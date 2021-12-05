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Общество

«Уклоняйтесь, перед вами гора». Что произошло с пассажирским лайнером над Магаданом

Экипаж обледеневшего самолета S7 отстранили от работы, идет проверка

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Экипаж рейса S7 Магадан — Новосибирск временно отстранен от полетов после инцидента с аварийной посадкой пассажирского самолета Airbus в Иркутске. После вылета из Магадана пилоты потеряли управление из-за обледенения борта. У лайнера отказали почти все приборы: он то набирал высоту, то снижался. Пока пилоты пытались стабилизировать самолет, пассажиры готовились к смерти.

Экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании S7, летевшего из Магадана в Новосибирск, временно отстранен от работы. После вылета из Магадана 2 декабря борт попал в зону сильного обледенения и потерял управление. Позже лайнер совершил вынужденную посадку в Иркутске. На борту находились 199 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», – сказала представитель компании РИА «Новости».

По ее словам, перевозчик на время расследования ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана.

Проверку инцидента проводит Дальневосточная транспортная прокуратура. Об этом в ведомстве сообщили 3 декабря. Информацию о том, что началась проверка, подтвердил и командир самолета Михаил Кулагин. Но он не стал рассказывать какие-либо подробности.

Основная версия произошедшего: самолет попал в зону сильного обледенения. Из-за этого отключился автопилот — и приборы показывали неверные данные. В S7 не исключили, что обработку борта перед полетом провели с нарушениями.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, сотрудникам магаданского аэропорта пришлось одновременно подготавливать к полету два самолета. Причем делали они это в условиях сильного снегопада.

В сообщении отмечается, что обработка могла проводиться с использованием неправильной противообледенительной жидкости, и самолет выходил на взлетную полосу со снегом и льдом на фюзеляже.

«Мы ничего заметить не могли [будучи в аэропорту], на Airbus 321 крыло вынесено достаточно далеко назад, из кабины его не видно. То есть все происходит на доверии к обслуживающей компании», — рассказал командир самолета Михаил Кулагин Telegram-каналу Baza.

«Буквально через 2 минуты после взлета заледенели все приборы, которые измеряют скорость, высоту и все другое. Отказало все, и понеслась чехарда», – вспоминает он.

При этом самолет раскачивался, а высота полета то падала, то возрастала — с амплитудой в сотни метров. О возникших проблемах с управлением пилоты уведомили диспетчера.

В беседе с землей они произнесли международный сигнал бедствия — Mayday.

В какой-то момент члены экипажа сообщили, что им «некогда разговаривать» — самолет не стабилизировался и не набирал высоту.

«Сохраняйте 1700 метров высоту. Левее следуйте, уклоняетесь влево. Справа поправку возьмите, гора перед вами», — слышно голос диспетчера на записи переговоров борта с землей.

Позднее воздушное судно удалось стабилизировать – примерно в Якутской зоне, когда лед начал отходить. В итоге экипажем было принято решение совершить посадку в Иркутске — на борту самолета был слишком большой объем топлива для посадки в Магадане.

Пассажиры этого рейса рассказали РЕН-ТВ, что после взлета самолет начал терять высоту и «очень сильная была болтанка». «Очень сильный страх», – рассказала Екатерина Маринкина.

Полина Рыбалко, которая также направлялась в Новосибирск, отметила, что лайнер начало «кидать из стороны в сторону».

«Ни пилоты, ни экипаж нам ничего не говорили. Как-то спросить было тоже неловко, потому что они были чем-то заняты, постоянно передвигаясь по салону. Самое важное, что все пассажиры имели терпение: они не кричали, не паниковали», – поделилась она.

Но при этом пассажиров предупредили, что посадка будет либо в Якутске, либо в Иркутске. «Было тяжело, но из-за того, что не было истерики, все закончилось хорошо. Потому что я считаю, что если бы люди начали сильно паниковать, то было бы все гораздо хуже», – добавила Рыбалко.

Андрей Никитин, летевший этим же рейсом, признался телеканалу: «Мы прекрасно понимали, что вот-вот еще одно мгновение и мы просто-напросто упадем вниз».

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