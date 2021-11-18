Какой отдых этой зимой предлагают курорты Краснодарского края

Что вам известно про зимний отдых на Черноморском побережье и в горах Кубани? Уверены, далеко не все. Курорты Краснодарского края стремительно меняются и зимой предлагают не меньше возможностей для отдыха, чем летом. «Газета.Ru» выяснила, где обязательно стоит побывать.

Главное, что нужно знать, отправляясь зимой на российский юг, — здесь можно найти отдых на любой вкус. Межсезонья больше нет: большая часть развлечений доступна круглый год.

Как показывает статистика, на курорты Кубани приезжает около 15 миллионов отдыхающих в год, причем 40% из них – после закрытия пляжного сезона, то есть зимой. Ведь центров притяжения и возможностей получить незабываемые впечатления стало значительно больше.

Горы зовут

Олимпиада 2014 года в Сочи подстегнула развитие горнолыжных курортов. Сезон здесь длится с декабря по апрель, а иногда и по май. Любителям активного отдыха доступны 64 канатные дороги и 110 горнолыжных трасс — от простейших «зеленых» до очень сложных «черных» — общей протяженностью более 150 километров.

Ежегодно горный Сочи обновляется к зиме и готовится удивлять посетителей. Например, прямо сейчас на курорте Роза Хутор завершаются работы по улучшению горнолыжной зоны. Более удобными для катания станут трассы «Тритон», «Горизонт», «Явор». Появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами «Волчья скала», «Кавказский экспресс» и «Заповедный лес».

В этом году Роза Хутор окончательно закрепит за собой статус курорта с самой масштабной зоной катания в России. На Южном склоне на высоте почти 2000 метров заработает новый ленточный конвейер с галереей протяженностью 150 метров и появится новая трасса среднего уровня сложности. А в районе финишной полосы «Роза Стадион» откроется новый учебный склон для детей.

close 100% Пресс-служба администрации Краснодарского края

Не менее известный курорт Красная Поляна в этом году существенно расширит зону искусственного оснежения, в результате склоны на отметках ниже 1000 метров будут открыты для катания значительно раньше, чем в прошлые годы. В восточном секторе долины «Цирк-2» ширина трасс увеличится в три раза и составит 18 метров.

В этом сезоне в Красной Поляне будут работать два сноупарка, фан-парк для начинающих, а также трассы для вечернего катания с обновленной подсветкой и рейс-зона.

В горном Сочи можно покататься не только на лыжах или сноуборде. В Олимпийской деревне на высоте 1100 метров работает родельбан – это сани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 километров в час. К услугам экстремалов также тюбинг – катание на надувных санках-«ватрушках» и высокогорные качели.

Хрустальная сказка

Для тех, кому нужно меньше экстрима и больше красоты, в горном Сочи приготовили пешие прогулки по горам и полеты на вертолете над Кавказским заповедником. Вы только посмотрите, какие фото люди привозят оттуда!

close 100% Пресс-служба администрации Краснодарского края

Еще в горном Сочи учат управлять собачьей и оленьей упряжками – для этого есть хаски-парк и специальная ферма, где живут северные олени. Здесь проводят квесты и прогулки по реликтовым лесам, рассказывают об уникальной природе Кавказа.

Первого декабря в Ледовом дворце Розы Хутор начнет функционировать семейный каток. Также в горном Сочи есть свой крытый аквапарк, боулинг, кинотеатр и невероятная экспозиция из ста больших светодиодных арт-объектов – похожие используются во время карнавалов и уличных шествий.

В новогодние и рождественские каникулы в Горной Олимпийской деревне будет работать резиденция Деда Мороза, а во время праздников состоятся огненные шоу.

Однако прав будет тот, кто совместит новые приключения в горах с классикой – отдыхом и лечением в санатории.

Кубанская здравница

Кубань по праву гордится своими санаториями. Здесь лечат практически весь спектр известных заболеваний, включая болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения.

Санатории Кубани предлагают более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ.

В зимний сезон – с 1 октября 2021 по 1 мая 2022 – действует государственная программа «Южная здравница», которая дает возможность приобрести путевки на курорты Краснодарского края со скидками от 5% до 20%. Подробная информация о санаториях, которые участвуют в проекте, оздоровительных программах и скидках опубликована на сайте Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Круглый год в Краснодарском крае работает 140 санаториев, в основном они расположены в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, Туапсинском и Ейском районах. Многие из них являются бальнеологическими – используют лечебные грязи, источники минеральной и термальной воды. Причем посещение горячих источников – в составе санаторного лечения и самостоятельно – с каждым годом набирает популярность. Особенно зимой: из-за контраста температур посещение бассейна под открытым небом и выглядит эффектно, и дарит незабываемые ощущения.

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В Краснодарском крае известно около 50 горячих источников, большая часть купелей с термальной водой расположена в Мостовском и Лабинском районах. Собственные лечебные бассейны есть у 19 санаториев. Вода в каждом источнике уникальна по набору солей и минералов, содержит йод, кальций, натрий, бром и другие полезные вещества.

Здесь очень легко выбрать вариант оздоровления на свой вкус и кошелек: можно купить путевку в санаторий, поселиться в гостинице, при которой есть термальный бассейн, или поселиться вблизи источника и посещать его, внося разовую оплату.

Туры в прошлое и будущее

Короткие туристические маршруты заставят вас возвращаться на Кубань снова и снова – ведь за один раз пересмотреть все невозможно. Первенство по популярности традиционно принадлежит природным и историческим достопримечательностями. Дольмены под Туапсе, водопады реки Жане в Геленджике, каньон рядом с Лазаревским, дендрарий в Сочи и старая башня на горе Ахун – их просто невозможно обойти стороной.

Большое искушение – пройти по маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства», который пересекает 12 городов Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области и включает в себя 35 площадок, связанных с античностью.

А ведь есть еще гастрономический, аграрный и этнический туризм. Очень часто эти направления соединяются в одном путешествии: например, вы посещаете винодельню, ферму улиток или форелевое хозяйство, знакомитесь с его работой, а потом пробуете продукцию. Или посещаете казачий хутор, знакомитесь с бытом, народными традициями и участвуете в застолье.

Краснодарский край – единственный регион России, где понятие «сельский туризм» закреплено законодательно и считается приоритетным направлением развития. Не удивительно, что за последние пять лет число объектов агротуризма удвоилось.

Может, на пляж?

В этом зимнем сезоне на Кубани будут работать около 10 000 гостиниц и пансионатов. В них одновременно могут разместиться около 600 тысяч отдыхающих. Причем для многих из них курорт – это прежде всего отдых на пляже.

close 100% Пресс-служба администрации Краснодарского края

Год назад в Сочи и Анапе ради эксперимента организовали зимние пляжи, оборудованные настилами, беседками и лавочками, где отдыхающие могли комфортно расположиться и подышать целебным морским воздухом. Практика оказалась весьма успешной, и в этом сезоне зимних пляжей станет примерно на треть больше. Появятся специальные площадки для занятий спортом и фотозоны, будут проводиться открытые спортивные тренировки, занятия йогой, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха.

А где вы будете отдыхать этой зимой?