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Общество

Воевал в Чечне, выводил миротворцев из Косово. Скончался генерал Квашнин

В Москве умер экс-глава Генштаба Анатолий Квашнин

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Анатолий Квашнин (15 августа 1946 — 7 января 2022)

Анатолий Квашнин (15 августа 1946 — 7 января 2022)

Владимир Саяпин/ТАСС
На 76-м году ушел из жизни генерал армии Анатолий Квашнин. Как стало известно «Газете.Ru», в течение месяца военачальник боролся с коронавирусом, а в ночь на 7 января скончался от инфаркта. Квашнин построил самую успешную карьеру в истории вооруженных сил страны среди выпускников гражданских вузов. Подробнее о его биографии — в нашем материале.

Экс-начальник Генштаба вооруженных сил РФ Анатолий Квашнин умер минувшей ночью в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Ему было 75 лет. О смерти генерала «Газете.Ru» сообщил источник в вооруженных силах в пятницу, 7 января.

«Анатолий Васильевич месяц лежал с COVID-19, состояние ухудшалось. Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — рассказал источник.

В 1997-2004 годах Квашнин занимал посты начальника Генерального штаба ВС РФ — первого замглавы Минобороны. Позднее он был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, с этой должности его отправили в отставку в 2010 году.

Самая успешная карьера

Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе. В 1964-м он окончил среднюю школу №1 в городе Далматово Курганской области и поступил на автотракторный факультет Курганского машиностроительного института.

В июле 1969 года был призван в Советскую Армию сроком на два года как выпускник высшего учебного заведения с военной кафедрой. В августе лейтенант Квашнин прибыл в Душанбе в 201-ю мотострелковую дивизию Туркестанского военного округа, где был назначен в 401-й танковый полк заместителем командира танковой роты по технической части. Уже 26 декабря 1969 года был назначен командиром танковой роты. В 1971-м после окончания срока призыва по рапорту продлил службу, был зачислен в кадровый офицерский состав Советской Армии и назначен заместителем командира танковой роты по технической части.

В 1976 году Квашнин окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского с отличием, а в 1989-м — также с отличием — Военную академию Генштаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова.

С началом операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике Квашнин находился в зоне боевых действий, где после отстранения командующего Объединенной группировкой российских войск генерал-полковника Алексея Митюхина добровольно вызвался возглавить эту группировку (с 20 декабря 1994 года по 31 января 1995-го).

«Случилось так, что некоторые генералы — мои помощники, заместители — по различным причинам отказались или не смогли возглавить группировку, вести боевые действия. Не хочу называть их фамилии… Поэтому я благодарен тому же генералу армии Квашнину, который тогда подошел ко мне и сказал: «Товарищ министр, если вы позволите, я готов взять на себя командование…», — так вспоминал об обстоятельствах этого назначения министр обороны Павел Грачев.

10 апреля 2003 года Квашнин сообщил о выводе российских миротворцев из Косово.

С сентября 2004 года уволен в запас, а с 15 августа 2011-го — в отставке.

Как отмечает агентство «Башинформ», Квашнин построил самую успешную карьеру в истории вооруженных сил страны среди выпускников гражданских вузов, пройдя все ступени армейских должностей от заместителя командира танковой роты до начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны РФ.

С августа 2013-го по 2015 год он также являлся председателем Наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации «Авиасоюз». С переходом на гражданскую службу Анатолий Васильевич с женой Натальей Петровной переехали в Новосибирск.

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