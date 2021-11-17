Новые штаммы вирусов способны унести жизни до миллиарда человек

Вслед за пандемией коронавируса в мире может наступить глобальная эпидемия птичьего гриппа, которая способна унести жизни до миллиарда человек, сообщил эпидемиолог Роб Уоллес. Причина – в быстром развитии вируса при скученном содержании птиц в замкнутом пространстве на фермах, пояснил вирусолог Павел Волчков. О том, как птичьим гриппом заражаются люди и как предупредить выход его новых штаммов с ферм, эксперты рассказали «Газете.Ru».

«Это аналог развития индийского штамма коронавируса»

Эпидемиолог Роб Уоллес сообщил, что промышленное разведение животных на мясо и кожу способно привести к появлению более смертоносных вирусов, чем коронавирус, а следующий патоген птичьего гриппа может убить до миллиарда человек. Об этом он сообщил болгарскому изданию Dnes.dir.

Промышленные фермы действительно представляют биологическую угрозу, в том числе в части передачи вирусов от животного к человеку, заявил «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Случаи заражения человека птичьим гриппом есть, риск возрастает, когда возникают вспышки. Из-за скученного содержания птиц риск маловероятной передачи вируса человеку возрастает», – рассказал кандидат биологических наук.

Он уточнил, что угроза в первую очередь касается работников ферм: заражение происходит при глубоком вдыхании высоких концентраций вируса, когда они опускаются до нижнего отдела легких. А от них уже могут заразиться окружающие.

«Птичий грипп у кур и других видов развивается по аналогии с развитием индийского штамма коронавируса среди людей: когда большое количество индивидуумов подхватывают общий вирус, при этом имея свои внутренние заболевания, он быстро распространяется», – поделился вирусолог.

В феврале 2021 года впервые в мире птичьим гриппом заболели семь сотрудников птицефабрики на Юге России. Россияне заразились штаммом H5N8, от которого ранее погибла 101 тыс. птиц на ферме в Астрахани.

Вспышки птичьего гриппа участились во всех странах, писало 15 ноября издание The Guardian. Случаи массовой гибели птиц произошли в Азии, в Китае от мутировавшего вируса умерли люди. В Европе — например, во Франции Бельгии и Нидерландах — уже ввели предупредительные меры на фермах.

«Высокие стандарты не могут защитить от заноса вирусов, которые мутируют постоянно»

В мире изучено около двух тысяч вирусов, всего их несколько миллионов, и риски новых пандемий сохраняются, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Новая эпидемия заносом из мира животных в мир людей может наступить при любых и непредсказуемых обстоятельствах. Заносные инфекции от диких животных – такие, как чума и коронавирус, – куда более опасны, чем существующие на промышленных птицефабриках и свинофермах», – рассказала она.

При этом вирусолог Волчков напомнил, что все виды гриппа, циркулирующие в человеческой популяции, произошли из мира животных.

«То, что все уже существующие виды гриппа попали к людям из мира животных – достаточное доказательство опасности текущих персистирующих (вызывающих патологии в человеческом организме) вирусов птичьего гриппа», – пояснил эксперт.

Как происходят вспышки вируса на фермах

Сначала инфекция попадает на птицефабрику или животноводческую ферму, там начинается процесс штаммообразования, который позволяет осуществить межвидовой переход, рассказал Волчков.

«Возможно, персонал фабрик, которому запрещается содержать домашнюю птицу вне работы, нарушает это правило и заносит инфекцию на одежде и коже, хотя должен проходить полную дезинфекцию», – пояснил он.

По словам генетика, на среднестатистической фабрике живет от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов голов птиц и животных в ограниченном пространстве.

«Туда постоянно «залетают» инфекции птичьего гриппа при том, что соблюдаются строжайшие меры биобезопасности», – объяснил Волчков.

Именно в таких условиях могут возникать опасные штаммы птичьего гриппа, которые мутируют и позволяют вирусу «перепрыгнуть от птицы к человеку», уточнил вирусолог. Поэтому риску больше всего подвержены работники птицефабрик, которые входят в вольеры.

При этом вирусолог Попович пояснила, что при массовом уровне животноводства в мире контроль за биологической безопасностью в этой индустрии куда лучше, чем в природной среде, исключение – самые бедные страны.

«Огромное количество инфекций и вирусов существует в дикой природе, наша иммунная система со многими научилась справляться. Осталось объединиться, чтобы бороться с патогенными среди них», – подчеркнула кандидат биологических наук.

Как предупредить новую пандемию

Среди активно используемых мер по предупреждению попадания вирусов с крупных предприятий к людям Волчков назвал уничтожение животных во время вспышек инфекций. Периодически производители оттягивают обращение к Россельхознадзору и Роспотребнадзору, которые в таких случаях должны закрыть ферму на карантин и дезинфекцию.

«В таких случаях происходит тотальный забой и сжигание, поэтому владельцы ферм тянут с декларированием внутренней вспыхнувшей инфекции. Те кейсы, которые попадают в публичное пространство – это, скорее, полностью вышедшие из-под контроля ситуации, когда «замять не удалось», – добавил эксперт.

Волчков рассказал, что нужно сделать, чтобы фермы не стали источником новых эпидемий.

«Те породы животных, которые мы используем для получения мяса, молока, яиц, можно сделать резистентными к основным патогенам путем генетической модификации. В том числе – сделать птиц резистентными к птичьему гриппу, что позволит нивелировать вероятность возникновений вспышек на фабриках», – сказал он.

В качестве мер для предупреждения трагедий биолог Попович назвала современные системы безопасности содержания животных и контроль их сбалансированного питания без добавления антибиотиков, приносящих вред и конечному потребителю.

«Думаю, международные стандарты сельскохозяйственной деятельности скоро будут сформированы, сейчас их нет в силу разного экономического развития стран.

В России и Европе есть свои высокие стандарты. Но могут ли они защитить от заноса вирусов, которые мутируют постоянно, – малопредсказуемо. Как раз для таких случаев разрабатывается программа санитарного щита», – резюмировала эксперт.

Согласно формируемой Росссельхознадзором программе, в течение 3-4-х дней вирус на фабриках должен выявляться и в течение очень короткого времени должна быть разработана вакцина для животных.

Помимо птичьего гриппа, осенью 2021 года в России участились случаи африканской чумы свиней (АЧС). Вспышки АЧС зафиксировали в Татарстане, в Ставропольском крае, Костромской области, Чувашии, Волгоградской области, а в 12 муниципалитетах Свердловской области был введен режим ЧС.

В связи с этой ситуацией 15 ноября вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки и РАН к 2024 году разработать и запустить вакцину от африканской чумы свиней, сообщали в пресс-службе вице-премьера.