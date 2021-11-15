The Sun: таксист-герой предотвратил крупный теракт в британском Ливерпуле

Таксист Дейв Перри предотвратил возможный террористический акт в Ливерпуле. В праздничное воскресенье подозрительный пассажир попросил отвезти его к местному собору, где на службе находилось более 2 тыс. человек. Вместо этого Перри остановился у женского госпиталя, намереваясь поднять тревогу. Он заблокировал машину и выскочил из нее. В этот момент прогремел взрыв.

Ливерпульский таксист Дейв Перри спас тысячи человек от возможной гибели в террористической атаке. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По словам источника газеты, утром 15 ноября, в воскресенье после праздника Дня памяти павших, в Ливерпуле произошел взрыв. Погиб пассажир такси, который, по данным полиции, привел в действие взрывное устройство.

Мужчина попросил таксиста Дейва Перри отвезти его к кафедральному собору Ливерпуля, где проходила большая месса по случаю праздника. Около 2 тыс. ливерпульцев собрались, чтобы помянуть на воскресной службе своих родственников, павших в различных войнах, которые вела Великобритания.

Однако пассажир вызвал у Перри подозрения. Поэтому он отвез его к женской больнице Ливерпуля, где выскочил из автомобиля и запер двери, чтобы позвать на помощь.

После этого раздался мощный взрыв. Таксист получил ранения средней тяжести, а пассажир погиб в результате детонации своей бомбы. Врачи диагностировали у Перри ожоги и осколочные ранения.

В соцсетях Дейва Перри благодарные англичане называют героем.

This is Liverpool taxi driver David Perry who locked a Remembrance Sunday terrorist in his cab seconds before the bomber detonated an explosive device right outside a maternity hospital. David's actions almost certainly saved many lives. He is an absolute hero. pic.twitter.com/qjHzGMxIUT — Piers Morgan (@piersmorgan) November 15, 2021

The Sun также приводит слова коллеги Перри Стивена Томаса: «Водитель — мой напарник, он заметил подозрительное поведение пассажира и выпрыгнул из машины. Тот парень взорвал себя, но с моим другом все в порядке».

On a day when we remember heroes, Taxi Driver David Perry took the heroic decision to lock the bomber in his taxi.

His actions prevented a dreadful terrorist attack & saved lives in Liverpool today.



Such bravery pic.twitter.com/GTCms5iTkM — Chris Rose (@ArchRose90) November 14, 2021

Отец двоих детей, 52-летний Мэтт Керр заявил журналистам, что услышал звук, когда присел посмотреть трансляцию воскресной службы. «Я выглянул в окно и увидел дым, полицию и вертолеты. Страшно подумать, что могли пострадать женщины и дети».

Liverpool taxi driver Dave Perry may well have saved hundreds of people from a Remembrance Day terrorist attack at Liverpool Women's Hospital.

God bless this great Briton. A hero.

And God damn the scumbags who continue to try and inflict their cowardly terror.

They will not win. — Dan Wootton (@danwootton) November 14, 2021

Терактом эту ситуацию власти пока не объявили, но полиция арестовала трех человек в течение нескольких часов после взрыва.

По мнению экспертов, за взрывом могут стоять радикальные исламисты — почерк предположительного теракта сильно напоминает произошедшие недавно теракты в Афганистане.

«Мы продолжаем расследовать этот инцидент, и может потребоваться некоторое время, прежде чем мы сможем что-либо подтвердить. Мы непредвзято относимся к тому, что стало причиной взрыва, но, учитывая, как это произошло, из осторожности дело передано контртеррористической полиции», — приводит газета слова местных полицейских.

Премьер-министр Борис Джонсон написал после взрыва в своем Twitter: «Мысли мои со всеми, кто пострадал от ужасного инцидента в Ливерпуле сегодня. <…> Я хочу поблагодарить службы экстренной помощи за их быстрое реагирование и профессионализм, а полицию — за их неустанную работу».