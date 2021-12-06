Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде

Грядущей ночью в Москве начнется самый мощный снегопад за последние 72 года. Ожидается до 14 миллиметров осадков в сутки. Вместе со снегом в столичный регион придет потепление до нуля градусов. К утру среды дороги покроются льдом.

В ближайшие два дня в Москве ожидается сложная погодная ситуация. Днем 7 декабря потеплеет до +3°C, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Вместе с изменением температуры во вторник ожидается сильнейший снегопад с момента открытия метеорологической станции на ВДНХ в 1948 году.

«Такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю», — сказал ведущий научный сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Тем не менее, суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра осадков», — отметил синоптик.

Ожидается, что завтра в столице выпадет до 20% месячной нормы осадков.

Снег постепенно начнет падать сегодня ночью. «Особенно сильный снег крупными хлопьями будет валить в период с 9:00 до 15:00, когда видимость ухудшится до 500-1000 метров. В этот период и произойдет существенный прирост снежного покрова — сугробы вырастут с 10 см до 15-17 см, что соответствует показателям последней декады декабря», — добавил Тишковец.

Он отметил, что такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще одного раза в пять лет. Снег налипнет на провода и ветви деревьев, ухудшится дорожная ситуация, передает АГН «Москва».

Не исключены задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах.

Сопровождать снегопад будет также сильный ветер — с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря в Московском регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильных порывов.

Ночью со вторника на среду мокрый снег замерзнет и дороги покроются льдом.

В первых числах декабря из-за снегопада, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность столичных дорог к 18.00 достигала 9 баллов из 10 возможных. Наибольшие проблемы возникли в центре столицы, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на некоторых участках МКАД.

В соцсетях водители также сообщали о многочисленных авариях на столичных и подмосковных дорогах и жаловались на буксующие фуры, которые не могли преодолеть заснеженные подъемы на МКАД и ЦКАД.

Этой зимой москвичей ждет снежная зима, считает Евгений Тишковец. Что касается осадков, высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 см в начале зимы до 30-35 см к концу сезона. При этом количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы. В декабре будет немного больше осадков, в январе их количество будет в норме, а в феврале прогнозируется недобор.

При этом синоптик подчеркнул, что долгосрочному прогнозу погоды можно доверять «лишь на 60-70%».