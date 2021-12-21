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Общество

«Не довезли до больницы». В Южной Осетии погибли под лавиной российские военные

Двое военнослужащих России погибли, один пропал из-за схода лавины у Рокского тоннеля

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В Южной Осетии снежная лавина накрыла военный пост в Рокском тоннеле. В этот момент там находились пятеро российских военнослужащих. Двое из них в результате схода лавины погибли. Еще одного из них до сих пор не нашли, в поисках участвуют как российские силы, так и спасатели Южной Осетии.

Рокский тоннель относится к Транскавказской автомагистрали (Транскам). Эта федеральная трасса проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Последние дни в горах региона без перерыва шел снег. «Снегопад в горах продолжается уже третьи сутки», — отмечало МЧС Южной Осетии 20 декабря.

В ночь на 20 декабря на североосетинский участок Транскама обрушились лавины. Опасаясь новых случаев, МЧС Северной Осетии с утра 20 декабря закрыло движение всех видов транспорта на участке в районе населенного пункта Бурон — северного портала Рокского тоннеля.

Пост российских военных, на который 21 декабря сошла лавина, находится на стороне южного портала тоннеля. Замглавы МЧС по Южной Осетии Ацамаз Бестауты сообщил о сходе лавины около семи вечера по московскому времени. «Бригада МЧС выехала на место, но пока информации от них не поступало», — сказал тогда он.

Спустя два часа стало известно, что под лавину попали пятеро российских военных. Они охраняли тоннель, караульное помещение их поста засыпало снегом.

Двоих человек удалось спасти. Их доставили в республиканскую больницу Цхинвала. Минздрав Южной Осетии уточнил, что они находятся в состоянии средней степени тяжести, у пострадавших обморожены конечности. Пресс-служба российского Южного военного округа в то же время отмечала, что военнослужащие получили только легкие травмы.

Позже из-под снега извлекли третьего военного, он также был жив. «Он в тяжелом состоянии, находился под лавиной почти пять часов. Ему оказывается соответствующая медицинская помощь», — указал Бестауты.

Однако в итоге спасти этого военного не удалось, по пути в больницу он умер. «Не довезли до больницы», — отметили в Минздраве закавказской республики.

Четвертый военнослужащий погиб во время схода лавины. «[Его] нашли без признаков жизни», — сообщили в МЧС Южной Осетии.

Таким образом, пока известна судьба четырех военнослужащих из пяти, число погибших достигло двух.
Судьба последнего военного остается неизвестной. На момент написания материала спасатели продолжали его поиски.

Президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову сообщили о случившемся. В его администрации передали, что местные спасатели работают вместе с российскими коллегами. «Бибилову оперативно докладывают об обстановке», — добавили в администрации.

К поискам привлекли российских военнослужащих Южного военного округа. Им помогают силы МЧС Южной Осетии в количестве 20 человек. Задействованы две единицы спецтехники.

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