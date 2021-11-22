Жертвы финансовой пирамиды QBF рассказали о потерях

Правоохранители продолжают расследовать дело финансовой пирамиды QBF. Компания собирала деньги вкладчиков, обещая инвестировать их в ценные бумаги и в итоге показать 20-процентную годовую доходность. Однако деньги в конечном счете выводились в офшоры. По данным МВД, QBF обманула вкладчиков на 5-7 млрд рублей. Одной из жертв стала балерина Анастасия Волочкова. «Газета.Ru» рассказывает истории пострадавших.

«Добралась до гендиректора»

Балерина Анастасия Волочкова, связавшись с финансовой пирамидой, потеряла 1,7 млн рублей. Как рассказала она в своем Instagram, в июне 2020 года ей позвонил менеджер инвестиционной компании QBF. Мужчина сообщил, что номер телефона Волочковой находился в их базе. Мошенники предложили отдать средства в доверительное управление, говоря о возможности заработать на вложениях в активы около 10% годовых. Однако вместо того, чтобы инвестировать полученные деньги, они переводили их в офшоры.

Волочкова вложила два миллиона рублей сроком на один год, а затем — еще один миллион на три месяца. Представители QBF вернули ей миллион и проценты — 150 тыс. рублей. В августе 2021 года она рассчитывала на возврат оставшихся двух миллионов, но этого не произошло. В итоге балерина через гендиректора QBF Станислава Матюхина добилась того, чтобы ей вернули еще 500 тыс. рублей.

«Тогда я добралась до гендиректора QBF Станислава Матюхина, который пообещал, что деньги мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтобы я воспользовалась своими связями и помогла им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, по-моему, еще в Башкирии. Делать этого я не стала, но 500 тыс. руб. мне все же вернули», — пояснила она.

Волочкова оценила материальный ущерб в 1,7 млн рублей, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом собеседник не уточнил, из чего складывается эта сумма.

«От ЦБ отписки, что сами виноваты»

Еще одной жертвой финансовой пирамиды стала 36-летняя Алена из Москвы. В сентябре 2020 года она вместе с супругом передала в доверительное управление компании 2,5 млн рублей.

«Летом 2020 года была массированная реклама через инвест-блогеров. На рынке IPO (компаний, впервые выходящих на биржу. — «Газета.Ru») была одна компания, а QBF рекламировали как альтернативу с более интересными предложениями. Компания имела четыре лицензии ЦБ и регулярные проверки. Мы решили диверсифицировать портфель и в сентябре вложили 2,5 млн рублей», — рассказала она «Газете.Ru».

При этом пару насторожило отсутствие личного кабинета — все финансовые операции осуществлялись через менеджера. Чтобы вывести средства, надо было лично подать заявление в компанию.

«В декабре мы перестали через них участвовать в новых IPO, а с января начали закрывать позиции и выводить деньги. Часть удалось вывести, остаток в размере 1,5 млн рублей так и завис там. В мае 2021 года вышел срок последнего поручения, но 30 мая начались обыски и сервера конфисковали. Нам [клиентам] же заявили, что в офисе якобы пожар, сервера повреждены, в связи с этим деньги пока вернуть нельзя», — добавила москвичка.

В итоге в июле 2021 года Алена подала заявление в полицию о мошенничестве. «Но все сроки ответа давно вышли, дело не возбудили. От ЦБ отписки, что сами виноваты. В суд будем подавать, так как начались решения в пользу пострадавших», — отметила она.

Представитель группы пострадавших из Калужской области Ксения в свою очередь рассказала о другой схеме по заманиваю вкладчиков.

«Группа из 34 человек обратилась ко мне за помощью, основная часть — это пенсионеры 70-80 лет. В 2019 году у них заканчивался срок действия вклада в одном из российских банков. Пенсионеров, у которых на счетах были большие суммы, отлавливали в банковских отделениях специально обученные менеджеры QBF и подсовывали им договор доверительного управления средствами», — сообщила она «Газете.Ru».

Тех, кто отказывался подписывать договор сразу, обзванивали те же менеджеры и настойчиво уговаривали, утверждая, что их деньги будут застрахованы государством. Им обещали годовую доходность в 10-15%, подчеркнула Ксения.

«Спустя год тем, кто в итоге доверил деньги, менеджеры рассказывали, что из-за пандемии не стоит забирать вклад, чтобы не потерять доход. После обысков в компании в 2021 году менеджеры перестали выходить на связь. В итоге ущерб по нашей группе составил десятки миллионов», — добавила она.

Компания QBF была основана в 2008 году и на протяжении всего времени существования имела лицензию от Центробанка. Однако в 2020 году после нескольких обращений россиян о невозможности вывести вложенные средства на компанию обратили внимание правоохранительные органы.

В апреле 2021 года на сотрудников инвестиционной компании было возбуждено уголовное дело об особо крупном хищении средств. В частности, по делу задержали соучредителя ООО QBF Зелимхана Мунаева, юриста этой организации Евгению Россиеву и директора филиальной сети компании Владимира Пахомова.

Россиеву и Пахомова арестовали — их обвиняют в мошенничестве. Мунаеву вменяют совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину — он также находится в СИЗО. Следствие считает, что в общей сложности QBF похитила у своих клиентов от 5 до 7 млрд рублей.

Только в июле 2021 года Центробанк аннулировал лицензии QBF, указав на неисполнение предписаний ЦБ — нарушались требования к деятельности по управлению ценными бумагами, по организации системы управления рисками, требования к ведению внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности.

«Нужно проявлять настойчивость»

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов дал советы тем, кто был обманут финансовой пирамидой.

«Подготовьте скриншоты переписки в различных мессенджерах, СМС. Также необходимо письменное заявление в полицию, в Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, в Союз защиты прав потребителей финансовых услуг. Будет эффективно, если вы объедините свои усилия с такими же обманутыми гражданами», — сказал он «Газете.Ru».

Единственный шанс на возврат похищенного у потерпевших — возбуждение уголовного дела, добавил адвокат Олег Никуленко.

Либо можно запросить компенсацию от Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров — ее выплатят, если будет доказано, что человек стал жертвой финпирамиды, пояснил он.

«Однако размер такой компенсации только дополнительно расстраивает. Ведь суммы, вкладываемые в качестве финансовых инвестиций, в частности в QBF, не сравнимы с предусмотренной на государственном уровне компенсацией. В настоящий момент ее размер составляет 35 тыс. рублей — вне зависимости от размера ущерба», — уточнил Кузнецов.

Задача обманутых вкладчиков QBF найти информацию о том, куда были выведены вложенные ими денежные средства. «Для этого нужно проявлять настойчивость при взаимоотношениях с правоохранительными органами, направляя соответсвующие запросы, ходатайства», — заключил юрист.