт недействителен по данным МВД. Я полезла на сайт УФМС и узнала, что паспорт недействителен в связи со смертью владельца», — рассказала Юлия «Газете.Ru».

При этом девушка запросила информацию о себе у всех остальных ведомств — в их базах она числится живой. Кроме того, ей удалось на недействительный паспорт получить сертификат о повторной вакцинации.

«Я прибежала в ОФМС с просьбой разобраться — там совершенно не удивились вопросу, с которым я обратилась. Зашла к начальнику и говорю: «Мой паспорт на сайте ФМС значится недействительным в связи с моей смертью. А я жива». Он ответил, что у него неприемный день, а я в шутку сказала: «Ну, так и я вообще-то не умерла», — отметила Верклова.

Впоследствии сотрудник миграционной службы проверил базу данных и констатировал, что суд признал Юлию умершей в Восточном Бирюлево. Собеседница в это верить отказалась, поскольку в этом районе нет суда — его обслуживают Нагатинский и Чертановский суды.

«Я написала официальное заявление с просьбой предоставить информацию, на каком основании мой паспорт аннулирован и я признана умершей. Пока эта ситуация решается, я запросила информацию о себе из всех ведомств, где можно было бы проверить мой статус — там я все еще жива», — пояснила она.

Полную тезку похоронить не могли

На следующий день Юлия вновь пришла к начальнику ОФМС, однако он заявил, что пока не занимался ее делом. Желая ускорить процесс, «умершая» показала ему официальное заявление в МВД — мужчина отреагировал неоднозначно.

«Он начал корчиться, морщиться и кричать. Кричал, что раз я так, то он теперь принципиально ничего делать не будет, а только через 30 дней напишет официальный ответ. А если б я по-хорошему, то мог бы просто исправить», — вспомнила девушка.

Теперь Юлия планирует дождаться официальных ответов на заявления. Если они не придут в установленный законом срок (30 дней), то она будет писать новые — о бездействии сотрудников госорганов. Также она планирует обратиться с письмом о своей ситуации к президенту.

По ее мнению, инцидент с паспортом произошел из-за сбоя в системе. Сперва она предположила, что это могли быть мошеннические действия со стороны банка, однако позднее отвергла эти мысли, поскольку организация слишком крупная, ей нет смысла пытаться украсть ее деньги.

«Скорее всего, перепутали цифры паспорта какого-то реально умершего человека. Вероятность найти мою полную тезку крайне мала. Кстати, на портале мэра Москвы уже ответили на мое заявление и сказали, что все данные уже переданы в МВД», — добавила она.

«Катастрофы нет»

Управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев пояснил, что с развитием информационных технологий случаи признания живых российских граждан умершими — не редкость.

«Чаще всего причинами этого становятся технические сбои в базах ЗАГСов, особенно в случаях с лицами, чьи установочные данные были аналогичны или схожи с данным умерших граждан. Вместе с тем такие случаи происходят и связи с умышленными незаконными действиями, например, при попытках злоумышленников завладеть чужим имуществом при жизни человека», — отметил он.

В случае доказанных умышленных действий, вероятнее всего они будут квалифицироваться по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), за которое предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

При этом юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев заверил, что ничего непоправимого и страшного в ситуации с Веркловой нет.

«Такое бывает, проверки на сайте действительно могут показать, что паспорт аннулирован. Какой-то катастрофы в этом нет. То есть человеку просто придется обратиться в органы, чтобы заменить паспорт. Это в чистом виде проблема в МВД. Скорее всего, человеческий фактор сыграл роль», — заключил адвокат.