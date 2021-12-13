Взрыв в Серпуховском монастыре устроил 18-летний выпускник православной гимназии

Автомобили экстренных оперативных служб у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв, 13 декабря 2021 года

Взорвавший бомбу на территории женского монастыря в Серпухове юноша скончался от полученных ранений, передают СМИ со ссылкой на источник. Полиция не подпускала к раненому врачей, опасаясь второго взрыва самодельного устройства. По другим данным, несмотря на потерю ноги, ему все же удалось выжить. Кроме бывшего гимназиста ранения получили еще 12 подростков. Предполагается, что 18-летний выпускник классической гимназии хотел устроить самоподрыв во время утренней молитвы «из личной неприязни».

18-летний выпускник православной классической гимназии во имя Варлаама Серпуховского в Введенском женском монастыре погиб после непроизвольного самоподрыва на входе в здание учебного заведения. Как сообщает Telegram-канал «112»,

Владиславу Струженкову оторвало ногу, но он смог заползти внутрь гимназии, где и скончался от потери крови. Эту же версию передал ТАСС источник в экстренных службах. Однако по другим данным, юноша выжил.

close Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв, 13 декабря 2021 года Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв, 13 декабря 2021 года Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв, 13 декабря 2021 года Полную галерею можно посмореть

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СМИ сообщают, что полиция не подпускала к раненому юноше врачей, опасаясь подрыва еще одной самодельной бомбы. «Кроме СВУ с собой у него также было мачете и несколько сумок», — передает Baza.

Утром 13 декабря в подмосковном Серпухове на территории монастыря произошел взрыв. Пострадали, кроме самого Струженкова, 12 подростков-гимназистов.

«Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них — 15-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии», — заявил ТАСС источник в экстренных службах.

Взрыв прогремел на входе в здание гимназии во время утренней молитвы. По версии источника «Ленты.ру», взрывное устройство сработало самопроизвольно, когда Струженков опустил руку, чтобы переложить мачете, которое тоже взял с собой.

На фотографиях с места происшествия видны сорванная с петель дверь и густой след крови.

«Находился на конечной остановке автобуса, услышал взрыв сильный, довольно мощно рвануло… И потом уже увидел, как к монастырю стали подъезжать все структуры города», — рассказал «Газете.Ru» очевидец Виталий Гладышев.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что причиной взрыва СВУ в монастыре стал личный конфликт выпускника с другими гимназистами и преподавателями.

«Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено в ходе следствия», — отметил собеседник агентства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сейчас пострадавшим детям помогают врачи, их жизни находятся вне опасности.

«Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование», — говорится в Telegram-канале чиновника. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

Прокомментировал трагедию и глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Журналистам стало известно, что взорвавший бомбу юноша занимался спортом.

«В коллективе он вел себя спокойно, не проявлял ничего подозрительного. Всем воспитанием занималась бабушка. Про отца ничего не говорил, мама жила с другим мужчиной.

У него были проблемы со здоровьем — какое-то заболевание щитовидной железы, она у него была полностью удалена. Он постоянно проходил обследование. Бабушка его привела для того, чтобы он занимался спортом, был повеселее»,

— рассказал тренер Владислава по стритлифтингу, его слова передает «112».

По словам тренера, у подростка не было друзей, «спорт его объединил».

«Через полгода он достойно себя показал как спортсмен. Я увидел в нем перспективу, что он может участвовать в соревнованиях. Дважды показывал призовые места, были достаточно неплохие результаты», — добавил он.

Telegram-канал SHOT сообщает, что в 2015 году у Струженкова обнаружили рак, из-за чего и была удалена щитовидка. Кроме того, у юноши наблюдались проблемы с психикой и суицидальные мысли. С 2020 года он принимал антидепрессанты.

«Струженкова перевели в православную гимназию, потому что над ним издевались в обычной школе. Он увлекался английским языком и финансовой грамотностью», — говорится в сообщении.

Известно, что Владислав жил с матерью и отчимом. При этом он много времени проводил с отцом, заядлым стрелком.

«Знаю только отца как отличного человека, доброго и отзывчивого. Как такое могло произойти с его сыном, в уме не укладывается. Андрей окна устанавливает, у него один сын», — сказал знакомый отца Струженкова «Газете.Ru».

Между тем СМИ обратили внимание, что на странице отца юноши много фотографий с оружием.

«Были такие фото, но это так — фарс и не больше», — заключил собеседник газеты.