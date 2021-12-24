Самый суровый приговор в истории: студент получил срок за оскорбление памяти ветеранов

19-летний Матвей Юферов, справивший нужду на стенд с портретом ветерана Второй Мировой войны, получил четыре года колонии. Юношу признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении памяти ветеранов, это самый суровый приговор с момента принятия данной статьи УК. Юферов извинился и заявил, что был пьян и куражился. Потерпевший по делу — 69-летний сын ветерана — заявил, что приговор не очень суровый, но и не очень мягкий.

Как установил Мосгорсуд, в ночь на 25 ноября Матвей Юферов помочился на стенд с портретом участника войны на Измайловском бульваре. Прокуратура требовала для юноши максимальный срок наказания, предусмотренный статьей — пять лет лишения свободы.

Суд дал Юферову на год меньше.

Юферов также «лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети «Интернет», сроком на 5 лет», сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы

Юношу признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 354.1 УК РФ, — реабилитации нацизма и оскорблении памяти ветеранов ВОВ. Такие жесткие приговоры по данной статье пока еще не выносились за всю историю ее правоприменения, передает «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Второкурсника РГГУ задержали в конце ноября после того, как в его сторис в Instagram было опубликовано видео, на котором он мочится на стенд.

Вскоре после этого скриншоты были опубликованы в Telegram-канале Владислава Позднякова, основателя экстремистского сообщества «Мужское государство». Через некоторое время о проверке и возбуждении уголовного дела сообщили МВД и прокуратура Москвы.

По словам самого Матвея, он в ту ночь собирался на поезде поехать в Санкт-Петербург, чтобы навестить свою девушку, сделав ей сюрприз. Перед тем как уехать из Москвы, он встретился со своими друзьями, и они напились в баре.

Пьяный студент осквернил стенд с портретом ветерана по пути на вокзал, попросив своего друга выложить фото в сторис. Свои мотивы Юферов объяснить не смог.

«Он это описывает исключительно так: «Какой-то я был пьяный, абсолютно какой-то идиотский порыв и настроение». Он дико раскаивается и в шоке от случившегося», — рассказала «Медиазоне» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано Минюстом РФ иноагентом) адвокат юноши Татьяна Соломина. При этом на суде его интересы представлял другой защитник.

По словам Соломиной, Юферов согласился на сделку со следствием и должен был получить не более двух третей от срока, которого требовал прокурор – то есть от пяти лет это составляет 3 года и 4 месяца.

Друзья и девушка Матвея также утверждают, что он никогда ничего подобного не совершал. Адвокат заявила, что ее подзащитный – адекватный и умный мальчик из приличной семьи, его отец – отставной военный. Юферов учится в РГГУ по специальности «Гостиничное дело», катается на скейтборде и рисует граффити.

Мать Матвея на допросе в СКР заявила, что сын всегда уважал ветеранов, и они по семейной традиции всегда возлагали цветы к мемориалу героям войны в Истре – на День Победы. Умерший прапрадед Юферова – тоже ветеран войны.

Юноша не был блогером, на его Instagram подписаны не более 500 человек. Внимание на ситуацию обратили в первую очередь СМИ – публикация Life, к примеру, стала поводом для проверки ситуации сотрудником Центра «Э», следует из рапорта.

Студент записал видео с извинениями. «Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это», — сказал Матвей Юферов. Он также признал вину и отметил в разговоре со следователем, что его «выходка» была «циничной и вопиюще хулиганской», но при этом он никогда не разделял нацистские и экстремистские убеждения.

Молодой человек также пожертвовал фонду помощи ветеранам 30 тыс. рублей. Он накопил их, работая курьером.

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Потерпевший по делу – 69-летний сын ветерана, фото которого было на стенде, Сергей Фролов. Он заявил, что поступок Юферова его обидел.

«Ну, что сказать. Хорошо, что не по максимуму, это точно», — прокомментировал Фролов приговор Юферову в разговоре с 360tv.ru.

Он предположил, что молодого человека, скорее всего, освободят через некоторое время по УДО. Сын ветерана охарактеризовал решение суда как одновременно не слишком мягкое, но и не очень суровое. По словам Фролова, самое правильное — что юноше запретили на пять лет писать что-то в интернете.

Дело Юферова расследовала следственная группа из пяти человек. Kp.ru сообщало со ссылкой на источник, что дело находится на личном контроле главы ГСУ СК по Москве генерала Анатолия Стрижова.

В Уголовный кодекс поправка об ответственности за оскорбление памяти ветеранов была добавлена этой весной.