«Это обязательство России в рамках Совета Европы». Могут ли вернуть смертную казнь

Смертная казнь в РФ может вернуться, такой возможности исключать нельзя. Об этом в своей книге пишет глава Конституционного суда Валерий Зорькин. По мнению судьи, введение моратория на высшую меру наказания стало уступкой «несвойственным российскому национальному правосознанию» ценностям. В Совфеде считают, что этот вопрос относится в большей степени к моральным аспектам, чем к правовым.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова председателя Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина о том, что в России может быть восстановлена смертная казнь. Его слова передает РИА «Новости».

По мнению сенатора, этот вопрос является скорее морально-нравственным, а не юридическим.

«Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет», — сказал Клишас.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что председатель КС Валерий Зорькин в своей новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» не исключает отмены моратория на смертную казнь в РФ.

По словам Зорькина, в свое время введение этого моратория стало «уступкой ценностям, несвойственным российскому национальному правосознанию», сообщает газета.

Зорькин отмечает, что в России сложилась отличная от «старых демократий Европы» социокультурная ситуация. При этом, говорится в книге, Конституционный суд РФ показал, что готов преодолевать стереотипы массового сознания – как в случае с отменой смертной казни.

Мораторий на смертную казнь действует в РФ с 1996 года, после вступления страны в Совет Европы и взятия на себя соответствующих обязательств. В 1999 и 2009 годах бессрочный запрет на казнь был подтвержден решениями КС. Формально суд не отменял смертную казнь, это может сделать только законодательный орган.

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — полагает Зорькин.

Вопрос о смертной казни не может быть закрыт полностью, пока совершаются умышленные убийства, добавляет судья. «Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно», — резюмирует глава КС.

Юрист-конституционалист Ольга Подоплелова в разговоре с «Ъ» заявила, что отмена смертной казни в России держится на обязательствах, взятых на себя страной при вступлении в Совет Европы, а не на решении Конституционного суда. Фактический запрет на смертную казнь для членов СЕ вводит вторая статья Конвенции, подписываемой участниками этого объединения.

Оправдать возвращение смертной казни в России не может даже гипотетический выход РФ из Протокола №6 к Европейской конвенции (этот протокол Москва не ратифицировала), подытожила юрист.

22 декабря вернуть смертную казнь для педофилов предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев. На пленарном заседании 21 декабря Госдума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для судимых за изнасилование несовершеннолетних.

Говоря о законе, парламентарий добавил: «Считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность». По мнению Хамзаева, такое преступление должно наказываться высшей мерой в виде смертной казни. Он также отметил, что высший срок должны получать не только педофилы-рецидивисты, но и те, кто совершил подобное преступление впервые.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал недобросовестной спекуляцией идею разрешить смертную казнь – пусть даже для педофилов.

«Все это недобросовестные спекуляции. Есть позиция Конституционного суда. Смертная казнь в России не применяется. Это четкая правовая позиция и международные обязательства России в рамках Совета Европы», — подчеркнул сенатор.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод считает возвращение смертной казни неэффективной мерой.

«Пожизненное лишение свободы — мера более жесткая, чем смертная казнь, [которая] может породить беспредел, учитывая перекосы в нашем правосудии. Могут пострадать невиновные», — сообщал «Газете.Ru» правозащитник.