Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Екатерина Мизулина заявила об иностранном финансировании Моргенштерна 15:11
Устюгов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 15 км на этапе КМ... 15:08
Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо 14:59
Быстров назвал единственную команду РПЛ, игра которой ему нравится 14:55
Bloomberg: ФРГ не обещала США приостановить «Северный поток – 2» из-за... 14:53
Биолог Милейко: горячий чай может привести к раку пищевода 14:48
Путин: в Европе были убеждены, что Россия распадется в 1990-е годы 14:42
Червиченко высказался об отсутствии Дзюбы в матче с «Динамо» 14:40
Путин назвал распад СССР трагедией 14:36
Бразильский хавбек «Зенита» пошутил насчет погоды перед матчем... 14:25
Общество

«Вынужденно сменил курс»: СК проверит инцидент с пассажирским самолетом в небе над Сочи

Глава СК поручил доложить о ЧП со сменой курса пассажирского самолета близ Сочи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в небе над Сочи 10 декабря. Пилотам российского самолета тогда пришлось сменить курс из-за «неопознанного воздушного судна», которое не отвечало диспетчерам и появилось на пути без предупреждения.

Следственный комитет России доложит председателю ведомства Александру Бастрыкину подробности инцидента со сменой курса российского самолета из-за неопознанного воздушного судна. Поручение будет выполнять и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павел Выменец.

«Так, стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», – говорится на сайте СК.

Как пишет портал E1.ru, самолет принадлежит «Уральским авиалиниям».

Самолет якобы был развернут над Черным морем – в 50 км от Сочи.

При этом ранее несколько СМИ утверждали, что сменить курс в тот день были вынуждены сразу два борта. Это произошло из-за того, что «неопознанное судно» вошло в зону аэропорта Сочи без связи и предупреждения. Вторым лайнером якобы оказался самолет, который летел рейсом Москва-Сочи. Информацию о двух изменивших траекторию полета самолетах подтвердил источник ТАСС в авиационных службах.

По данным собеседника РБК в авиационных кругах, ЧП произошло 10 декабря. По его словам, судно, которое появилось на пути у пассажирских лайнеров, не выходило на связь с диспетчерами ростовского регионального центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Именно в их зоне ответственности случился инцидент.

Это не первый случай за два месяца, когда другие летательные объекты мешают пассажирским лайнерам и создают угрозу для жизни пассажиров. 8 декабря российский МИД вручил посольству США ноту протеста.

«Военная активность США и стран-членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты», – отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

По ее словам, дипломаты предупредили американцев, что такая «безрассудность» может привести к «опасным последствиям».

В частности, она перечислила несколько инцидентов за последние два месяца. Один из них – самый недавний – произошел 3 декабря так же над акваторией Черного моря. В то время как летел пассажирский лайнер, американский «самолет-разведчик ВВС США CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 м до высоты 9200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут движения». Таким образом воздушные судна приблизились на опасное расстояние, из-за чего гражданскому самолету пришлось выполнять маневры, чтобы избежать столкновения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть