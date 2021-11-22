Участник ДТП с выпавшим из багажника трупом признался в каннибализме

ДТП в Ленинградской области помогло раскрыть сразу два убийства. В воскресенье на трассе А-121 водитель легковушки не справился с управлением и влетел в отбойник. Багажник машины открылся, и из него выпало тело с перерезанным горлом. Пассажиры сбежали с места аварии, однако вскоре их нашла полиция. На допросе один из задержанных неожиданно признался в другом убийстве — год назад он решил попробовать человеческое мясо и для этого убил случайного прохожего.

По подозрению в убийстве человека, чей труп выпал из багажника, задержали трех человек. Как установила полиция, их жертвой стал 50-летний уроженец Грузии Аркадий Казинян. Последние 20 лет он жил в Санкт-Петербурге и работал в шиномонтажном бизнесе.

Один из подозреваемых, 26-летний Ян Щепановський рассказал, что приехал в автосервис в гаражном кооперативе, где Казинян трудился маляром, чтобы починить свою машину. Кроме Казиняна в мастерской были еще двое работников, мужчины решили выпить. После трех литров водки, со слов Щепановського, у него с собутыльниками возник конфликт, в итоге сотрудники автосервиса якобы избили его до бессознательного состояния.

Когда подозреваемый пришел в себя, он встретился с двумя друзьями и попросил помочь отомстить. Вместе они вернулись в мастерскую. Один друг остался стоять снаружи и следить за обстановкой (его личность неизвестна), а Щепановський и 23-летний Егор Комаров (именно он позже признается в людоедстве) вошли в гараж, избили Казиняна, который уже был один, и убили его ножом.

Чтобы скрыть следы, друзья подожгли гараж, а труп положили в свою машину и отправились в область, намереваясь его закопать. Водитель был пьян, как пишет Znak.com, поэтому машина попала в аварию. Трое подозреваемых сбежали с места ДТП, на следующий день, 21 ноября МВД сообщило об их задержании. Против задержанных завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

«Мне пришла в голову мысль убить человека»

На допросе в полиции Комаров, как писало издание 47.ru, вдруг заявил, что вообще любит убивать людей и раньше убил «человека в Сосновке», но зря, потому что тот «оказался невкусным». Оказалось, что речь идет о 38-летнем биржевом брокере, тело которого нашли в сентябре прошлого года в дренажной трубе в парке «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга.

На трупе обнаружили несколько ножевых ранений живота, шеи и рук. Уголовное дело было приостановлено в связи с отсутствием подозреваемого. Комаров признался, что убил того человека «ни за что».

«Я давно хотел убить человека, чтобы попробовать его на вкус. Но не решался это сделать, так как было страшно. Точно не помню, но примерно в конце сентября прошлого года я решился», — приводит показания Комарова 47.ru.

Telegram-канал SHOT передает его историю несколько по-другому и пишет, что только в сентябре 2020 года с собственных слов подозреваемого, ему «пришла в голову мысль убить человека». Так или иначе, молодой человек взял нож и отправился в парк. Там он наткнулся на человека, который показался ему подходящей жертвой.

«Обратил внимание на высокого мужчину худощавого телосложения, у которого были кудрявые волосы и борода. Решил на него напасть, потому что он был легко одет и нож должен был легко проникать в его плоть», — пояснил Комаров.

Он ударил брокера в горло и несколько раз в грудь, после чего спрятал тело в трубе. При этом Комаров отрезал язык мужчины и сварил дома, но вкус ему не понравился. «Спустя сутки я отпустил эту историю и продолжил жить обычной жизнью», — резюмировал подозреваемый.

На расспросы журналистов он заявил, что не ел человека, а просто попробовал «один укусик». Комаров добавил, что больше убивать не готов, и рассказал, что никогда прежде не проверялся у психолога. «Жалею [о своем поступке], но не раскаиваюсь», — заявил он.

Про Комарова известно, что он родился в Петербурге. Жил с родителями и бабушкой в коммуналке на улице Осипенко. Зарегистрирован с отцом в однушке в деревне Лаврики Ленинградской области.