До 8 января арестован мужчина, обливший в Петербурге кислотой бывшую девушку

В воскресенье, 12 декабря, районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу до 8 января 2022 года Даниила Кота. 24-лений молодой человек обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Двумя днями ранее он облил кислотой свою бывшую девушку Дарью и ее нового парня Матвея. Из-за тяжелого состояния Дарьи, ее поместили в медикаментозную кому.

24-летнего Даниила Кота, который 10 декабря облил свою бывшую девушку кислотой, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на месяц – до 8 января 2022 года. Злоумышленника обвиняют по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Молодой человек (до смены имени – Даниял Талибов (организация запрещена в России)) признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал на заседании, что таким образом хотел отомстить возлюбленной за измену. По данным «Фонтанки», он приехал в Санкт-Петербург из Твери.

Суд поинтересовался, какая может быть измена, если у них не было близких отношений. «Даниил дополнил, что любовь у них была платоническая, а после совершенного он пытался покончить с собой, порезав вены, но не смог, так как стало больно. Против меры не возражал», – говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

О произошедшем стало известно 11 декабря, фактически молодого человека задержали вечером 10 декабря.

По версии следствия, 16-летняя Дарья П. (возлюбленная арестованного) гуляла по каналу Грибоедова со своим новым молодым человеком Матвеем. Даниил Кот подбежал к паре и облил молодых людей серной кислотой, разбавленной водой. Больше всего вещества попало на девушку – ей обожгло лицо, шею, глаза, волосы и руки.

Матвею досталось меньше – в него попали остатки жидкости. «Когда у него закончилась почти вся кислота в бутылке, он еще в мою сторону махнул, когда он уже был залитый перцем, махнул в мою сторону и кинул ее [бутылку] куда-то в сторону дороги и побежал», – рассказал молодой человек «Известиям».

«В службу 112 позвонил 18-летний юноша и рассказал, что у дома 86 по набережной канала Грибоедова, неизвестный облил кислотой заявителя и его девушку», – рассказал источник kp.ru, уточнив, что это произошло в седьмом часу вечера 10 декабря.

По словам парня Дарьи, пока они ждали скорую, пытались смыть кислоту снегом.

Сейчас девушку ввели в медикаментозную кому. «Ее очень долго везли в больницу, гораздо дольше, чем меня, потому что кислота проела ее плоть очень глубоко, попала в кровь, она лишилась уха, у нее расплавилась половина лица, роговица глаза отошла, поэтому по объективным причинам ее поместили в кому. Сейчас она до сих пор в реанимации», – рассказал Матвей изданию 78.ru 12 декабря.

Но несмотря на сильные повреждения лица и головы, девушка будет жить. «Почки у нее чистые, слава богу, повезло. Я, несомненно, рад, что Даниил под стражей, единственное: тяжкие телесные и 4-5 лет – это ненормально. Он через пять лет выйдет, а моей девушке всю жизнь жить с тем, что он сделал», – добавил Матвей в разговоре с питерским СМИ.

По его словам, Даниил Кот изуродовал 16-летнюю Дарью. «Я считаю, что это было покушение на убийство, а не нанесение тяжких телесных. Люди садятся за наркотики на гораздо большие сроки, чем за то, что испоганят судьбу другому человеку. Я считаю, что он должен сидеть гораздо дольше», – заключил юноша.