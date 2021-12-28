Ждали помощи больше 9 часов на морозе. Что известно о крушении вертолета в Удмуртии

«Мерзну, холодно…»
Вертолет вылетел 27 декабря из Ижевска, чтобы осмотреть нефтепровод казанской компании «Транснефть-Прикамья». На борту был сотрудник фирмы, 53-летний Илья Хромов, за штурвалом — 35-летний пилот Дамир Гафуров. Через несколько часов экипаж успешно выполнил задание и возвращался в Ижевск, когда произошла авария.
Пилот успел сообщить о внештатной ситуации, и связь оборвалась. Источник газеты «Известия» предположил, что вертолет попал в вихревый поток, и Гафуров не справился с управлением. Сам пилот успел рассказать спасателям, что вертолет «начало вращать».
В результате Ми-2 совершил жесткую посадку посреди леса. Как считает собеседник «Известий», «экипажу повезло» – вертолет летел на небольшой высоте и упал в глубокие сугробы, что смягчило аварию.
На земле пострадавшие вышли на связь по рации, однако не смогли указать МЧС точное место падения. Они рассказали, что находятся примерно в семи километрах от деревни Азино, и рядом проходит какая-та дорога. Спасатели просили пилота подать какой-то опознавательный знак — поджечь что-то или запустить ракетницу. Однако Гафуров ответил, что не может этого сделать.
«Холодно, мерзну, холодно, холодно», — повторял он по рации. На другом отрывке переговоров Гафурова со спасателями он просит их поторопиться, потому что на улице стоит такой мороз, что трудно дышать. «Тяжело дышать просто. <…> Давайте шустрее, замерзли», — говорит он.
МЧС стало известно об аварии в 14.15 мск. При отсутствии точных координат и информации о том, что вертолет перед крушением кидало из стороны в сторону, спасатели изначально очертили широкий круг поисков. Рассматривались различные версии. По одной из них крушение произошло в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, по другой — в Увинском, по третьей — вообще в соседнем Пермском крае у города Чайковского на границе с Удмуртией.
Место аварии искали не только удмуртские экстренные службы, но и пермские, а также волонтеры и полиция. Всего к операции привлекли около 300 человек. МЧС задействовало технику повышенной проходимости, снегоходы, беспилотники, из Перми на поиски подняли вертолет.
Однако в итоге упавший вертолет нашли только к полуночи – спустя около десяти часов после крушения. Гафуров к тому времени перестал выходить на связь, а температура на улице опускалась все ниже. Вертолет обнаружили в Завьяловском районе Удмуртии между селами Азино и Киякик, днем в этом районе было около -13°C, к ночи похолодало до -16°C.
Когда спасатели добрались до пострадавших, они оба еще были живы. Оказалось, что пилота зажало в кабине. Его успели достать из вертолета и передать врачам, однако на руках у медиков он умер.
Второго пострадавшего, Хромова, доставили в ижевскую больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали обморожение ног, черепно-мозговую травму и перелом. По последней информации, он в сознании и общается с медиками, но находится в шоке от случившегося.
Разбившийся вертолет принадлежит «Казанскому авиапредприятию». Гендиректор компании Магомед Закаржаев заявил, что вертолет считался исправным.
«Вертолет наш, пилоты — тоже. Мы считали, что машина исправна, экипаж довольно опытный», — сказал он изданию «Бизнес-Online».
Троюродный племянник погибшего пилота Денис Альмятов сообщил РЕН ТВ, что Гафуров закончил с отличием Сызранское авиационное училище и служил в армии. «Он ушел на пенсию, был военным офицером», — уточнил племянник. По его словам, после выхода на пенсию его родственник отправился к супруге в Удмуртию. «Он очень дисциплинированный парень», — отметил Альмятов.
Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).