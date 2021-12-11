В Госдуме сообщили, какие изменения ожидают россиян в 2022 году

В 2022 году в российском парламенте рассмотрят «множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку». Кроме того, широко будет задействован беззаявительный порядок получения социальных выплат. Россия намерена идти по пути цифровизации, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Подробнее о мерах, реализация которых намечена на 2022 год, — в материале «Газеты.ru».

В России упростят налоговую систему, продолжат цифровизацию, займутся улучшением экологической ситуации и изменят порядок начисления соцвыплат. Все эти шаги власти страны планируют реализовать в 2022 году, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в субботу, 11 декабря, порталу Ura.ru.

«Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — отметила парламентарий.

Россия планирует идти по пути цифровизации, указала также Бессараб.

В частности, со следующего года планируется широко задействовать беззаявительный порядок получения ряда социальных выплат.

«Людям не нужно будет стоять в очередях. Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению», — пояснила депутат.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года маткапитал будет увеличен на уровень реальной (а не прогнозной) инфляции. То же самое относится и к индексации пенсий.

Россия намерена добиться полного цифрового равенства к 2030 году, добавила Бессараб.

Она подчеркнула, что это имеет большое значение для дистанционного обучения.

Налог для самозанятых

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Ожидается, что он будет действовать в течение 10 лет.

Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на территории всех субъектов РФ.

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим.

Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Острые экологические проблемы

Плохой считают экологическую ситуацию в мире 46% россиян, 57% полагают, что она ухудшается. Самыми острыми проблемами люди считают загрязнение водоемов, воздуха, вырубку лесов, рост количества мусора и ситуацию с его переработкой, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

Только 9% россиян полагают, что сейчас не происходит опасных для человечества изменений климата.

41% думают, что они происходят и их можно остановить, 34% — что остановить их уже невозможно.

49% респондентов считают, что из-за климатических изменений условия жизни на нашей планете серьезно ухудшатся уже в этом столетии, 31% полагают, что если это произойдет, то позднее.

В целом же испытывают «экологическую тревожность» 37% опрошенных, 44% замечают ее вокруг.