Латвийский депутат устроил скандал в аэропорту Брюсселя из-за русского языка

Евродепутат от Латвии Робертс Зиле, бельгийцы и русский язык оказались несовместимы. Парламентарий закатил скандал в аэропорту Брюсселя после объявления о посадке на самолет до Риги. По его мнению, оно прозвучало на оскорбительном языке.

«А что? Разве латыши не понимают по-русски?»

«В аэропорту Брюселя во время посадки на рейс АirBaltic, летевший из Брюселя в Ригу, посадка была объявлена в том числе на русском языке, но не на латышском. На свой вопрос я получил разъяснение, что это решение персонала аэропорта, и вообще у них такое объявление на латышском языке не записано», — оскорбился Робертс Зиле в своем Twitter.

Евродепутат пытался накануне вернуться на родину после деловой поездки в Бельгию. Не получив публичных извинений, через несколько часов он обнародовал следующий твит.

«А что? Разве латыши не понимают по-русски?» - железная логика персонала аэропорта», — возмутился парламентарий.

1/2 ovakar iekpana @airBaltic reis BT604 uz Rgu, Briseles lidost tika organizta ar krievu valod, bet ne latvieu. Uz maniem jautjumiem, noskaidroju, ka to nolma lidostas personls un vispr latvieu valod tda ieraksta viiem nemaz nav… — Roberts Zle (@robertszile) January 13, 2022

Он также отметил в сообщении авиакомпанию-перевозчика АirBaltic и заявил, что ей необходимо разобраться в ситуации. Ведь какое-то время назад ему уже «удалось предотвратить похожую ситуацию» в аэропорту Франции.

«Недопустимая ситуация»

Положение, в котором оказался европарламентарий, вызвала сочувствие у его земляков.

«Если в авиакомпании есть люди с такими серьезными пробелами в образовании, то надо задуматься, а может ли подобная безграмотность быть и в других вопросах. Например, безопасность полетов», — написал Зиле слова поддержки писатель Отто Озолс.

Второй твит политика нашел также отклик у авиакомпании.

«Доброе утро! Благодарим за полученную информацию <…> От имени компании АirBaltic приносим пассажирам свои извинения за данную ситуацию», — ответили ему в Twitter.

В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что, согласно их требованиям, полеты из-за рубежа в Ригу должны объявляться персоналом аэропорта отправления на местном государственном, английском и латышском языках, причем «в случаях, когда персонал аэропорта может это обеспечить».

Vai var aiziet pa atbildbas dti ldz darbiniekam, kur preczi du lmumu piema? Ja lidsabiedrb strd cilvki, kuriem ir tik nopietni robi izgltb, tad jsk domt, ka ar citos jautjumos var bt ldzgs analfabtisms. Piemram, lidojuma drob. — Otto Ozols (@OttoOzols) January 13, 2022

«Использование объявлений на русском языке в полете из Брюсселя не запрашивалось в конкретной ситуации. Это ошибка со стороны контрагента. Подобные ошибки недопустимы. АirBaltic свяжется с руководством Брюссельского аэропорта», — заверили в авиакомпании.

Не Робертсом единым

Зиле не первым высказал подобную претензию в отношении АirBaltic. Так, в 2015 году в центре внимания оказался депутат Артус Кайминьш, который устроил дебош на борту самолета.

Тогда между народным избранником и бортпроводницей тоже возникли разногласия из-за языка, на котором звучало обращение в самолете. А затем он отказался стереть снятый во время полета видеоматериал.

Артурса возмутил тот факт, что, когда самолет оказался в зоне латвийского воздушного пространства, прозвучало сообщение о возможности пересадки для пассажиров, которые летят транзитом. Оповещение сделали на русском и английском языках.

Кайминьш вызвал стюардессу, чтобы выяснить, почему сообщение прозвучало на русском языке, который не является одним из официальных языков ЕС, но не на латышском. Бортпроводница ответила, что выбор языка определяется конкретной директивой, к тому же латвийцы не используют возможность пересадки.

На эти слова депутат отреагировал так, что вскоре обнаружил себя в полицейском участке международного аэропорта Рига.

Почему Робертс Зиле не любит русский язык

Партия праворадикального Национального блока (Нацобъединения), в которой состоит Робертс Зиле, входит в правящую коалицию в Сейме (парламенте) Латвии. Евродепутат неоднократно выдвигался в премьер-министры страны от этой партии.

Фракция придерживается крайне правой идеологии. Ее члены предлагают и лоббируют законы, направленные на выдавливание русского населения из Латвии. Кроме того, Нацблок активно и открыто поддерживает политику героизации латышских нацистов, служивших Гитлеру в годы Второй мировой войны.