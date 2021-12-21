Отец 9-летней студентки психфака МГУ отрицает факт нападения на преподавателя

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений напал 21 декабря на заведующего кафедрой факультета психологии во время экзамена дочери, сообщает «РИА Новости». Мужчина отрицает факт потасовки и настаивает, что пытался прорваться в учебную часть из-за «незаконного лишения свободы ребенка» в ходе экзамена. Нынешний инцидент стал очередным столкновением скандального родителя с сотрудниками факультета и учащимися.

Скандальное «Введение в психологию»

Во вторник 9-летняя Алиса сдавала экзамен «Введение в психологию», во время которого присутствовать мог только студент без сопровождающего. Отец ожидал девочку на посту охраны, ему выделили теплое место, чтобы он не мерз на улице.

В пресс-службе факультета сообщили «РИА Новости», что, ответив неправильно, юная студентка расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а Евгений «устроил скандал».

«В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования», — рассказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих уточнила «Ленте.ру», что отец Тепляковой не бил охранников, но сделал больно одному из пытавшихся его остановить сотрудников вуза, так как пихал его.

«До этого он час спокойно сидел, ожидал, приняв позицию, что экзамен сдает только Алиса. Ему были направлены все правила проведения процедуры экзамена, с которыми он согласился. Поэтому я не могу вам сказать, какие требования у него были. Он их не озвучил. Он просто пытался прорваться к преподавателям и сотрудникам учебной части. Зачем? Неясно», — поделилась она.

Вскоре в СМИ появилось видео инцидента. На нем видно, как отец выкрикивает угрозы, хватает окружающих, толкается и рвется вглубь здания, а трое мужчин пытаются его остановить. Вся потасовка происходит на глазах у девятилетней Тепляковой.

В итоге буйного Евгения пришлось закрыть в аудитории, «чтобы он не смог никому нанести физического вреда». Работники вуза также вызвали полицию.

«Незаконное лишение свободы ребенка»

В свою очередь, отец девочки-вундеркинда поведал «Известиям» совсем другую версию событий.

«Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео?.. Я написал заявление в полицию о незаконном удержании и лишении свободы ребенка. На протяжении полутора часов я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка… экзамен проводился в несогласованной форме», — возмутился мужчина.

Он рассчитывал, что дочка будет сдавать экзамен устно, но «преподаватель потребовала», чтобы девочка ответила на первый вопрос билета письменно. По его словам, Алиса должна была двадцать минут готовиться, а затем отвечать. Но ее якобы продержали на экзамене с 15.00 до 16.30.

Евгений настаивает, что ректорат, Рособрнадзор и учебная часть были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен. Кроме того, все его вопросы о причине задержки дочери на экзамене сотрудники факультета игнорировали.

Тогда он решился пойти за девочкой сам. «Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его», — посетовал Тепляков.

Мужчина заявил, что намерен обратиться с жалобой в Следственный комитет, прокуратуру и Рособрнадзор.

Досрочная сдача экзаменов

Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Она подала документы на факультет психологии МГУ. Девочке не удалось поступить на бюджетное место, но она смогла стать студенткой на платной основе. С начала сентября Алиса занималась вместе с другими первокурсниками.

При этом Евгений сопровождал девочку в университете, сидел с ней на парах. С первых дней в СМИ то и дело появлялась информация о скандальном поведении мужчины. Так, в начале сентября учащиеся пожаловались, что добавленный в студенческие чаты родитель хамит однокурсницам дочери. Тогда в пресс-службе факультета рассказали «РИА Новости», что официальных жалоб на Теплякова не поступало. Вместе с тем, «коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией».

В конце сентября отец Алисы заявил СМИ, что девочку грозятся отчислить из-за посещаемости. По его словам, некоторые преподаватели и сотрудники факультета отказываются выстраивать взаимодействие с семьей в индивидуальном порядке, а также помогать Тепляковой досрочно завершить обучение.

«Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — привел Евгений слова педагогов.

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил тогда РИА «Новости», что сотрудники вуза делают все, «чтобы она (Алиса — ред.) самореализовалась». «Я знаю о том, что он просит, мы, конечно, дадим индивидуальный график. Главное — чтобы она сдавала экзамены и заканчивала, мы не можем дать просто диплом», — отметил он.

Уже в середине октября Евгений опять связался со СМИ, рассказав, будто его дочери угрожают «неизвестные», обещают «руки сломать», а отца «в психушку закрыть».

Перед экзаменом одногруппники поделились с «МК», что девочка-вундеркинд сдает сессию досрочно.

«Алиса сдает по своему плану. Нет, ее план не проще, наоборот. Она сдает экзамены раньше нас», — поведала одна из ее однокурсниц, уточнив, что Теплякова должна до Нового года сдать русский язык и психологию.