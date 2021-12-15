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Устал, хотел домой: таксист объяснил, почему напал с ножом на пассажиров

Убившего пассажира в Петербурге таксиста отправили в СИЗО

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Работавшего в Петербурге таксиста отправили в СИЗО, его ожидает суд по делу об убийстве и покушении на убийство двух лиц. По словам подозреваемого Джаббара Атакишиева, он очень устал в тот день, а нетрезвые клиенты заставляли его ездить по городу в поисках спиртного. Выживший пассажир, которого пырнул ножом таксист, говорит, что «толком ничего не помнит».

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил на два месяца под стражу в СИЗО таксиста Джаббара Атакишиева. Поздним вечером 10 декабря он напал с ножом на двоих пассажиров, у которых не оказалось с собой наличных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Обвиняемый является гражданином иностранного государства, не проживает по адресу временной регистрации, официально не трудоустроен, скрылся с места происшествия, покинул Петербург и был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Воронежской области», — говорится в сообщении.

Он будет находиться в СИЗО до 10 февраля.

Исходя из информации в открытых источниках, Атакишиев может быть выходцем из Азербайджана.

Как сообщала Readovka, подозреваемый мог заниматься частным извозом нелегально. Издание сообщило, что он ездил по «типичной схеме» — машину сдали ему в аренду в таксопарке, но зарегистрирована она как такси не была.

«Транспорт официально «не использовался в коммерческих целях», хотя в «Яндексе» заявили, что заблокировали водителя с данными номерными знаками. Примечательно, что машина за 2 года попадала в шесть ДТП», — отметили журналисты.

Выживший в поножовщине пассажир заявил полиции, что «толком ничего не помнит – по дороге выпивал и засыпал», передает SHOT. При этом 38-летний пострадавший ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Убийство произошло в Петербурге поздним вечером 10 декабря. По данным SHOT, на допросе Атакишиев заявил, что зарезал пассажира, потому что очень устал и хотел домой. Пассажиры, по его словам, будучи пьяными, заставляли его ездить по городу «по разным магазинам с алкоголем».

В конце поездки выяснилось, что у пассажиров нет наличных денег, чтобы расплатиться. Один из них пошел снимать деньги в банкомат. Этот момент записала камера видеонаблюдения.

Атакишиев вышел из машины и сказал второму пассажиру поторапливаться, в ответ «он сказал, чтобы таксист отстал». После этого, добавил подозреваемый, у мужчины из кармана выпал нож, который Атакишиев подобрал и напал на клиентов.

Убийство случилось на входе в супермаркет, удары ножом пассажир получил, сняв в банкомате деньги и выходя на улицу. У 56-летнего мужчины зафиксировали ранения легкого, сердца, живота и печени.

«По версии следствия, 10 декабря подозреваемый, работая таксистом, около одного из домов по улице Ленсовета в ходе возникшего конфликта нанес множественные удары ножом двум своим пассажирам. В результате 56-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а другой 38-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу», – говорится в заявлении Следственного комитета РФ.

Преступник сбежал с места происшествия, его нашли через два дня в Воронежской области.

«В ходе дальнейшего расследования была получена оперативная информация, что мужчина мог уехать в Воронеж к своим близким. Сразу же ориентировка на разыскиваемого была направлена воронежским коллегам с указанием возможных адресов его проживания. <…> Сотрудники петербургского уголовного розыска выехали в Воронеж для последующего доставления задержанного в Санкт-Петербург», — сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МВД.

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