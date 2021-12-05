СМИ: подозреваемый признался в двойном убийстве туристок с российским гражданством

Полиция Кипра проводит расследование двойного убийства: найдены тела россиянок, пропавших без вести в середине ноября. Задержанный ранее сириец сообщил, что застрелил их, но не объяснил причину расправы. Арестованы еще два человека. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

На Кипре обнаружили тела двух россиянок, пропавших без вести 17 ноября. Об этом 5 декабря сообщила газета Cyprus Mail.

Издание отмечает, что около 10 дней назад арестовали 32-летнего главного подозреваемого – гражданина Сирии. Во время допроса он признался в убийстве двух женщин 33 и 43 лет. Причину расправы мужчина не объяснил.

«Он сказал, что застрелил их, а затем похоронил в саду дома отдыха, в котором работал, в Амиандосе», — следует из публикации.

Свои слова сириец подтвердил, показав полиции на месте происшествия, где конкретно находятся тела убитых, пишет Cyprus Mail.

Напомним, 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова прибыли на Кипр в качестве туристок: одна еще в начале минувшего лета, а другая — в середине октября. Они были объявлены пропавшими без вести 17 ноября.

«Подозреваемый проводил время с двумя женщинами в доме, где он вел строительство. Хозяин дома этого не знал», — говорится в статье.

В ходе расследования в доме обнаружили кровь, совпадающую с ДНК одной из жертв. Следы крови также найдены на мини-экскаваторе, который использовался при строительных работах.

Известно также, что подозреваемый женат на жительнице Кипра. Он использовал кредитную карточку одной из пропавших женщин.

Ложные показания

Изначально злоумышленник сообщил полиции, что утром 18 ноября он вернул двух женщин в то место, где они остановились. Впрочем, эту версию следствие опровергло после того, как были прослушаны записи его телефонных разговоров.

Затем мужчина сказал, что они якобы были похищены вторым сирийцем – 23-летнего подозреваемого также разыскивала полиция. Его задержали в субботу вечером, 4 декабря, в районе Лимасола. Сотрудники уголовного розыска блокировали машину, в которой он находился. 45-летнего водителя также арестовали.

23-летний сириец, в свою очередь, заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу и не знает погибших.

Отмечается, что на след главного подозреваемого полиция вышла в первую очередь из-за его телефонных разговоров с другими фигурантами, которые показали, что он беспорядочно перемещался с места на место. Ему предъявили обвинения в двойном убийстве.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Никосии, кипрские власти пока не извещали российскую сторону о том, что тела россиянок были обнаружены.

17 ноября женщины пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки неподалеку от пляжа «Маккензи», где они останавливались. Расследование продолжается.