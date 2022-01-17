«Мы будем бить вас»: дагестанец покаялся за угрозы и дебош в московском автобусе

Дебошир, который ранее устроил скандал в московском автобусе, заявил на допросе, что сожалеет о сказанных словах. Инцидент произошел из-за того, что водитель отказался остановиться в неположенном месте в ответ на требование мужчины. Молодой человек был возмущен этим, оскорблял водителя, и тот ему ответил. После этого дагестанец вступил в словесную перепалку с пассажирами, которые попросили его замолчать. Ссора в автобусе спровоцировала общественный резонанс и заведение уголовного дела.

Правоохранители задержали мужчину, который ранее устроил перепалку в московском автобусе. На допросе он покаялся в содеянном. «В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею», – сказал он на видео, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Накануне в соцсетях стал популярным ролик, который заснял один из пассажиров автобуса. На кадрах был мужчина, который назвал себя дагестанцем. Водитель отказался остановиться в неположенном месте по требованию агрессивного пассажира. Тогда он начал расхаживать по салону и громко оскорблять водителя: «тварь», «свинья», «черт», «не мужчина» (это не полный список его выражений).

Водитель, судя по распространенному видео из кабины, тоже за словом в карман не лез. На просьбу остановиться, он сказал, что скоро будет остановка. Молодой человек что-то ему говорил и тот в ответ заявил: «Понаприезжали сюда! На себя посмотри, обезьяна! Петух азиатский» И в грубой форме попросил его отойти от кабины.

Дебошир продолжил сыпать бранными словами. В какой-то момент не выдержали пассажиры автобуса и попросили мужчину не выражаться при них. Но он пошел на конфликт: «Я буду выражаться! Что ты мне сделаешь?» – обратился 29-летний дебошир к тому, кто сделал ему замечание. «А что должен сделать? Веди себя, как человек, а то ходишь тут кричишь», – ответили ему. Но молодой человек не собирался останавливаться: «Я говорю, как считаю нужным. Старик, успокойся я тебе говорю. Слышишь ты! Я веду себя так, как считаю нужным. С вами, русскими, вот так надо себя вести», – сказал он мужчине в возрасте.

После этих заявлений в конфликт вступила пассажирка: «Почему ты себя так ведешь, ты дома?» «Да, я дома! Я гражданин Российской Федерации!» – ответил мужчина.

Вслед за этим он стал затыкать другого пассажира: «Ты рот закрой, старик!» На что ему сказали, что он неуважительно разговаривает. Дагестанец заявил, что у него уважение есть и добавил, что если бы он был русским, то водитель открыл бы ему дверь. На заявления пассажиров, что этого бы не произошло, потому что водителю грозит штраф, мужчина ответил: «Он нацист и ты нацистка!»

Девушка, которая снимала видео, назвала буянившего пассажира «обезьяной». Но так, что он этого не услышал.

«Придет время, когда мы будем бить вас. Мы – дагестанцы!» – заявил дебошир.

После того, как видеозапись выложили в сеть, ею заинтересовались правоохранители. Мужчину задержали. Как пишет Telegram-канал Baza, дебошир уже был судим дважды. СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. «В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия», – говорится в сообщении ГСУ СК России по г. Москве.

Реакция на инцидент

На сайте главы Дагестана Сергея Меликова опубликовано его заявление в ответ на видеозапись.

«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим», – подчеркнул он.

Он заметил, что «возмутительна» попытка говорить «от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления». «Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить», – добавил он.

Движение «Ветераны России» также возмутились поступком мужчины. В разговоре с «Газетой.Ru» председатель организации Ильдар Резяпов заявил, что в его словах усматривается «разжигание межнациональной розни». «Этот молодой человек должен принести публичное извинение за данный поступок перед российскими гражданами. Ну и сами уроженцы Дагестана должны с ним провести разъяснительную работу. Видимо его родители упустили возможность полноценного воспитания и уважения к старшим», – добавил он.