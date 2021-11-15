Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава ЦБ Набиуллина рассказала, что угрожает благополучию россиян 13:05
В Кремле выразили надежду, что Минск не приостановит транзит газа в Европу 13:03
Мигранты подошли к погранпереходу «Брузги» 13:03
Россияне потратили 33,3 млрд рублей на распродаже AliExpress 13:02
Пострадавшему на съемках «Раста» мужчине удалили часть руки 13:00
Адвокат назвал причину объявления в розыск основателя «Медиазоны»... 13:00
Мужчину, не платившего по ипотеке 23 года, выселили из дома 13:00
Олимпийскую чемпионку по гимнастике ограбили в аэропорту 12:59
Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова объявили в розыск 12:56
Экс-игрок сборной Хорватии заявил, что игра «отомстила» российской команде 12:54
Общество

Таксист из Ливерпуля запер подозрительного пассажира в салоне. Машина взорвалась

The Sun: таксист-герой предотвратил крупный теракт в британском Ливерпуле

close
100%
@AUSTROHNGARO2/Twitter
Таксист Дейв Перри предотвратил возможный террористический акт в Ливерпуле. В праздничное воскресенье подозрительный пассажир попросил отвезти его к местному собору, где на службе находилось более 2 тыс. человек. Вместо этого Перри остановился у женского госпиталя, намереваясь поднять тревогу. Он заблокировал машину и выскочил из нее. В этот момент прогремел взрыв.

Ливерпульский таксист Дейв Перри спас тысячи человек от возможной гибели в террористической атаке. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По словам источника газеты, утром 15 ноября, в воскресенье после праздника Дня памяти павших, в Ливерпуле произошел взрыв. Погиб пассажир такси, который, по данным полиции, привел в действие взрывное устройство.

Мужчина попросил таксиста Дейва Перри отвезти его к кафедральному собору Ливерпуля, где проходила большая месса по случаю праздника. Около 2 тыс. ливерпульцев собрались, чтобы помянуть на воскресной службе своих родственников, павших в различных войнах, которые вела Великобритания.

Однако пассажир вызвал у Перри подозрения. Поэтому он отвез его к женской больнице Ливерпуля, где выскочил из автомобиля и запер двери, чтобы позвать на помощь.

После этого раздался мощный взрыв. Таксист получил ранения средней тяжести, а пассажир погиб в результате детонации своей бомбы. Врачи диагностировали у Перри ожоги и осколочные ранения.

В соцсетях Дейва Перри благодарные англичане называют героем.

The Sun также приводит слова коллеги Перри Стивена Томаса: «Водитель — мой напарник, он заметил подозрительное поведение пассажира и выпрыгнул из машины. Тот парень взорвал себя, но с моим другом все в порядке».

Отец двоих детей, 52-летний Мэтт Керр заявил журналистам, что услышал звук, когда присел посмотреть трансляцию воскресной службы. «Я выглянул в окно и увидел дым, полицию и вертолеты. Страшно подумать, что могли пострадать женщины и дети».

Терактом эту ситуацию власти пока не объявили, но полиция арестовала трех человек в течение нескольких часов после взрыва.

По мнению экспертов, за взрывом могут стоять радикальные исламисты — почерк предположительного теракта сильно напоминает произошедшие недавно теракты в Афганистане.

«Мы продолжаем расследовать этот инцидент, и может потребоваться некоторое время, прежде чем мы сможем что-либо подтвердить. Мы непредвзято относимся к тому, что стало причиной взрыва, но, учитывая, как это произошло, из осторожности дело передано контртеррористической полиции», — приводит газета слова местных полицейских.

Премьер-министр Борис Джонсон написал после взрыва в своем Twitter: «Мысли мои со всеми, кто пострадал от ужасного инцидента в Ливерпуле сегодня. <…> Я хочу поблагодарить службы экстренной помощи за их быстрое реагирование и профессионализм, а полицию — за их неустанную работу».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть