Благоустройство на Крайнем Севере: Норильск получит вторую жизнь

Норильск ждет масштабное переустройство, после которого он должен стать комфортным для жизни современным городом. Комплексный план социально-экономического развития города утвержден в декабре российским правительством. На реновацию жилищного фонда, модернизацию, капитальный ремонт, реконструкцию и развитие объектов городской инфраструктуры выделено 120 миллиардов рублей.

Уникальный проект

Превратить Норильск в благоустроенный современный город, сделать его опорным городом для развития всего полуострова Таймыр, задача по-настоящему уникальная. Нигде в мире в экстремальных северных условиях больше нет таких больших городов. На территориях со схожими климатическими условиями в Канаде и на Аляске расположены только небольшие населенные пункты. А население Норильска насчитывает около 180 тысяч жителей и ему нужна полноценная городская инфраструктура.

Поэтому нет и никакого опыта обустройства городской среды в подобных условиях, на который можно было бы опереться. Не существует готовых решений по созданию комфортной среды для жизни в городе, где зима длится около восьми месяцев, а температура падает ниже минус 50 градусов. Комплексное изменение городской среды, социальной и инженерной инфраструктуры — это само по себе серьезный вызов для любого города, но в Арктике сложность решений усиливается многократно из-за экстремального климата и проблем с транспортной доступностью.

Тем не менее, качество жизни в Норильске планируют повысить до уровня, сравнимого с любым другим региональным российским центром, например, Екатеринбургом. Это необходимо, чтобы Крайний Север мог конкурировать за человеческий капитал на равных с другими крупными городами. Сейчас Арктика стала для России новым приоритетом развития и создание условий для притока специалистов, а, значит, для их семей, становится одной из главных задач.

Перспективы развития

Арктика долгое время в России оставалась на задворках и финансировалась по остаточному принципу. С девяностых годов там шел отток населения, населенные пункты пустели. Но сейчас Крайний Север получил новый импульс развития.

В 2020 году была подписана Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации, запущены несколько крупных инвестпроектов — государственных, региональных и частных. Сейчас наиболее нашумевшими стали проекты по развитию Северного морского пути, освоение новых месторождений газа и нефти, внедрению новых технологий атомной энергетики. Переустройство Норильска, несомненно, станет еще одним громким событием в этом ряду.

Ресурсы на эту задачу выделяются значительные. Из 120 миллиардов рублей финансирования, предусмотренных по плану социально-экономического развития Норильска, 81 млрд руб. выделит Норникель. Компания направит еще 150 млрд руб. сверх этой суммы на развитие города.

На севере Красноярского края сейчас идет освоение новых нефтяных месторождений, а, значит, надо будет создавать здесь новые сервисные и административные базы, и Норильску в этом плане практически нет альтернативы.

Еще одна перспективой для Таймыра должен стать экотуризм. Экстремальный туризм набирает популярность во всем мире и плато Путорана на границе с Таймыром, одна из самых диких природных территорий в мире, имеет все шансы стать знаменитым туристическим центром. Этот проект поддерживает «Норникель» с тем, чтобы Норильск стал центром по организации туров на плато Путорана.

close 100% Александр Кряжев/РИА «Новости»

Завтрашний день

Как очевидный местный региональный центр Норильск должен соответствовать всем требованиям к современному городу в плане работы, образования, досуга, спорта, социальных объектов, бытовых услуг, материального обеспечения и транспортной доступности. А современному городу надо быть удобным для взрослых и детей, для молодых и пожилых, здоровых людей и людей с ограниченными возможностями. При этом придется искать особые решения для его экстремальных условий. Например, на Крайнем Севере не устроишь полноценную зону отдыха в виде парка или пешеходной улицы с магазинами и кафе — погодные условия не располагают к прогулкам.

В период активного освоения Арктики во второй половине ХХ века в Советском Союзе и США разрабатывали разные концепции обустройства северных городов. Предлагали строить защитные купола, единые комплексы жилых и общественно-деловых районов, объединенные теплыми переходами, но почти все эти идеи остались на бумаге.

