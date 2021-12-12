Глава СК поручил доложить о ЧП со сменой курса пассажирского самолета близ Сочи

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в небе над Сочи 10 декабря. Пилотам российского самолета тогда пришлось сменить курс из-за «неопознанного воздушного судна», которое не отвечало диспетчерам и появилось на пути без предупреждения.

Следственный комитет России доложит председателю ведомства Александру Бастрыкину подробности инцидента со сменой курса российского самолета из-за неопознанного воздушного судна. Поручение будет выполнять и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павел Выменец.

«Так, стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», – говорится на сайте СК.

Как пишет портал E1.ru, самолет принадлежит «Уральским авиалиниям».

Самолет якобы был развернут над Черным морем – в 50 км от Сочи.

При этом ранее несколько СМИ утверждали, что сменить курс в тот день были вынуждены сразу два борта. Это произошло из-за того, что «неопознанное судно» вошло в зону аэропорта Сочи без связи и предупреждения. Вторым лайнером якобы оказался самолет, который летел рейсом Москва-Сочи. Информацию о двух изменивших траекторию полета самолетах подтвердил источник ТАСС в авиационных службах.

По данным собеседника РБК в авиационных кругах, ЧП произошло 10 декабря. По его словам, судно, которое появилось на пути у пассажирских лайнеров, не выходило на связь с диспетчерами ростовского регионального центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Именно в их зоне ответственности случился инцидент.

Это не первый случай за два месяца, когда другие летательные объекты мешают пассажирским лайнерам и создают угрозу для жизни пассажиров. 8 декабря российский МИД вручил посольству США ноту протеста.

«Военная активность США и стран-членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты», – отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

По ее словам, дипломаты предупредили американцев, что такая «безрассудность» может привести к «опасным последствиям».

В частности, она перечислила несколько инцидентов за последние два месяца. Один из них – самый недавний – произошел 3 декабря так же над акваторией Черного моря. В то время как летел пассажирский лайнер, американский «самолет-разведчик ВВС США CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 м до высоты 9200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут движения». Таким образом воздушные судна приблизились на опасное расстояние, из-за чего гражданскому самолету пришлось выполнять маневры, чтобы избежать столкновения.