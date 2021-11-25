В ВОЗ считают, что в России уже пройден пик нынешней волны коронавируса

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал Россию в числе стран, где в последние недели наблюдается снижение случаев заражения коронавирусом. Среди основных причин появления новой волны заболеваемости он перечислил холодную погоду, отсутствие иммунитета к болезни и более агрессивный «дельта»-штамм. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Снижение случаев заражения коронавирусом в России на протяжении последних трех недель позволяет считать, что пик текущей волны COVID-19 в стране пройден. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«В восточной части Европейского региона я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию — в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения, но мы знаем, успех сегодня не обещает успеха в будущем», — отметил он в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, опасность коронавируса сохраняется, а число смертей по-прежнему не сокращается. «Я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что они работают», — указал Клюге.

Он добавил, что Россия до конца 2021 года отправит дополнительные данные по «Спутнику V».

«Вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИД посетила генерального директора в прошлую пятницу. Они договорились до конца года отправить еще некоторые данные, после чего ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций», — рассказал собеседник телеканала.

Чрезвычайное заседание

Как ожидается, в пятницу Всемирная организация здравоохранения проведет чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, который может обладать повышенной способностью к мутации. Такие данные приводит газета Financial Times.

Сообщается, что специалисты обсудят, определить новый штамм как вариант, вызывающий обеспокоенность, или вариант, вызывающий интерес.

В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове указала, что по этой теме «состоится встреча». «Потребуется несколько недель, чтобы выяснить воздействие этого штамма на вакцины», — написала она в Twitter.

Прививки спасают жизни

В четверг были опубликованы результаты нового исследования Европейского регионального бюро ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. По подсчетам этих организаций, прививки от коронавируса позволили спасти 469 186 жизней в возрастной группе 60 лет и старше в 33 европейских странах.

Россия по состоянию на 24 ноября 2021 года находится на 96-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 37,19%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data.

За последние сутки в нашей стране выявили 33 796 заразившихся коронавирусом.

Коэффициент распространения инфекции в России упал до минимума с начала мая, опустившись 25 ноября до 0,92, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Число смертей от последствий COVID-19 в России за минувшие сутки возросло на 1 238. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,84%. На этом фоне сообщается, что в Таганроге сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 259,5 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 9 468 189 случаев заражения, выздоровели 8 164 826 человек, умерли 269 057.