Вирусолог Нетесов призвал отправлять на карантин прибывающих из Африки

В ЮАР выявлен новый штамм коронавируса, который получил название B1.1.529. Он быстрее проникает в клетки организма и может быть более устойчивым к иммунитету, рассказали «Газете.Ru» вирусологи. Они призвали сажать на карантин всех, кто прилетает в Россию из Южной Африки.

Новый вариант коронавируса из Южной Африки вызывает беспокойство из-за множественных мутаций в спайковом белке, заявил «Газете.Ru» вирусолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Этот новый вариант вызывает очень большую озабоченность, но пока его реальная, и, возможно, гораздо большая, чем сейчас кажется, опасность не выяснена, потому что мало данных.

Коронавирус похож на мину, а спайковый белок — это взрыватель. Он единственный у этого вируса белок, связывающийся с рецепторами клетки», — подчеркнул он.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко напомнил, что мутация коронавируса — естественный процесс.

«Эта мутация не уникальная, потому что у коронавирусов такой механизм эволюции — их множество штаммов сейчас. Но самое главное, что наравне с появлением новых штаммов появляются возможности их детекции с использованием современных методов молекулярных исследований. Но опасность все равно есть, потому что у нас очень широкое поле для коммуникации людей, и прежде всего это авиасообщение. Таким образом к нам пришла «дельта», — сообщил он.

По мнению Нетесова, следует особое внимание уделить пассажирам, которые прилетают из Африки.

«Самолеты, которые летят напрямую из тех стран, где был зафиксирован этот вариант, я бы не просто проверял, а подверг их пассажиров строгому, не домашнему, а изолирующему и безусловному карантину.

Подчеркиваю, что я и многие другие специалисты еще с весны предлагали пускать на международные рейсы, а лучше и отечественные, только вакцинированных людей, чтобы нам никто никакую заразу из других стран не привез», — отметил специалист.

Вытеснит ли эта новая мутация «дельту», пока неясно. Однако ее изменения могут быть более стойкими к иммунитету.

«У штамма точно есть замены в антигенно важных областях, поэтому следует ожидать, что он будет не менее стойким к создаваемому нынешними вакцинами иммунитету, чем «дельта», а может, и еще более стойким. Готовиться надо к худшему: вакцинироваться, носить маски, изолировать прибывающих в Россию людей из стран, где есть этот вариант», — сказал Нетесов.

«Появление новых вариантов — нормальная практика. Даже множественные мутации — это не что-то необычное. Другое дело, как их расценивать. Они в продолжении пандемии могут изменить скорость распространения, симптоматику и способность обходить вакцины, но пока, на этой стадии изучения, не стоит делать какие-то акценты и прогнозировать», — добавил Бутенко.

Вместе с тем член-корреспондент РАН считает, что вакцины смогут справиться и с более устойчивой мутацией.

«Хотя этот новый вариант отличается больше от исходного, уханьского варианта, чем «дельта», вакцины с какой-то приличной эффективностью все равно будут работать. Но не нужно забывать вакцинироваться, ревакцинироваться и применять маски, потому что они сильно уменьшают дозу поступающего вируса», — подчеркнул он.

25 ноября в ЮАР был выявлен новый штамм коронавируса, который получил название B1.1.529. Директор института исследований и инноваций южноафриканской провинции Квазулу-Натал Тулио де Оливейра заявил, что вирус «смог удивить ученых», так как проделал «большой скачок в эволюции». «У него произошло гораздо больше мутаций, чем мы ожидали, особенно после очень тяжелой третьей волны дельты», — заявил ученый газете The New York Times.

По данным Национального института инфекционных болезней Южной Африки, на сегодняшний день в стране выявлено 22 случая заболевания новой вариацией. Несмотря на малое число заболевших, Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайную встречу из-за южноафриканского штамма коронавируса, передавало издание Financial Times.

Штамм B1.1.529 обнаружили в шести африканских странах — Южной Африке, Ботсване, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве. О первом случае нового южноафриканского варианта сообщили в Израиле и Бельгии.

Несколько стран, включая Великобританию, Израиль и Сингапур, ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами региона из-за опасности распространения мутации. Глава британского минздрава Саджид Джавид также ввел карантин для всех прибывающих из очага.

Между тем бывший главный санитарный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не видит смысла закрывать авиасообщение с Африкой.

«Что касается вопроса, закрывать границы или нет, я напомню, когда началась пандемия, первые случаи мы завезли не из Китая, а Европы. Потому что сработал фактор, о котором никто и думать не собирался. Приехали наши граждане больные в Россию на лечение. Африка — это континент, а речь идет всего о двух странах, где обнаружили мутацию», — сказал он «Газете.Ru».