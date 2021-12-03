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Общество

Секретные материалы: что известно об арестованном за госизмену Суслове

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Суслова по делу о госизмене

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РИА «Новости»
Московский суд подтвердил арест россиянина Кирилла Суслова. Его обвиняют в госизмене. Подробности дела официально не разглашаются, так как расследование проходит в закрытом режиме. При этом в СМИ появились подробности из жизни Суслова, у которого, как оказалось, уже были проблемы с законом.

Лефортовский районный суд Москвы отправил задержанного по делу о госизмене россиянина Кирилла Суслова под арест.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллу Андреевичу Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе суда.

По статье о госизмене Суслову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Как принято в подобных случаях, все материалы дела засекречены, а заседания проходят в закрытом режиме.

В суде лишь уточнили, что на момент задержания Суслов нигде не работал.

При этом ходатайство об аресте Суслова было удовлетворено Лефортовским судом, как пишет ТАСС, 29 ноября.

Согласно УК РФ, к госизмене относится шпионаж, который совершил россиянин; выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну; оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России.

«Московский комсомолец» ранее рассказал о подробностях жизни 34-летнего Кирилла Суслова. Изданию стало известно, что у мужчины уже были проблемы с законом. В прошлом году Ханты-Мансийский суд признал его виновным по делу о мошенничестве.

В итоге Суслову назначили 5 лет и 9 месяцев лишения свободы и удовлетворение гражданских исков потерпевших на общую сумму 13,5 млн рублей.

Речь идет о 10 эпизодах мошенничества. Дело попало в суд в сентябре 2020 года. Один из эпизодов связан с продажей должности в Министерстве иностранных дел. По версии следствия, Суслов сделал такое предложение своей коллеге, будучи сотрудником «Центра медицины катастроф». С 2015 по 2019 год потерпевшая выплачивала ему разные суммы. Мужчина заверял ее, что работает над решением этого вопроса. В качестве «доказательств» своей бурной деятельности он присылал знакомой поддельные документы из ведомства. Мало того, что женщина не получила должность, так еще и лишилась 2,6 млн рублей.

Другой своей жертве в 2016 году Суслов пообещал помочь с заключением госконтракта с МВД России. Свою «работу» он оценил в 1,6 млн рублей.

Один из последних эпизодов связан с продажей вездехода 2004 года. Шестиколесный транспорт стоял на балансе «Центра медицины катастроф». На тот момент Суслов занимал в центре должность начальника штаба гражданской обороны отдела материально-технического снабжения. Свою жертву мужчина убедил в том, что машина списана, а сам он действует по поручению руководителя. Покупатель ему поверил и заключил с мошенником сделку на 273 тыс. рублей. Суслов пообещал доставить автомобиль к февралю 2019 года.

Аналогичную схему он пытался провернуть и с самолетом. Суслов предлагал одной из своих жертв приобрести законсервированный летательный аппарат. Сделка почти состоялась: потенциальный покупатель стал переводить деньги, но выяснилось, что никого самолета нет.

Некоторым потерпевшим Суслов предлагал купить земельные участки, но, получив деньги, исчезал.

Помимо того, что Суслов выманивал деньги, он еще и решал различные вопросы при помощи поддельных удостоверений. Так, по данным «МК», во время обысков у него нашли удостоверение майора ФСБ России. Оно оказалось липовым.

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