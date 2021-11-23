Подросток заявил, что хотел получить деньги от украинца, а не нападать на школу в Казани

В Казани ожидает решения суда, пока — по мере пресечения, 14-летний подросток. Его подозревают в подготовке к массовой атаке на школу, в которой он учится. Сам юноша утверждает, что только хотел заработать деньги от доверчивого заказчика, который якобы пообещал ему 5 тыс. рублей. Дома у ученика нашли пневматическую винтовку — сообщается, что он намеревался переделать ее в боевую. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник Советский районный суд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения для 14-летнего ученика, подозреваемого в подготовке к нападению на школу №101 в Татарстане. Подростка задержали сотрудники ФСБ, когда он вскрыл тайник от предполагаемого заказчика теракта – по словам самого юноши, гражданина Украины. Якобы тот пообещал исполнителю вознаграждение – 5 тыс. рублей.

В тайнике, расположенном неподалеку от самой школы, находилась футболка с надписью Hate (англ. — «Ненависть»).

«В Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — проинформировали в ФСБ.

Дома у юноши изъяли пневматическую винтовку, средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке этого вида оружия в боевое, и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Что известно про исполнителя…

Как утверждают близкие к следствию источники, на рабочем столе домашнего компьютера юноши была размещена фотография Адольфа Гитлера.

Личность задержанного не раскрывается, однако издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник пишет, что речь идет о 14-летнем Динаре М. (имя изменено — «Газета.Ru»), состоявшем на учете у подразделения по делам несовершеннолетних. Он, по версии спецслужб, готовился к нападению на школу №101, которая расположена в Дербышках — крупном микрорайоне Советского района Казани.

По данным издания, после массового расстрела людей в 175-й гимназии Казани, произошедшего 11 мая этого года, Динар подписался на Telegram-канал, публикующий мемы о подобных атаках. Позднее с подростком связался администратор этого паблика, предложивший «заработать».

…и про заказчика

Сообщается также, что ник заказчика – «Белая Роза». Центр общественных связей ФСБ России со ссылкой на показания задержанного подростка утверждает, что под ним скрывался некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине.

«Предложил устроить теракт, уверял, что мальчик станет «богом». За это пообещал награду — 5000 рублей. Юноша не поверил, но решил заработать (он из простой семьи) — выдумал план, рассказал его «Белой Розе». Админ отправил ему футболки с надписью Hate и скинул адрес с закладкой. Подросток позвал друга погулять до места, там его уже ждали сотрудники ФСБ, которые откуда-то узнали адрес», — передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Свою вину задержанный школьник не признает. По имеющимся сведениям, он якобы утверждает, что «просто хотел заработать денег на доверчивом админе паблика, а самого нападения совершать не собирался». В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

«Согласно п. 2 ст. 66 УК РФ «Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания», таким образом в данном случае наказание не может превысить 10 лет лишения свободы. Учитывая возраст подозреваемого, наказание не может превышать 6 лет заключения», — пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

«Реально на террориста похож»

Как выяснили местные СМИ, задержанный учился в 8 классе, но общался преимущественно с ребятами постарше. «Возможно, начал общаться не с теми людьми», — предположили школьники.

«Он странный, реально на террориста похож: в берцах ходит, в толстовке», — рассказала одна из учениц 9-го класса.

Ее одноклассник назвал Динара «довольно токсичным парнем», которому якобы была присуща зависть. По его словам, несколько раз подростка уличали в краже вещей у других школьников. Однако, как правило, такие инциденты всегда разрешались без вмешательства полиции – Динар быстро возвращал чужие вещи.

«Был вредным, все время искал конфликты», — отметил один из учеников.