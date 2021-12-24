Безлимиту нет: операторы связи перекраивают тарифные планы

Российский рынок телекоммуникационных услуг, как и другие отрасли экономики, подвергся негативному влиянию пандемии. Однако тенденции последнего года показали, что операторы связи смогли восстановиться после непростого 2020 года, хотя по-прежнему переживают не лучшие времена. В ожидании развертывания сетей нового поколения оживить рынок могут вынужденный поиск новых источников роста, изменения в тарифной политике и, возможно, более конструктивный подход со стороны государственных структур, которые могли бы допустить незначительное повышение цен на услуги сотовых операторов.

Рост рынка мобильной связи

Восстановление рынка мобильной связи в 2021 году позволило наблюдать достаточно оптимистичную статистику, считают аналитики ТМТ Консалтинг. По их предварительным оценкам, объем рынка телекоммуникаций в 2021 году превысил 1,8 трлн руб. Годовая динамика рынка составила 3,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние годы. Однако если рынок мобильной связи рос, то сегменты фиксированного широкополосного доступа в интернет и платного ТВ показали замедление динамики: темпы прироста абонбазы снизились после подключений в период самоизоляции 2020 года, а увеличение тарифов имело локальный характер, отметили эксперты.

Ранее Коммерсант приводил прогноз аналитиков международного рейтингового агентства Moody's, которые ожидают, что ведущие российские операторы связи могут увеличить выручку за 2021 год на 5–6%. Перспективы рынка в Moody's связывают с выводом на рынок дополнительных экосистемных цифровых сервисов помимо услуг сотовой связи.

Действительно, одной из тенденций последних нескольких лет стала диверсификация бизнеса телекомов, вынужденных выходить за пределы традиционных услуг сотовой связи в смежные сферы деятельности. Это связано с поиском дополнительных точек роста для компаний, задумывающихся о будущем развитии. Так, например, МТС позиционирует себя как компанию связи и систему цифровых сервисов, заявляла о своей готовности активнее продвигать дополнительные услуги среди абонентов и ожидает, что за два года число использующих их клиентов должно вырасти с нынешнего 1% до 40%.

В Вымпелкоме заявили о приоритетности для компании оказания своим клиентам качественных телеком-услуг. Тем не менее компания запустила, например, игровую облачную экосистему Beeline Gaming, которая включает 2,5 тыс. игр, а также имеет свои технологические решения, в том числе big data-аналитику, решения для умного города и т.д.

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Тенденция в отрасли, демонстрирующая выход за рамки традиционных услуг, проявляется и в случае других участников рынка, просто не все называют свои продукты экосистемами, отмечают аналитики. При этом все они без исключения стоят перед выбором пути развития. «Изнурительная конкурентная борьба снизила цену для пользователей и сделала базовые услуги мобильной связи доступной всему населению. Оборотной стороной медали является отсутствие у операторов ресурсов для развития, не только финансовых, но и, например, лоббистских. Пролоббировать выделение частот для стандарта 5G они не смогли. В то время как в США операторы сейчас конкурируют, в основном, в скорости внедрения 5G, нашим телекомам пока приходится искать другие пути развития», — говорит Леонид Делицын, аналитик ФГ «ФИНАМ».

Еще одной тенденцией уходящего года стало перетряхивание тарифных планов и отказ от опции безлимитного интернета для новых абонентов. Наличие безлимитных тарифов перестало устраивать операторов по нескольким причинам, большая часть из которых лежит в финансовой плоскости.

«Безлимитный интернет появился как опция для привлечения новых клиентов, которая нужна была операторам для конкурентной борьбы. Сейчас наиболее затратные способы привлечения абонентов уходят — закрываются избыточные салоны связи, становится меньше сверхнизких тарифов, исчезают безлимиты. Операторам нужны деньги на развитие», — отмечает директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Денис Черноокий.

Дорогой безлимит

Как следствие, тарифы с безлимитом если и не исчезли, то с учетом новых условий стали дорогими для подключения. В Tele2 заявили, что отказались от этой опции уже много месяцев назад. В Вымпелкоме сообщили, что пересмотрели тарифы с безлимитным интернет-трафиком, проанализировав потребности клиентов.

«Пользователи уже получили много в предыдущее десятилетие, теперь операторы дать еще больше уже не могут. Теперь приоритетная задача операторов — прибыльность и выплата дивидендов акционерам. Фактически текущее десятилетие в какой-то мере расплачивается за дешевую мобильную связь в прошлом. Получилось так, что базовой услугой охвачены все, но за полупрофессиональное использование придется платить», — отметил Л.Делицын.

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При этом новые пользователи, желающие оформить тариф с безлимитным интернетом, могут обратить внимание, например, на мобильного оператора Yota. Компания не пошла по пути остальных операторов и по-прежнему сохраняет такие предложения для клиентов. Так, например, в Москве пакет связи 100 минут и безлимитный интернет обойдется в 775 рублей, в Санкт-Петербурге – в 647 рублей, в Брянске такой тариф будет стоить 692,5 рубля.

Еще один тренд 2021 года — миграция общения в сторону дата-трафика. По данным Yota, коммуникация, переместившаяся в интернет в период первых волн пандемии, сохранила интерес к онлайн-сервисам, доказавшим свою продуктивность.

Так, например, суммарно с января по ноябрь 2021 года клиенты компании Yota проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 году, хотя на 5% меньше, чем в 2020-м. За этот же период пользователи потратили на 26% больше интернет-трафика по сравнению с 2019 годом и на 11% больше по сравнению с 2020-м. Эксперты считают такие цифры показательными: из-за пандемии треть конференции в 2020 году были переведены в онлайн-формат, остальные либо перенесли, либо отменили вовсе. Поэтому стандартные потребности активного пользователя интернета на смартфоне будут так или иначе корректироваться в пост-ковидную эпоху, но вряд ли ощутимо снизятся.