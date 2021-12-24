Технологии в городе: Москва становится городом будущего

Мы можем удивляться, можем не верить, но будущее из фантастических произведений 20 века уже с нами. В далеком 1911 году Хьюго Гернсбек в своем романе «Ральф 124С 41+» предсказал технологии, которые мы используем сегодня: видеочат, электромобили и солнечную энергию. Пятнадцать лет спустя Александр Беляев в романе «Властелин мира» придумал беспилотные самолеты. В 1950-м у Рея Бредбери в рассказе «Будет ласковый дождь» появился «умный» дом. К счастью, мир развивается в стиле утопических романов, когда человечество справилось с экологическим кризисом, а города полны новых технологий.

Технологии для городской среды

Современные тренды — экологичность, стремление к здоровому образу жизни, цифровизация, отражаются на процессе урбанизации городов, стремительно меняя их. Новые технологии интегрируются в нашу жизнь. С помощью нейросетей-трансформеров теперь определяют проблемы городской инфраструктуры, используя данные, загружаемые пользователями: нехватку парковочных пространств, отсутствие тех или иных социальных объектов, неудобство транспортных маршрутов. Строительные и инженерные технологии постоянно совершенствуются. Специалисты компании Icon получили заказ на печать домов с помощью 3D-принтера для Эль-Сальвадора. В аравийской пустыне планируется создать полностью автономный город роботов NEOM, в десять с половиной раз превышающий по площади Москву. А столичные строительные компании реализуют энергоэффективные проекты, направленные на заботу об экологии и людях.

Изучение опыта разных девелоперов показывает, что столица России все больше уделяет внимание экологичности новых жилых кварталов. Хорошим примером такого подхода стал Донстрой, его, кстати, признали самым экологичным девелопером среди московских застройщиков (премия Urban Awards). При реализации проектов комплексного освоения территорий компания использует LED-подсветку общественных пространств и дорожек во дворах с датчиками движения, сбор дождевых вод для технических нужд, ИТП с автоматической подачей тепла. Все это, конечно, позволяет экономить ресурсы, но еще и открывает такой новый и непривычный подход к возведению жилья — создание городов для людей, заботящихся о своем будущем уже сейчас. Подобной практики придерживаются все «зеленые» девелоперы. В мире уже есть здания с нулевым потреблением энергии и низкими затратами воды. Так, крыша и весь фасад проекта ABB в Швейцарии облицованы солнечными батареями. По словам жителей, энергии им хватает даже в зимние месяцы. В проекте Park Mozaik A Block в турецкой Анкаре путем применения водосберегающих систем удалось сократить потребление воды более чем на 40%.

Москва следует вектору устойчивого развития

Правительства по всему миру поддерживают методы строительства, которые позволяют экономить ресурсы, снижать углеродный след городов и уменьшать выбросы в атмосферу. В этом году Москва заняла лидирующую позицию в европейском рейтинге ««Города будущего: индекс ESG-инноваций»», сообщают РИА Новости. В исследовании к рейтингу отмечается, что число ESG-ориентированных организаций в Москве постоянно растет. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, — «Составители рейтинга отметили политику правительства Москвы, направленную на продвижение принципов ESG, которая является ответом на запрос москвичей, а также высокий уровень взаимодействия с международным технологическим сообществом и транспортную доступность города».

Переходим на электрокары и сажаем цветы

Общественный транспорт меняется, используя экотехнологии. В Москве сегодня самый большой в Европе парк электробусов – 800 единиц. В Берлине самая масштабная сеть велодорожек, в том числе и для электро-самокатов и велосипедов – 1697 км. В Вене запущена новая технологичная программа «умных» светофоров, позволяющая распознавать намерения пешеходов. Больше не надо будет нажимать на кнопку, светофор сам поймет, что вы хотите перейти дорогу.

close 100% Sky-парк в жилом комплексе «Событие», Раменки Пресс-служба Донстрой

Девелоперы тоже подключаются к улучшению транспортной ситуации в городе. В этой части хочется отметить рациональную инфраструктуру общественного транспорта в проектах Донстроя, которая, предлагая удобную альтернативу, позволяет снизить маятниковую автомиграцию в городе. Дома в проектах «Остров», «Символ», «Событие», «Огни», «Река» и «Сердце столицы» расположены в пешей доступности от метро. Компания придерживается ESG принципов и в своих жилых комплексах размещает парковки для электротранспорта и устанавливает датчики СО2 в подземных паркингах. В рамках развития мировой AV-индустрии (autonomous vehicles), отвечающей за внедрение автономных транспортных средств в нашу жизнь, Донстрой создает безбарьерную среду по всей территории проектов для дальнейшего возможного использования беспилотных роверов доставщиков. Строительство всех объектов Донстроя ведется при финансовой поддержке банка ВТБ, который в ноябре утвердил ESG-стратегию на 2022-2025 годы, приняв высокие стандарты устойчивого развития.

Благоустройство и организация возможностей для спорта и отдыха — важная часть городского пространства. Парки, скверы, детские и спортивные площадки ежегодно увеличиваются в количестве, а вот практика создания общественных садов — это новое направление. Например, в Tivoli Green City в Брюсселе на 11 домов комплекса приходится 10 участков, где жители могут посадить цветы или овощи и потом собрать урожай. Свою «летнюю школу» для садоводов-любителей создает и Донстрой в парке «Событие» в московских Раменках, где компания возводит три проекта «Огни», «Река» и «Событие».

Хотим музыкальный фонтан

Еще один тренд — участие жителей в процессе изменения городской среды.

Так, в прошлом году в Москве завершился пилотный проект соучаствующего проектирования. В рамках программы «Мой район» жители принимали участие в создании новых обликов своих дворов.

close 100% Детская зона на маршруте, «Остров» Пресс-служба Донстрой

В 2021 году ВЭБ.РФ запустил программу «5 шагов благоустройства» для 100 крупнейших городов России. Подобный проект уже был успешно реализован с 2016 по 2018 гг. В нем приняли участие 318 моногородов. Жители оставляли свои предложения по улучшению городской среды на сайте программы. В рамках соревнования были созданы произведения уличного искусства, отреставрированы исторические здания, благоустроены парки, скверы, пляжные зоны и придомовые территории. Так, на главной площади города Учалы в Башкирии появился музыкальный фонтан, а в Белогорске световой фонтан «Тесла», за который проголосовали большинство горожан.

Глазами жителей

Социальная составляющая в девелопменте отражается в заботе о каждом жителе. В новом проекте Донстроя «Остров» будут организованы «детские маршруты», целью которых станет занятие и развитие детей дошкольного возраста в процессе прогулки. Здесь появятся стенды с игровыми элементами на уровне глаз ребенка и небольшие спортивные островки. А для людей старших поколений компания создает уникальный бесшовный рекреационный маршрут с местами для отдыха, навесами и скамейками.

Сегодня девелоперы, как шахматисты, заранее просчитывают траектории трендов и уже сейчас реализовывают то, что будет важным для их покупателей через несколько лет. Инфраструктура, о которой еще вчера мы читали в книгах, теперь воплощается в жизнь. С каждым новым проектом городская среда эволюционирует, чтобы в конечном итоге сформировалось пространство для гармоничного существования человека и окружающего мира.