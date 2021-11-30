Почему цифровая грамотность так важна для защиты от злоумышленников в сети

В 2021 году для слежки за человеком не нужно нанимать частного детектива, покупать подслушивающие устройства или шпионское оборудование: достаточно воспользоваться интернетом, где в открытом доступе есть масса информации практически о любом пользователе, что делает его потенциальной жертвой киберсталкеров. Эксперты говорят, что ключ к защите от них находится в руках самих людей – они должны понимать, какими данными можно делиться с цифровыми платформами, а какими не стоит. Таким образом, лучшим оружием от злоумышленников является цифровая грамотность.

Выбирая жертву

Преследование в сети – это разновидность кибербуллинга. Директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член Общественной палаты РФ Денис Заварзин подчеркивает, что информацию о жертве зачастую собирают для дальнейшего запугивания человека и психологических манипуляций.

«Самое опасное заключается в том, что киберсталкинг может перейти в преследование в реальном мире. Если потенциальный преступник знает местонахождение пользователя, он легко может найти человека. Согласно статистике, большая часть пострадавших – женщины, однако до 40% жертв – мужчины», — рассказывает эксперт.

По его словам, злоумышленникам даже не приходится предпринимать особых усилий: достаточно зайти в соцсети и посмотреть личную страницу нужного человека. «Как правило, там рассказано больше, чем следует. Дата рождения, метки геолокации, любимые места, работа, учеба – просто идеальный набор для потенциального злоумышленника. Если часть данных пользователи размещают в интернете добровольно, то другую часть собирают интернет-платформы», — говорит Заварзин.

Так или иначе, доступность этих сведений может сделать пользователя мишенью для киберсталкеров.

Тревожная особенность киберсталкинга заключается в том, что преследователями могут оказаться знакомые люди, в том числе – близкие. Так, согласно новому исследованию Sapio Research, 43% россиян считают приемлемой интернет-слежку за своим партнером. Из них 63% следили бы за партнерами из соображений безопасности, 60% пошли бы на такое при подозрении об измене, 42% - если бы подозревали партнеров в незаконной деятельности. При этом больше четверти (28%) респондентов беспокоит, что их партнер может нарушить их цифровую приватность.

Подобный контроль личной жизни посредством слежки в сети – разновидность цифрового абьюза, однако многие из тех, кто его совершает, не понимают, что нарушают конфиденциальность и цифровые права другого пользователя.

Эксперт напоминает, что у проблемы киберсталкинга, кто бы ни выступал в роли преследователя, есть достаточно простое решение: в России принят закон, согласно которому площадки обязаны спрашивать у пользователя, какие данные можно публиковать и передавать сторонним компаниям. Россияне могут потребовать от оператора удалить свои профили (например, в соцсети или на сайте объявлений) и прекратить распространение персональных данных.

«Обеспечение безопасности зависит и от цифровой грамотности пользователя. В России для этого работает несколько ресурсов, например, образовательная интернет-платформа «цифроваяграмотность.рф». Ежегодно проводится всероссийская акция «Цифровой диктант», которая позволяет участникам узнать свой уровень цифровых компетенций», — напоминает он.

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Знание – ключ к успеху

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин называет киберсталкинг одной из важнейших проблем нового времени, у которой есть два взаимосвязанных аспекта.

«Чтобы эффективно противостоять киберсталкингу, необходимо уметь обеспечивать собственную конфиденциальность в интернете. Это ключевой аспект предупреждения киберсталкинга. И отсюда следует другой аспект – обеспечение цифровой грамотности. Одна из главных причин, по которым люди становятся жертвами киберсталкинга или кибербуллинга – это низкий уровень цифровой грамотности», — констатирует он.

По словам парламентария, цифровую грамотность нужно воспитывать со школьной скамьи, поэтому комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи работает с Минобразования для внесения изменений в образовательные стандарты и внедрения модернизированного курса цифровой грамотности в школах.

«Однако и проблема цифровой грамотности у взрослых граждан колоссальна. Сегодня один из ключевых аспектов – это обеспечение собственной конфиденциальности в интернете, а чтобы ее обеспечить, необходимо знать. Именно знание ключ к успеху», — уверен Антон Горелкин.

Парламентарий, как и Денис Заварзин, напомнил про закон о защите общедоступных персональных данных, вступивший в силу в марте текущего года. По его словам, закон очень хороший, и если гражданин будет вдумчиво подходить к процессу, то сможет правильно выстроить защиту своих данных. Таким образом, ключ к защите на сегодняшний день в руках у самих граждан, подчеркивает депутат. Если же цифровая платформа отказывается по требованию гражданина закрывать какие-то данные, то он может оперативно решить этот вопрос с платформой через Роскомнадзор.

«Киберсталкинг – это опасная разновидность кибербуллинга, которая легко переходит из офлайна в онлайн, и здесь нет зависимости от того, знаком агрессор с жертвой или нет. Киберсталкинг является проявлением цифрового абьюза и угрожает психологическому, а также физическому здоровью пострадавших. Нам важно все это понимать, знать, а также помнить, что вступивший в силу закон об общедоступных персональных данных граждан необходимо уметь эффективно применять. Здесь очень важна активная позиция граждан. Регулятор на данный момент делает все возможное, чтобы закон работал эффективно», — резюмировал Горелкин.

Важность цифровой грамотности для решения проблем киберсталкинга и кибербуллинга подчеркивает и директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.

«Одна из причин того, что люди становятся жертвами киберсталкинга и кибербуллинга, — это низкий уровень цифровой грамотности: люди допускают ошибки в обращении с персональными данными, не знают, что могут требовать от интернет-площадок по закону, куда обращаться, если стали жертвой утечки. В России повышение цифровой грамотности граждан — задача национального масштаба», — уверен он.

По его словам, такие проекты, как «Цифровой диктант», «Цифровая грамотность» и «Цифровой гражданин», уже реализуемые в России, позволяют защитить россиян от основных онлайн-угроз – в частности, использования персональных данных в преступных целях.