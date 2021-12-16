Трихологи рассказали о том, кому грозит операция по пересадке волос

Певец Слава Марлоу, который уже несколько лет страдает от облысения, решился на операцию по пересадке волос. Чаще всего эта проблема связана с генетической предрасположенностью, напомнили трихологи. И предсказать, когда начнут выпадать волосы, невозможно — это может произойти как по окончании пубертатного периода, так и после 50 лет. Пересадить волосы люди чаще всего решают по эстетическим показаниям. О том, как проходит эта операция, рассказывает «Газета.Ru».

Слава Марлоу рассказал в своем Instagram, что он перенес операцию по пересадке волос, опубликовав при этом селфи с медицинской разметкой на лбу.

«Делаю с собой че хочу слышь увидимся через год», — написал он (орфография и пунктуация сохранена).

Об облысении рэпер рассказал подписчикам еще несколько лет назад — он пояснил, что проблема связана с генетической предрасположенностью. Именно поэтому он регулярно появлялся на мероприятиях в головном уборе.

Ранее, в ноябре 2021 года, экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, 41-летний блогер Курбан Омаров также сделал пересадку волос — на операцию он летал в Стамбул. «20 минут забирают волосы с затылка и потом 6 часов их переносят на лицо. Пять тысяч раз вырвали волосы и пять тысяч раз их вкололи в бороду. Было не больно», — поделился он в Instagram.

К аналогичной процедуре в 2018 году прибегнул актер Сергей Романович.

«Самое жесткое было – потерпеть уколы, особенно в зоне подбородка. Я сжимал ноги, мне кажется, у меня даже остались синяки. У меня была донорская зона на затылке, оттуда изъяли луковицы и пересадили на лицо. Изъяли около четырех тысяч единиц, это считается очень много. В общей сложности забор длился четыре часа, постановка тоже. Естественно, были перерывы», – рассказывал он в соцсетях.

Чаще всего на операцию по пересадке волос идут пациенты с андрогенетической алопецией, пояснила «Газете.Ru» дерматовенеролог, трихолог Татьяна Егорова.

«Проблемы могут появляться уже после пубертатного периода — чаще всего с 23 лет. Но могут и с 50, и позже», — сказала она.

Также показанием к операции может быть рубцовая алопеция — она может быть вызвана травматическим воздействием на волосяные луковицы или наследственной предрасположенностью. В последнем случае у пациентов фиксируют завышенную линию роста волос на голове или глубокие «залысины».

К прочим показаниям относятся: перенесенное воспалительное заболевание, а также гормонально или генетически обусловленная редкая растительность. Некоторые же просто хотят иметь более высокую плотность волос, хотя проблем с выпадением у них нет, подчеркнула Егорова.

При пересадке у пациента сначала проводят забор волос — есть несколько методов: ручной, механический и лоскутный, рассказала трихолог Юлия Нагайцева.

«Ручной метод менее травматичный и не оставляет после себя следов, а лоскутный — это, когда срезается кожа из которой будут забираться графты (волосы, предназначенные для пересадки — «Газета.Ru»), а края сшиваются. Далее готовятся каналы в проблемной зоне», — пояснила специалист.

Затем изъятые графты с полностью сохраненной структурой волоса вставляются в подготовленные каналы, продолжила она.

«Когда пересадка заканчивается, а это 8-10 часов в зависимости от объема, надевается повязка и пациент идет домой. На четвертый день он сам моет голову и снимает повязку. Часто через 10-15 лет требуется повторный тур пересадки, потому что участок облысения может сдвинуться», — добавила Нагайцева.

Противопоказаниями к операции трихологи назвали такие болезни как диабет, гипертензия и рак. Принять пациента смогут только после разрешения его лечащего врача.

«Внезапное облысение может появиться при химиотерапии, но там никто волосы пересаживать не будет. Потому что, после того, как завершатся все курсы терапии, волосы сами отрастут — они не нуждаются в пересадке. Операцию делают, только если все безнадежно — в тех местах, где волосы точно больше не вырастут», — заключила Егорова.