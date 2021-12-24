18 лет за взятку: суд вынес приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова вынес в пятницу приговоры экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой и еще трем фигурантам уголовного дела. Следствие установило, что здание «Зимней вишни» было реконструировано с нарушениями пожарной безопасности, а Комкова с подельниками закрыли на это глаза за взятку. Они получили от 7 до 18 лет колонии.

Роковая реконструкция

По данным следствия, в 2013-2014 годах экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее заместитель Светлана Шенгерей и ее сын, начальник Эдуард Комков получили через посредника взятку в 7 миллионов рублей от совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского.

В обмен они закрыли глаза на то, что генеральный директор компании «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко реконструировал здание ТЦ без разрешения на строительство, а также с нарушением утвержденного проекта. В нем была запланирована установка автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но этого не было сделано.

Самое суровое наказание у экс-главы Госстройнадзора Кузбасса – 18 лет лишения свободы и штраф в 80 миллионов рублей. Чередниченко осудили на 15 лет колонии строгого режима и штраф в 70,5 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на 11 лет. Сын Комковой отсидит в колонии строгого режима 10 лет, а также выплатит штраф в 70 миллионов рублей. Руководить коммерческими организациями он не имеет права следующие восемь лет.

А Шенгерей признали виновной в злоупотреблении полномочиями.

«Отлично. (Погибли - ред.) 60 человек, большинство из них дети. Наверное, разумней было бы, конечно, пожизненное заключение. Но в целом в рамках нашего законодательства я считаю, что да, вполне справедливо», — оценил приговор в разговоре с «Газетой.Ru» Игорь Востриков, потерявший при пожаре в «Зимней вишне» всю семью.

60 погибших

Пожар в кемеровском четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания возник на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых – дети. 79 человек пострадали.

По версии следствия, возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности. Так, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.

Первая волна приговоров

Нынешние приговоры по делу «Зимней вишней» не первые. 29 октября Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры со сроками от пяти до 14 лет восьмерым обвиняемым. Судебный процесс проходил в Ленинском суде из-за отсутствия больших помещений в Заводском. Потерпевшими по уголовному делу признали почти 450 человек.

Тогда на скамье подсудимых были генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании – собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор», которая оборудовала торговый центр системами противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко; инженер компании Александр Никитин, руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрей Бурсин и начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин, а также охранник ККК Сергей Антюшин.

Николай Быданцев сказал на заседании 30 сентября, что Богданова склонила Судденок и Соболева к преступлению. Ради прибыли директор ТЦ обязана была игнорировать нарушения безопасности, а Соболев – создавать видимость обеспечения безопасности в «Зимней вишне».

Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы, Судденок – к 13,5 года колонии. Соболева осудили на 11 лет.

Главе компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» Ползиненко дали 6,5 года колонии, а инженеру компании Никитину – 5,5.

Руководитель тушения пожара в ТЦ Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы за халатность при тушении пожара. Следствие выяснило, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», что привело к гибели людей.

Еще одного пожарного, Генина, за халатность приговорили к 5 годам заключения. А охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин получил 8 лет. По заявлению следователя, он «в тот день не следил за системой пожаротушения, не смотрел на мониторы, выключил систему оповещения за 15 минут до начала пожара, не вызвал 112, не принимал участие в эвакуации людей».