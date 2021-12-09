Генпрокуратура намерена обратить в доход государства имущество полковника Сафонова

По делу бывшего полковника Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, проходят его подчиненные с миллионными активами. У самого экс-начальника ГИБДД по Ставропольскому краю следствие, помимо «золотого» особняка, обнаружило еще 21 объект недвижимости. Генпрокуратура РФ намерена ходатайствовать об обращении имущества Сафонова в доход государства.

Генеральная прокуратура РФ сообщила о нахождении во владении у подозреваемого в получении взяток бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова 21 объекта недвижимости, а также шести автомобилей, оформленных как на него, так и на близких лиц и родственников.

«Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», – приводит слова генпрокурора России Игоря Краснова РИА «Новости».

Помимо Сафонова в июле были задержаны 35 сотрудников местного ГИБДД, предположительно имеющие отношение к коррупционной деятельности под руководством своего начальника. У некоторых из них, по словами, Краснова, так же, как у Сафонова, обнаружены активы на сотни миллионов рублей. В правоохранительных органах агентству сообщили, что иск прокуратуры об обращении имущества в доход государства пока не поступал, однако уже подписан заместителем Краснова.

Сафонову и его соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере организованной группой). Они находятся под арестом.

Следствие считает, что преступные схемы позволили им незаконно получить более 19 млн рублей. Предполагается, что группа офицеров полиции несколько лет продавала незаконные «акты пропуска» на перевозку зерна и других грузов по Ставрополью.

Среди задержанных также бывший начальник отдела краевого ГИБДД Александр Аржанухин, замначальника Александр Ткаченко и инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков.

«Газете.Ru» после задержания фигурантов дела удалось узнать от анонимного источника в ставропольском МВД, что коррупция началась сразу после прихода Сафонова на пост начальника в 2012 году. Следователям известно о фактах коррупции с 2017 года.

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Особую известность делу ставропольских коррупционеров принес обнаруженный у Сафонова особняк. По фотографиям, которые сделали сотрудники правоохранительных органов во время обысков, видно, что роскошный дом экс-полковника отличается редкой помпезностью, которую профессионалы в области дизайна интерьеров в комментарии «Газете.Ru» охарактеризовали как «безвкусицу и мешанину».

В частности, на снимках из жилища Сафонова в элитном районе Ставрополя видны интерьеры с золотой лепниной в дворцовом стиле, потолочная роспись, хрустальные люстры, отделанные позолотой комнаты, фрески и прочее, из чего больше всего выделяется золотая сантехника в ванной комнате.

Сафонов не признал себя виновным в инкриминируемых ему деяниях. Говоря о необычном дизайне «золотого» особняка, бывший полковник утверждает, что это дом его гражданской супруги. Никакие ремонты и строительство, как он утверждает, в последние пять лет не проводились. В тот момент, когда Сафонов там оказался, дом уже был построен.

Экс-начальнику ставропольского ГИБДД грозит до 15 лет лишения свободы, согласно статье УК РФ о получении взятки в особо крупном размере.