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Общество

Живая природа и комфортный отдых: какими станут крупные московские парки в новом году

Четыре парка обустроят в 2022 году в Москве по программе «Мой район»

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Москва считается одним из самых зеленых мегаполисов мира. По количеству парков на душу населения она занимает первое место среди 12 крупнейших городов мира. Добившись лидерства по этому показателю, столичные власти решили сосредоточиться на комфортном и безопасном пребывании жителей на зеленых зонах. В планах правительства Москвы на 2022 год восстановление четырех объектов: парков «Битцевский лес» и «Покровское-Стрешнево», лесопарка «Кусково» и двух участков будущего «Парка Яуза».

В рамках программы «Мой район» запланированы работы на территориях, которые имеют статус особо охраняемых. Ключевая задача программы — сделать эти парки привлекательнее и доступнее для жителей, не затронув уникальные экосистемы и не навредив флоре и фауне. Для создания концепций были проведены социокультурные исследования, опросы, привлекались ведущие российские архитектурные бюро, ландшафтные дизайнеры, а также экологи, социологи и специалисты в сфере социокультурного программирования природных территорий. Совместными усилиями для каждого парка создали план, который сочетает комфортную и доступную инфраструктуру для отдыха с минимальным вторжением в жизнь животных и птиц, обитающих в природных зонах столицы.

В парке «Яуза» планируют привести в порядок северный участок от МКАД до Енисейской улицы. Проект развития зеленого массива учитывает итоги голосования москвичей на платформе «Активный гражданин» (за каждый из двух участков отдали более 80% голосов) и включает в себя создание и обновление прогулочных и велосипедных дорожек, экологических троп, спортивных площадок и мест для досуга.

По окончании работ посетителям парка будут доступны деревянные пирсы, качели, кафетерии и небольшой амфитеатр. Для маленьких гостей устроят детский городок с игровым ручьем и большую рельефную зону с горками для катания, а для пожилых — центр активного долголетия.

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В «Покровском-Стрешневе» планируют реализовать концепцию «пяти парков в одном». Центральная часть природной зоны — полноценный лес с уникальной экосистемой — останется естественной заповедной зоной. Здесь лишь приведут в порядок около пяти километров уже существующих прогулочных маршрутов. В северной части появится эколого-просветительский парк — природная территория, рассчитанная на более частое и активное посещение, чем центральная часть. На северо-востоке организуют спортивный парк с воркаутом и беговой дорожкой, площадкой для экстремальных видов спорта, крытым теннисным центром и павильоном для шахматистов.

Крупный досугово-рекреационный парк с «пляжем», кафе, детскими площадками и местами для отдыха создадут у Иваньковских прудов. А пятым парком станет историко-культурный — территория усадьбы Покровское-Глебово, на которой планируют воссоздать сады и прогулочные аллеи по историческим чертежам.

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Стратегия восстановления парка «Битцевский лес» близка к той, что будет реализована в «Покровском-Стрешневе». Здесь уже есть экологические тропы, вольерный комплекс с домашними животными, веломаршрут, экоцентр и многое другое. Новые пространства для активного отдыха создадут в экологическом кольце, которое будет окружать лес.

На периферии «Битцевского леса» появятся площадки для спорта и мероприятий, локальные рекреационные центры с местами для игр и отдыха, экоферма с оранжереей и фудкортом и другая необходимая современному москвичу инфраструктура.

Экологическое кольцо станет буферной зоной, которая позволит расширить рекреационные возможности и снизить антропогенную нагрузку на центральную часть леса, сохранив при этом уникальную экосистему.

Лесопарк «Кусково» станет в первую очередь чище. Из него вывезут валежник и сухостой, проведут реабилитацию прудов и протоков между ними, а с берегов уберут мусор. Вместо старых типовых детских площадок здесь организуют полноценные рекреационные зоны, а также обновят покрытие на прогулочных и велодорожках.

На смену сомнительным продуктовым киоскам на границе парка придет комфортный фудкорт с дизайнерскими павильонами, которые имитируют элементы древнерусского зодчества. Кроме того, проект предусматривает обновление исторического стадиона «Фрезер», спрятанного в глубине парка. Сейчас это заросшее сорняками футбольное поле с ржавыми воротами, но после проведенных работ здесь откроется многофункциональный кластер, который подходит для разных видов спорта.

Везде, где это будет необходимо с точки зрения экологии, высадят новые деревья и кустарники —для улучшения биоразнообразия. Одной из важных составляющих запланированных мероприятий станет устройство экотроп. Деревянные мостки приподнимут над землей, чтобы они не мешали передвижению разных животных и насекомых. Фонари наружного освещения установят не везде, а только в основных местах скопления людей, чтобы не затрагивать биоритмы животных и птиц.

Предложенные мероприятия должны сделать городские парки новыми точками притяжения для москвичей, но при этом сохранить уникальные особенности природных территорий.

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