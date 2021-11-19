В Петербурге задержали двух несовершеннолетних за непристойные фото на фоне храма Спаса на Крови

В Санкт-Петербурге завели очередное уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В ходе мониторинга правоохранители нашли в сети фотографию, на которой двое молодых людей стоят на фоне храма Спаса на Крови в непристойном виде. Молодых людей уже задержали: одному петербуржцу 17 лет, другому — 15. «Газета.Ru» вспомнила череду похожих уголовных дел.

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух несовершеннолетних подростков. Они подозреваются в фотографировании на фоне храма Спаса на Крови в непристойном виде. Из-за этой фотосессии возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

«Полицейские установили личности участников фотосессии: это петербуржцы в возрасте 15 и 17 лет. Оба доставлены в отдел полиции», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, следственные органы уже начали делопроизводство по ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, фотографии «провокационного содержания» были обнаружены в ходе мониторинга. По данным «Фонтанки», они были сделаны в июле этого года.

Молодые блогеры опубликовали в соцсети фото, где они стоят на фоне питерского храма. При этом штаны у подростков спущены так, что у одного видны половые органы, а у второго — ягодицы. В настоящее время фотографии удалены.

17-летний задержанный родился, как пишет «Фонтанка», в Молдавии, живет в Невском районе в полной семье. Второй подозреваемый — 15-летний петербуржец живет с мамой и бабушкой. Уголовная ответственность по статье, которую им инкриминируют, наступает с 16 лет.

Это не первый случай за последний месяц. Череда уголовных дел последовала за осуждением блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой на 10 месяцев колонии. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих, так как они сделали провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.

Молодой человек рассказал, что снимает пранки, за которые неоднократно привлекался к административной ответственности. Бобиев отметил, что у него 100 тыс. подписчиков, но сейчас страница заблокирована.

После задержания блогер извинился за фотографию и пообещал «никогда так больше не делать». Он также не намерен обжаловать приговор. По словам его адвоката Надежды Федосеевой, он готов «принять это наказание».

«Приговор он воспринял нормально, хотя, наверное, расстроился, все-таки колония общего режима. Он мне сказал, что приговор обжаловать не будем, он считает себя виновным, примет это наказание, понял свою ошибку и просит прощения», — сказала она в комментарии РИА «Новости».

Суд также определил, что Бобиев должен быть выдворен из страны, но, по словам его защитника, пока неизвестно, когда это будет исполнено.

Следом за этим громким делом стало известно о еще одном похожем инциденте. Ирина Волкова сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора, чем заинтересовала правоохранителей. Но Октябрьский районный суд Петербурга не стал назначать ей меру пресечения, как того просило следствие.

В объединенной пресс-службе судов города отметили, что девушка признала вину и раскаялась. Как пишет РИА «Новости», откровенные фото и видео Волкова сделала прошлым летом и выложила их в соцсети. Правоохранители завели уголовное дело по той же статье об оскорблении чувств верующих.

18 ноября УМВД по Калужской области сообщило, что правоохранители начали проверку в отношении девушки, которая сфотографировалась полуобнаженной на фоне храма в Калуге. Она демонстрировала свое нижнее белье, стоя лицом к храму. Эта фотография была выложена в открытый доступ.

По мнению председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, такие фотографии не могут оскорбить чувства верующих. Он считает, что такие истории «слишком раздуты».

«Оголенность является в том числе частью религиозной культуры, не только в западной традиции, где, к примеру, Сикстинская капелла вся украшена оголенными телами, но и в восточной традиции, где, к примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте», — обратил внимание старовер в беседе с РИА «Новости».

Кроме того, заметил собеседник агентства, на иконах может быть изображена голая грудь кормящей Богоматери. Да и «таинство крещения предполагает крестить взрослого человека в храме полностью голым».

Что касается РПЦ, то там считают, что судьи при принятии решений об уголовной ответственности должны обращать внимание на раскаяние подсудимого и желание загладить вину. Такое мнение выразил РИА «Новости» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Церковь заинтересована не в том, чтобы человека наказали, но чтобы этих деяний не совершали вообще. И если человек раскаивается, сожалеет о том, что произошло, желает загладить вину, мы всегда призываем к тому, чтобы это было основанием для освобождения от уголовной ответственности», — заверил он.

Кипшидзе уточнил, что под желанием загладить вину он подразумевает добровольные действия, а не взыскания, наложенные судом. В качестве примера он привел волонтерскую помощь организации, которой нанесен ущерб.

Вместе с тем представитель РПЦ отметил, что некоторые люди благодаря провокационным фотографиям хотят обрести популярность в сети.

«То есть они хотят получить известность любыми доступными способами и некоторые не останавливаются ни перед чем, рассматривают религиозные символы как средство для роста популярности и увеличения количества подписчиков», — сказал Кипшидзе, обратив внимание, что в России закон о защите чувств верующих «полагает предел подобным намерениям».