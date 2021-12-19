Академики Чумаков и Зверев оценили возможность создания «омикрона» биохакером

«Омикрон»-штамм теоретически мог возникнуть путем искусственного синтеза в лаборатории, считают академики РАН Петр Чумаков и Виталий Зверев. По словам Чумакова, нельзя исключать, что новая разновидность вируса была создана неким биохакером, который поставил перед собой цель прекратить пандемию.

Российские ученые оценили теорию об искусственном происхождении «омикрон»-штамма коронавируса. С теоретической точки зрения они считают возможным, что этот вариант COVID-19 был создан неким биохакером с целью окончания пандемии — поскольку «омикрон» не вызывает серьезных последствий.

«Но самое главное, это, скорее всего, даже не биохакеры, а какие-то злонамеренные или специальные лаборатории, которые на самом деле по всему миру распределены», — заявил член-корреспондент РАН Петр Чумаков в эфире «Радио России».

Биохакеры, с позиции Чумакова, это специалисты, которые обладают определенными навыками и технологиями и «по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех». В случае с «омикроном» эксперт не исключил, что мог бы использован пример «пассивной вакцинации», когда ослабленный вирус распространялся одним человеком и в результате все приобретали иммунитет.

Деятельность биохакеров при этом он назвал проблемой, поскольку у медсообщества нет доступа к их исследованиям, но добавил, что если разработка «омикрона» принадлежит такому человек, то «он хорошо справился с задачей».

Академик РАН Виталий Зверев, в свою очередь, согласился, что «омикрон» возможно создать искусственным путем, однако «на коленке» такие разработки не ведутся, отметил специалист. Сам он склоняется к версии, что штамм появился благодаря естественным процессам.

Чумаков же ранее уже выдвигал обоснование версии, что «омикрон» создан в лаборатории, и приписал это англичанам, которые якобы решили прекратить пандемию по политическим соображения, произведя в лаборатории «суперослабленную» версию коронавируса.

«Потому что настала пора решительных каких-то изменений в мире», – заявил он.

По мнению Чумакова, в наборе ДНК штамма содержатся как все мутации предыдущих вариаций COVID-19, так и «вставочка из трех аминокислот». Это говорит о том, что «омикрон» не мог появиться естественно, утверждал член РАН. Кроме этого, на лабораторное происхождение «омикрона» указывает и то, что штамм имеет мало общего со своими предшественниками и развивается «в нарушение всех правил».

9 ноября 2021 года стал «омикрон» впервые идентифицировал директор Гарвардской справочной лаборатории по ВИЧ в Ботсване и научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan Сикхулиле Мойо. Вирус обнаружили у трех дипломатов из Ботсваны.

С тех пор «омикрон» распространился почти в 90 стран мира. Однако ни одной смерти у заразившихся этим штаммом по-прежнему не зафиксировано. Более того, клиническая картина заболевших внушает оптимизм: инфицированным не требуется подключение к ИВЛ, а чаще всего лечение проходит амбулаторно в виду отсутствия серьезных симптомов, как при «дельта»-штамме или других вариациях COVID-19.

Западное научное сообщество разделилось на два лагеря, изучая причины происхождения «омикрона». По одной из них, штамм развился у выступившего резервуаром человека с ВИЧ, а его организм в силу ослабленного иммунитета позволил патогену дольше обычного там находиться и мутировать.

Другие же считают, что более реальной выглядит теория, согласно которой человек болел коронавирусом и передал инфекцию своему питомцу. В организме домашнего животного вирус быстро адаптировался и мутировал, после чего обратно передался человеку.

У этих гипотез, как и у предположения об искусственной составляющей «омикрона», так или иначе, научного доказательства пока нет.