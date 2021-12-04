Пассажирский Airbus сменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным военным самолетом

Самолет Airbus, летевший из Тель-Авива в Москву, сменил курс, чтобы избежать столкновения с иностранным самолетом-разведчиком. У экипажа гражданского лайнера сработала сигнализация — между самолетами было менее 20 метров по вертикали. Диспетчер дал пилотам команду снизиться на 500 метров. Слова источника в авиационной отрасли подтверждаются историей полета борта на сайте FlightRadar.

Пассажирский самолет был вынужден изменить курс, пролетая над Черным морем. Это пришлось сделать, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства в авиадиспетчерских службах, гражданский Airbus направлялся из Тель-Авива в Москву. Одновременно над Черным морем двигались два иностранных самолета-разведчика. И, как сообщает агентство, один из военных бортов хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», – рассказал собеседник «Интерфакса», отметив, что самолет-разведчик на запросы с земли не отвечал. Инцидент произошел накануне – 3 декабря.

В Росавиации не комментируют инцидент с пассажирским лайнером и самолетом-разведчиком, сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 3 декабря, самолет Airbus A330-343 летел по маршруту рейса SU501 из Тель-Авива в Москву, свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов FlightRadar. На карте полета видно, что над Черным морем самолет меняет высоту. Он летел на уровне 35 тыс. футов, но резко опустился до 31 тыс. футов, то есть больше, чем на тысячу метров. В это время лайнер находился между Турцией и Туапсе.

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3 декабря в Минобороны заявили, что над Черным морем пролетали два самолета-разведчика ВВС США — для их сопровождения российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30.

В российском оборонном ведомстве сообщали, что сначала американские разведчики приблизились к российской границе, но свернули. После этого военные России вернулись на аэродром базирования.