«Его просто выкинули». Кто виноват в гибели мальчика, замерзшего в Подмосковье

Вечером 28 декабря на улице Программистов в Дубне обнаружено тело 11-летнего мальчика. По версии следствия, накануне утром ребенок отправился в школу, но заблудился, упал в реку и умер от холода. Прокуратура проводит проверку, а также собирается дать оценку действиям родителей: погибший рос в неблагополучной семье.

Перепутал автобус

«27 декабря 2021 года ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район «Левый берег» г. Дубны. Однако ни в школу, ни домой мальчик не пришел», — говорится на сайте СК РФ по Московской области.

Ребенок рос с особенностями в развитии. Поэтому из Дубны он каждое утро ездил в школу «Возможность» на специальном социальном автобусе, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации Telegram-канала Shot, одноклассник видел его на остановке. Приятель, так и не дождавшись школьного автобуса, уехал. А 11-летний мальчик остался один.

По одной из версий, он побоялся опоздать на уроки, сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел по дороге. Решил добраться обратно домой пешком, но заблудился.

В сети появились видеозаписи, на которых школьник пытается найти дорогу. Машины едут мимо, никого не смутило, что 11-летний мальчик бредет один вдоль проезжей части.

Тело ребенка обнаружили в районе «Левый берег» Дубны, около реки Южная Канава. По версии следствия, он провалился под лед, выбрался, но потерял сознание от переохлаждения и умер.

«Просто выкинул»

Отчим мальчика винит в трагедии водителя маршрутки, в которую пасынок сел по ошибке. Как он рассказал «Shot», второклассник поехал в школу после двухнедельного больничного. В 8.23 он должен был сесть в школьный автобус, но почему-то уехал на городской маршрутке №12.

«Он пошел на остановку, но он не сел на свой маршрут. А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул», — заявил мужчина.

Прокуратуре предстоит дать оценку действиям родителей, которые отпустили 11-летнего ребенка с особенностями развития одного. Телеканал РЕН ТВ выяснил, что в 2010 году мать мальчика была оштрафована за нанесение побоев. А в 2015 году ее осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Координатор волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна» Оксана Курчицкая рассказала телеканалу «Звезда», что пропавшего мальчика искали почти 150 человек, которые официально зарегистрировались. Также были люди, которые искали школьника самостоятельно.

«Семья мальчика состоит на учете, она неблагополучная. Мама обратилась к нам уже вечером. Она, ее бывший муж и настоящий муж живут в одной квартире. Дома проживали пятеро детей», — сказала Курчицкая.

Неблагополучная семья

Ксения Напольская, бывший завуч школы, где замерзший мальчик учился первые два года, написала в соцсетях, что мать ребенка не признавала его особенностей в развитии.

«Он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло. Я много раз с мамой беседовала, но там пустота. На учете стояли, беседовали... Но сделать что-то очень сложно. Мальчик сейчас учился в коррекционной школе. Это уже большая победа! Лично я не смогла этого добиться. Мальчику нужна была коррекция намного раньше. Но без желания родителей нельзя ничего», — написала она.

Однако мать школьника и после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей, сообщают «Известия».

«Он вообще мальчик очень домашний: школа — дом. Толком ни с кем не общается или общается только избранно. К себе не каждого подпустит», — цитирует ее газета.

Напольская отметила, что не раз сталкивалась с неблагополучными семьями, были «более запущенные», чем та, в которой рос погибший ребенок.

«Лишением родительских прав занимается не школа. Школа может только беседовать с родителями, сообщать в комиссию по делам несовершеннолетних и заниматься как-то индивидуально с ребенком. Это все было», — пояснила экс-завуч, отметив, что в семье «за детьми плохо следили, не занимались».

В свою очередь, директор школы «Возможность» Валерия Смирнова, где в последнее время учился погибший мальчик, винит в случившемся родителей. Об этом она заявила в беседе с РЕН ТВ.

«Родителям сообщили — приехал отчим. Ребенка мы не нашли, тут же сообщили в полицию, и он (отчим — «Газета.Ru») пошел в полицию. Дело в том, что ребенок не приехал в течение первого урока. Но детки особенные — они могут проспать, они могут приболеть. Классный руководитель после урока сразу же написала отцу, как выяснилась данная ситуация, мы тут же сообщили. С мамой мы не общаемся — она категорически отказывается с нами общаться», — рассказала директор.

Смирнова также пояснила, что специальный школьный автобус идет по определенному маршруту, родители подводят детей, либо школьники садятся сами.

«А его выпустили просто из дома. Он раньше сел на какую-то другую маршрутку, какая маршрутка подошла, в такую он и сел. Родитель должен был довести ребенка и посадить — никуда бы он не делся. Пускать такого ребенка в свободное плавание — ну это, конечно... просто выставить его из дома и «иди», — заключила Смирнова.