Какова роль страховых медицинских организаций в снижении смертности кардио пациентов

Основной причиной смертности в мире остается ишемическая болезнь сердца — на нее приходится 16% всех смертей. Как отмечают эксперты, при несвоевременном оказании медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, количество летальных исходов увеличивается более чем в 2,5 раза. На данный момент страховые медицинские организации являются основным инструментом независимого контроля качества оказания медпомощи и имеют полномочия добиваться своевременного направления застрахованных в адекватные его случаю медучреждения. Какую роль в решении проблемы несвоевременного оказания медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями играют СМО, разбиралась «Газета.Ru»

Беда не приходит одна

Запоследние 20 лет число летальных исходов от ишемической болезни сердца выросло более чем на 2 млн до почти 9 млн в год. В России в прошлом году, по данным Росстата, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличилась по сравнению с предыдущим на 11,6% (до 643,9 случая на 100 тысяч населения) и почти сравнялась с показателем 2014 года (653,9 случая). То есть пандемия практически перечеркнула усилия прежних семи лет борьбы с ССЗ.

Что, с точки зрения медиков, означает несвоевременно получить медицинскую помощь, например, при остром коронарном синдроме? По разным экспертным оценкам несвоевременное оказание медицинской помощи таким пациентам приводит к увеличению летальных исходов в том числе от осложнений более чем в 2,5 раза. Смертность в первый месяц заболевания при остром инфаркте миокарда можно снизить на треть, если в первые 6 часов провести тромболитическую терапию. А своевременная госпитализация и соответствующее лечение пациента с острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС) может снизить необратимые последствия и сократить наступление летального исхода от инфаркта миокарда в 2 раза.

По данным экспертиз качества страховых медицинских организаций (СМО), нарушения в оказании медицинской помощи застрахованным с острыми формами ИБС встречаются в каждом втором случае, среди которых есть и напрямую угрожающие жизни людей. А именно: когда на этапе скорой неотложной помощи не проводится госпитализация. Или когда на этапе госпитализации пациента могут направить в стационар, не имеющий ресурсов для проведения коронарографии. Либо пациенту при наличии показаний не проводят коронарографию и стентирование пораженных коронарных артерий. Причем такое положение дел было и до пандемии.

Ситуация сегодня обострилась, поскольку под борьбу с коронавирусом пришлось перепрофилировать многие даже специализированные медцентры, и кардиологические в том числе. Нередки случаи, когда кардиологов отзывали из амбулаторий.

«Поэтому плановое лечение даже по ряду сложных болезней, как некоторые случаи ССЗ, пришлось отложить, — говорит академик РАМН и РАН, директор Института кардиологии имени А. Л. Мясникова Юрий Беленков. - Понятно, что это влияет на течение болезни, частоту развития осложнений текущих состояний, более тяжелое протекание болезни и даже смертность. Она сейчас от ССЗ выше, чем обычно именно из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас кардиологов очень волнуют новые задачи: постковидные миокардиты, перикардиты, и что с ними делать».

Что можно сделать?

Согласно проведенному в августе Всероссийским союзом пациентов исследованию, доля удовлетворенных лечением в стационарах составила 42–45%, а среди лечившихся амбулаторно – всего около 25%. В прошлом году Росстат констатировал, что если в 2018 году 72,4% пациентов с острыми состояниями госпитализировали в день обращения, то в 2020 году эта доля сократилась до 43,1%.

«Безусловно, в период пандемии система здравоохранения оказалась перегруженной из-за нехватки койко-мест, перепрофилирования клиник, из-за чего приходилось откладывать плановое лечение, — говорит сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. – А главная проблема, которая обострилась в пандемию – дефицит кадров. Многих врачей пришлось задействовать в «красной зоне». Поэтому ожидаемо удовлетворенность пациентов, которые подолгу не могут попасть на прием к врачу, падает. Вместе с этим ухудшилось и здоровье россиян: многие пациенты не решались посещать поликлинику, что привело к росту хронических болезней или их обострению».

