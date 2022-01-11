«Нет критических замечаний»: в ЕС признали клинические испытания «Спутника V»

Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало положительное заключение относительно процедуры клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V». Он также надеется, что вопрос согласования стандартов производства отечественной вакцины будет решен в ближайшие месяцы.

Клинические исследования

«Вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, вот в этой части как раз EMA уже приезжало, и у нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение», — сказал Логунов в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

По его словам, теперь переговоры с европейским агентством находятся на стадии гармонизации «производственных стандартов, того, как вакцина производится». «Я очень надеюсь, что мы его (процесс – «Газета.Ru») в каком-то обозримом будущем в несколько месяцев должны завершить», — заключил представитель Центра имени Гамалеи, создавшего «Спутник V».

Без ЕС и США

В настоящее время «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составляет 97,6%, согласно результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. При этом «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе изученной платформы вектора аденовируса человека.

Однако до сих пор отечественная вакцина не признана ВОЗ и ЕМА. Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство пока еще изучают «Спутник V», российская сторона предоставила зарубежным ученым все необходимые для этого документы.

До тех пор, пока отечественная вакцина не будет признана, вакцинированным ею гражданам России закрыт въезд в некоторые страны ЕС и США.

Так, с 8 ноября въехать в Соединенные Штаты могут только те, кто привит вакцинами, признанными ВОЗ или американским регулятором Food and Drug Administration (FDA). Всего в списке разрешенных восемь вакцин, включая индийские и китайские. Из-за этого перед вступлением в силу новых ограничений в США устремились многие российские туристы, у которых были визы. На месте, в любом аптечном пункте, им бесплатно предлагали уколоться на выбор двухкомпонентными Pfizer (перерыв три недели), Moderna (перерыв четыре недели) или однокомпонентным Johnson & Johnson.

Накануне исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер заявил, что в ЕС надеются на открытие границ для россиян весной 2022 года. При этом в организации подчеркнули, что многое будет зависеть от решения ВОЗ относительно «Спутника V».

Иностранные вакцины в России

Хотя в России не признаны иностранные вакцины, страна не закрывает свои границы для привитых за рубежом.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут <…> сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода», - сказала в середине декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пояснил тогда, что «это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах». «Работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат», — сказал Песков.

По его словам, «это, скорее, признание наличия антител, не признание западных вакцин».

Еще в конце ноября сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый призывал признать в России зарубежные вакцины. По его мнению, «это было бы хорошим примером» РФ для иностранных коллег – «признать сертификат о любой вакцинации, признанной в иностранных государствах, без принципа взаимности».

«Здесь речь не идет о применении вакцин на территории других государств, речь о признании факта вакцинации», — уточнил сенатор.

В свою очередь, во вторник замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире «Соловьев Live» заявил, что считает признание взаимных паспортов вакцинации «чисто политическим вопросом».