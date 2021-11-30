«Поле чудес» перезапустят под другим названием, но по-прежнему с Якубовичем

«Первый канал» решил перезапустить одно из старейших телешоу России «Поле чудес», где игроки по буквам угадывают слово и борются за призы. Ведущим передачи останется народный артист России Леонид Якубович. Сам он признавался, что не понимает, как «Поле чудес» может существовать на телеэкранах так долго.

«Поле чудес» выходит уже больше 30 лет, с 1990 года. Пресс-служба «Первого канала» отметила, что это — «одна из старейших и самых любимых в России программ».

«Это давно уже не просто телепроект. И даже не одна из важных строчек в биографии канала. Это часть истории всей страны», — считает телеканал.

«Поле чудес» перезапустят из-за того, что «Первый канал» отказался продлевать контракт с производителем шоу телекомпанией «ВИД». Компания решила изменить условия договора, однако телеканал счел это «нецелесообразным». Вместо этого «Первый канал» договорился с американской CBS о покупке прав на телевикторину Wheel Of Fortune — именно она когда-то легла в основу «Поля чудес».

С января 2022 года шоу будет выходить под названием «Наше Поле Чудес». Якубович останется ведущим и художественным руководителем программы. Он уточнил в комментарии «Газете.Ru», что формат передачи не изменится.

«Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — передала слова Якубовича пресс-служба «Первого канала».

В разговоре с РБК артист отметил, что не знает, «какие финансовые взаимоотношения у [Первого] канала с телекомпанией «ВИД». В телекомпании «ВИД» «Газете.Ru» сообщили, что пока не готовы комментировать случившееся. «Поле чудес» было последней программой производства «ВИД», которая оставалась на «Первом канале».

Премьера капитал-шоу «Поле чудес» состоялась в октябре 1990 года. Запустить подобную телевикторину в России предложил журналист и один из создателей российского телевидения Анатолий Лысенко после того, как увидел по телевизору в заграничной гостинице американскую Wheel of Fortune. Лысенко поделился идеей с телеведущим Владиславом Листьевым, который и считается автором «Поле чудес».

Перед запуском шоу телекомпания «ВИД» пыталась у купить лицензию на формат Wheel of Fortune у дистрибьютера King World Productions. Однако американцы не заинтересовались предложением. В итоге советская адаптация вышла на экраны вообще без участия американского правообладателя. Название «Поле чудес» взяли из произведения Алексея Толстого про Буратино.

Первым ведущим телеигры был сам Листьев. На второй год работы он решил уйти из программы и предложил место ведущего Якубовичу. Сначала тот отказался, считая, что, не обладает соответствующей профессиональной подготовкой.

«Я ему [Листьеву] сказал, что это немыслимо — ну что, ты совсем что ли с ума сошел? Как можно взять человека с улицы и позвать профессионально работать на телевидении? <…> Я отказался. Ну, вот полгода они меня уговаривали», — вспоминал Якубович.

В итоге Якубович провел свой первый эфир в ноябре 1992 года и с тех пор оставался бессменным ведущим телепередачи. Именно он предложил Листьеву поменять концепцию шоу, сменив фокус с самой викторины на игроков. По мнению Якубовича, капитал-шоу должно быть «не про то, во что играют, а про тех, кто в это играет». С тех пор игроки начали во время эфира рассказывать о себе, делиться историями из жизни, передавать приветы родственникам и знакомым.

Отличительной чертой «Поле чудес» также стали подарки от участников Якубовичу. Традиция привозить на шоу подарки началась с самовара, который преподнесли первому ведущему шоу. На шоу принято, что съедобные подарки оставляют зрителям, которые присутствуют на съемках передачи, остальное относят в музей.

«Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. <...> Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — описывал происходящее после съемок Якубович.

За время передачи Якубовичу, помимо еды, нередко дарили необычные презенты: стол, сделанный из крыльев самолета, скульптуру из навоза «Писающий дрозд», десять соток земли из Магаданской области, кусок асфальта с детским рисунком, нефть в бутылочке, абонентскую книгу России, в которой автор подарка зачеркнул номера всех побывавших на передаче. Якубович отмечал, что считает накопленные экспонаты «музеем народного творчества».

При этом некоторые участники передачи жаловались, что редакторы «Поля чудес» заставили их дарить подставные подарки или выдавать чужую биографию за свою. К примеру, участница из Новокузнецка по имени Татьяна утверждала, что привезла на программу огромный торт в виде барабана с лежащим на нем Якубовичем, фирменный напиток местного ликеро-водочного завода, книгу о Новокузнецке и картину. Однако редакторы шоу заставили ее подарить яблоки, груши и кумыс. Кроме того, женщину уговорили передать ведущему клюшку, шлем и шайбу якобы от Новокузнецкой хоккейной команды.

В 2019 году Якубович говорил, что не понимает, как «Поле чудес» остается в эфире так долго. «Я не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я не понимаю — ни капельки не шучу», — заверил тогда он. Ведущий также утверждал, что не смотрел ни одного выпуска своей передачи. Кроме того, он называл «Поле чудес» «не очень толковой программой».

В 2018 году Якубович вызвал общественное недовольство своими словами об участниках шоу. Он рассказал, что, когда знакомится с игроками, говорит им, что в XXI веке всерьез на глазах у всей страны угадывать по буквам слово — это «шизофрения».

«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа или два всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения. Бросьте дурака валять, вы же не за этим приехали. Вас кто-нибудь увидит на экране, будет пить до утра. Дай бог привет передадите — это обморок. Вот и все», — сообщил Якубович.

Артист добавил, что советует воспринимать участие в программе не как игру, а как возможность передать привет близким. Позже Якубович заявил, что недобросовестные СМИ напрасно устроили шумиху вокруг его слов. Он отметил, что на шоу приходят «хорошие, добрые люди», и программа была и остается «народной».

Самый высокий рейтинг «Поле чудес» в прошлом году Mediascope зафиксировал 30 октября — шоу посмотрели почти 6,4% всего населения страны (с учетом жителей небольших городов и сел) старше 4 лет. Тот выпуск выбрали почти 20% всех, кто тогда находился у телеэкрана. Самый низкий рейтинг в 2020 году был у выпуска от 11 июня — его посмотрели лишь 2,9% всех жителей России старше 4 лет, программу выбрали только 11,7% телезрителей.