При беременности риски выше: ВОЗ призвала будущих мам привиться от коронавируса

В ВОЗ считают необходимым прививать от коронавируса беременных женщин по всему миру, так как это защитит их от тяжелого развития заболевания. Как иностранные, так и российские исследователи подчеркивают, что при заболевании COVID-19 во время беременности без антител к инфекции повышается риск смерти матери и развития патологий у плода.

В клинические испытания лекарств и вакцин от коронавируса необходимо включать беременных, считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, беременные попадают в группу повышенного риска тяжелого течения коронавирусной инфекции, если заболевают в период вынашивания ребенка. При этом они, как полагает Гебрейесус, «не находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом».

В связи с этим специалисты организации считают «жизненно важным» предоставить беременным беспрепятственный доступ к вакцинам, чтобы они могли защитить как себя, так и плод.

«Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин. К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса», – подчеркнул глава ВОЗ.

Гебрейесус обеспокоен тем, что в некоторых странах мира врачи разделяют заболевшую коронавирусом мать с новорожденным. Он считает, что в этом нет острой необходимости. Гораздо больший вред здоровью и благополучию детей может нанести эта разлука в первые дни жизни.

В конце прошлого года американские ученые обнародовали в журнале Obstetrics & Gynecology результаты своего исследования о влиянии вакцинации на защиту женщины во время беременности.

Специалисты Корнеллского университета выяснили, что наибольший уровень антител против коронавирусной инфекции в крови матери и крови в пуповине сохраняется при введении третьей дозы средства для защиты от COVID-19 в период третьего триместра беременности. При этом не важно, когда был введен первый компонент вакцины – до зачатия или во время вынашивания ребенка.

В исследовании приняли участие 1359 женщин. Они родили 1374 ребенка (включая 15 пар близнецов). На момент родов у всех будущих мам были отрицательные ПЦР-тесты. Три дозы вакцины они получили в период с 16 декабря 2020 года по 14 октября 2021 года. Вакцинация проходила между шестой и 41 неделями беременности. Ученые подчеркнули, что проходить вакцинацию будущим матерям можно на любом сроке, так как беременность увеличивает риски тяжелого заболевания.

Российские специалисты придерживаются мнения, что беременным нужно делать прививку от коронавируса только после 22-й недели.

«Имеющиеся научные данные на настоящий момент доказывают, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22 недели не влияет на течение беременности. В случае, если невакцинированная будущая мама заболевает ковидом, риск значительно возрастает, в том числе и для ребенка», – заявил в середине ноября главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

Он подчеркнул, что при выявлении коронавирусной инфекции есть риск прерывания беременности. «Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», – пояснил специалист. Его слова приводит ТАСС.

Но вред может быть нанесен и самой матери. Из-за распространения инфекции, по словам медика, за год материнская смертность в России стала выше в три раза. «Это были невакцинированные женщины. В группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек. Для них прививка остается настоящим спасением жизни», – подчеркнул он, отметив, что прививку можно делать и в период лактации.

Из-за того, что в России беременные женщины без рвения идут делать прививки от COVID-19, в некоторых регионах вводят стимулирующие «акции». Так, в Курской области все беременные, которые прошли полный курс вакцинации с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года, получат по 5 тыс. рублей. По данным на 11 января, в регионе вакцинацию прошли 570 будущих мам.