Отчасти поэтому согласно данным Всероссийского союза страховщиков, в СМО за 9 месяцев 2021 года обратилось свыше 4 млн россиян с просьбой о помощи. СМО по закону ведет независимый контроль качества оказания медпомощи и имеют полномочия добиваться своевременного направления застрахованных в адекватные его случаю медучреждения. Например, в компании ООО «АльфаСтрахование — ОМС» специально для застрахованных с ССЗ действует «КардиоЛиния».

«Для снижения летальности и инвалидизации пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца мы берем на контроль госпитализацию каждого пациента, к которому осуществлялся выезд «скорой помощи» или оказывалась неотложная медпомощь в поликлинике, — говорит генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков — Когда пациентов не госпитализировали по «скорой», мы маршрутизируем их в стационар или содействуем в получении амбулаторно-поликлинической медпомощи. Если пациенту не сделали, например, коронарографию и стентирование в стационаре, мы берем на контроль их проведение».

Помимо этого, специалисты «АльфаСтрахование — ОМС» проводят экспертизы качества оказания медпомощи по всем случаям с острыми формами ИБС с момента вызова «скорой помощи», госпитализации, лечения на стационарном этапе и до приема пациента после выписки в поликлинике у врача. Комплекс этих мер помогает обеспечить снижение случаев смертности, первичной инвалидности и частоты прогрессирования заболевания, а также его осложнений. Далее вопросы устранения нарушений, повышения качества и доступности медицинской помощи пациентам с острыми формами ИБС обсуждаются на уровне региона — с органами регионального управления здравоохранения и обязательного медицинского страхования (ОМС), а также при необходимости актуальность проблематики выходит на уровень вице-губернатора социального блока региона и территориального Росздравнадзора.

«Решать задачи нацпроекта, а именно снижать летальность от сердечно-сосудистых заболеваний необходимо сообща всем участникам системы здравоохранения. – продолжает Андрей Рыжаков. – Обеспечивать независимый контроль качества и своевременность оказания медпомощи, крайне значимо не только для пациентов, но и для системы ОМС в целом. В этом у СМО есть достаточный профессиональный опыт, отработанные алгоритмы и решения».

Такой подход зарекомендовал себя, как необходимый и надежный для системы здравоохранения особенно в период пандемии.

«Главная проблема роста смертности не столько в самом коронавирусе, сколько в осложнениях из-за отложенного в связи с пандемией лечения, — говорит Юрий Беленков. — Кто-то сам не пришел к врачу, а кому-то отменили плановую операцию из-за перепрофилирования клиники и задействования узких врачей-специалистов в лечении пострадавших от коронавируса».

Юрий Беленков также отмечает важность диспансерного наблюдения при ИБС. «Таких пациентов очень важно наблюдать и после стационара, чтобы предотвратить рецидивы и повторный инфаркт миокарда. А у нас утрачена прежняя система диспансеризации, позволявшая предотвращать осложнения заболевания, чтобы потом их не лечить, чему в свое время завидовали и развитые страны», — говорит академик с сожалением.

«В рамках «КардиоЛинии» мы также контролируем направление застрахованных с перенесенными острыми формами ИБС на диспансерное наблюдение для обязательного проведения антитромботической терапии и исследования показателей свертывающей системы крови», — говорит генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

Минздрав к 2024 году зафиксировал цель выйти по снижению смертности от болезней системы кровообращения на уровень до 450 случаев на 100 тыс. населения. Добиться необходимой динамики в достижении задач нацпроекта возможно только в тесной связке всех участников системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования. Где независимая экспертиза страховых медицинских организаций, их профессиональный опыт адресной работы с застрахованными позволят снизить летальность, первичную инвалидизацию и частоту прогрессирования заболевания среди пациентов с острыми формами ИБС.