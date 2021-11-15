Как избавиться от пьяных водителей на дорогах

Согласно официальной статистике ГИБДД, практически каждое седьмое ДТП в 2020 году совершено с участием водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения — за прошлый год зафиксировано почти 19 тысяч подобных случаев. По вине пьяных водителей травмы получили почти 25 тысяч человек и более 4 тысяч человек погибли, что составило 28% от всех смертей в ДТП. Такая статистика позволяет сделать вывод о том, что нетрезвых водителей можно считать одной из основных проблем на дорогах страны.

Устаревшее законодательство

Как заметил Дмитрий Давыдов, такое количество происшествий с водителями в состоянии опьянения может говорить о том, что действующие законы в этой области не всегда служат сдерживающим фактором для подобных правонарушений. Так, предприниматель предложил обратить внимание на опыт зарубежных стран по наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

К примеру, ужесточение касающихся подобных правонарушений наказаний в Японии привело к тому, что в стране в последние годы, несмотря на стремительный рост количества транспортных средств, на дорогах стало гибнуть гораздо меньше людей.

Так, с 2000 по 2019 год смертность на дорогах снизилась почти в 3 раза, на 62%. По данным на 2019 год показатель смертности в стране составил 3,1 на 100 тысяч человек в год, в России, по данным за тот же год, он был в 3-4 раза выше — 11,6 на 100 тысяч. Процент смертности на дорогах с участием нетрезвых водителей в в Японии составил 4,9% — это почти в шесть раз меньше, чем значение аналогичного показателя в России.

Давыдов уверен, что такая разница в статистике обусловлена гораздо более строгими законами в Японии. За вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в зависимости от уровня интоксикации в этой стране виновный может получить штраф до 1 млн йен (650 тысяч в пересчете на рубли) и провести в тюрьме до 5 лет. Наказывают в Японии и тех, кто вполне мог предотвратить такое правонарушение. У примеру, пассажир, сознательно севший в машину к пьяному водителю, может получить штраф более 500 тысяч йен (350 тысяч рублей) и срок заключения свободы до трех лет. Наказание могут заработать даже сотрудники магазина, официанты или бармены, продавшие алкоголь клиенту, который сообщил или дал понять, что он за рулем.

Обновить по зарубежному примеру

По этой причине активист предлагает ужесточить санкции за вождение в нетрезвом виде. Давыдов считает необходимым текущий штраф за нетрезвое вождение в размере 30 тысяч рублей увеличить до 100 тысяч, а максимальный срок лишения свободы за подобное нарушение увеличить с двух лет до трех. Аналогичное наказание он предлагает распространить на тех, кто передаст руль транспортного средства нетрезвому водителю.

«Такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку каждый случай нетрезвого вождения, помимо риска долгосрочного лишения прав, будет создавать значительную угрозу личному бюджету», — уверен предприниматель.

Он также предлагает перенять у Японии опыт привлечения к ответственности пассажиров авто, за рулем которого оказался нетрезвый водитель. Дмитрий Давыдов видит несколько причин для внедрения такого изменения в законодательство: он считает, что поездку с пьяным водителем можно расценивать как поощрение такого поведения и осознанное оставление в опасности себя и других людей. Кроме того, по мнению предпринимателя, не отговоривших пьяного садиться за руль пассажиров можно считать соучастниками преступления.

«Таким образом, налагая денежный штраф за езду вместе с пьяным водителем, государство будет мотивировать пассажиров удостовериться в трезвости водителя перед поездкой, а также убеждать водителя воздерживаться от употребления опьяняющих веществ за рулем и от езды в нетрезвом виде. Очевидно, что это сократит случаи незаконной и опасной езды», — убежден Давыдов. При этом он добавил, что у пассажиров общественного транспорта и такси должна быть возможность избежать наказания, поскольку факт употребления водителем опьяняющих веществ может быть им неизвестен.

Активист считает, что его предложения помогут значительно сократить число пострадавших от пьяных водителей в ДТП и сохранить жизни огромного количества россиян, которые до сих пор каждый день гибнут из-за нетрезвых нарушителей.

Автор добавляет, что реализация этих мер невозможна без поддержки на законодательном уровне, потому он надеется, что государство обратит внимание на его предложения.