С тех пор возникло много новых факторов, которые необходимо учитывать при перестройке города: появились требования к соблюдению экологических норм, устойчивому развитию, и в то же время заметно вырос арсенал инженерно-технических решений.

Об одном из примеров таких решений рассказал Иван Курячий, научный сотрудник факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По стратегии развития, разработанной компанией «Новая земля» совместно с «Арктикаметрией», поселок Чокурдах на севере Якутии сделали компактнее, заменили двухэтажные дома на 3-5-этажную квартальную застройку, которая лучше защищает от зимнего ветра и формирует городской характер среды.

Центральным элементом развития территории стал многофункциональный дом культуры, в котором появилось пространство комьюнити-центра — «третье место», дополняющее места для жизни и работы. Это современное многофункциональное пространство, которое есть в городах скандинавских стран — то, что раньше называлось городской ратушей, а сейчас ближе к названию town hall.

В нем обеспечивается свободный функционал для развития, досуга и коммуникации — горожане могут прийти в него пообщаться со знакомыми или поработать с ноутбуком. При экстремальных зимних температурах нет возможности общаться под открытым небом, поэтому необходимо создать альтернативное пространство в помещениях.

Глобальный фактор

Одна из главных особенностей Арктики состоит в риске изменения климата из-за глобального потепления. Сейчас городские постройки держатся на сваях, закрепленных в вечной мерзлоте, но уже началось ее таяние. Из-за этого разрушаются фундаменты зданий, появляются трещины в несущих конструкциях, в результате уже не первый год приходится расселять многоэтажные дома в Якутске, Норильске, Новом Уренгое.

По результатам научных исследований к 2050 году в арктических городах могут стать непригодными для эксплуатации до 80-90 процентов застройки. Поэтому нужно уже сейчас прорабатывать сценарии переселения людей в зонах деградации мерзлоты, предупреждают ученые.

Наиболее целесообразными называют два варианта изменения застройки на Крайнем Севере. Первый вариант состоит в использовании участков со скальными породами под грунтом, чтобы устанавливать фундаменты новых зданий на сваях в скале. Второй вариант предполагает использование зданий из легких конструкций, которые не будут нести большой нагрузки на фундамент. Например, это может быть двух-трехэтажная застройка или застройка из деревянных конструкций: в Канаде и Скандинавии из деревянных конструкций строят здания высотой до 18 этажей.

Полная перестройка городской среды в Норильске как раз позволит изменить город в соответствии с жизненно важными требованиями устойчивого развития. Эта модель должна обеспечивать не только качество жизни, но и сохранение хрупкой арктической экосистемы.

Возможны варианты

Сегодня для развития арктических поселений разработаны три основных сценария. Первый сценарий — это модель компактного города с повышением качества жизни за счет оптимизации городской инфраструктуры, большей эффективности бюджетных расходов и привлечения внешних инвестиций. Город исключает неэффективные участки из границ развития, фокусируясь на развитии территорий, наиболее обеспеченных социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Второй сценарий — это управляемое сжатие городской ткани в соответствии с прогнозами сокращения численности жителей. Ряд северных городов был сформирован в советское время с ориентиром на дальнейший рост населения, но ухудшение условий жизни вызвало отток населения и переход на использование вахтовых работников. Модель управляемого сжатия постепенно сокращает город до оптимального размера с точки зрения числа рабочих мест, возможностей бюджета, потенциала развития. При этом повышается качество жизни за счет концентрации ресурсов на меньшей площади территории.

Третий сценарий предполагает постепенную ликвидацию населенного пункта и переселение жителей в другое место с большим потенциалом развития. Например, так была оптимизирована структура расселения в Воркутинском угольном бассейне: из-за изменения спроса на уголь были сокращены рабочие места, а затем реализованы программы переселения из депрессивных населенных пунктов.

Есть и примеры из международной практики: в большем масштабе подобные решения заложены в стратегию пространственного развития Японии. Учитывая прогноз о сокращении численности населения примерно в полтора раза к 2050 году, запланировано уменьшение числа населенных пунктов.