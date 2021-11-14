Прокуратура и следователи проводят проверки после взрыва на складе НЛМК

14 ноября произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля Новолипецкого металлургического комбината. Пожарные обнаружили следы взрыва. По предварительным данным, пострадала одна женщина. Инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия, отметили в пресс-службе компании. Причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса, утверждают источники в экстренных службах. Главное о взрыве на территории НЛМК — в материале «Газеты.Ru».

На складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в воскресенье вечером, 14 ноября, произошел взрыв. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС, скорая и полиция.

«Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада», — рассказал источник ТАСС.

По данным агентства, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку.

Источник также назвал возможную причину произошедшего – по его словам, к взрыву могло привести нарушение технологического процесса.

По предварительным данным, пострадал как минимум один человек. «Там пострадала одна женщина», — рассказали в диспетчерской ЕДДС.

Позднее информацию подтвердили в пресс-службе НЛМК, добавив, что ЧП не сказалось на работе предприятия.

В компании сообщили, что в 21:30 мск на складе НЛМК «произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера». Оно было ликвидировано в течение 15 минут. В результате ЧП повреждена часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс.

«Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Причины произошедшего уточняются», — сообщила пресс-служба предприятия.

В свою очередь, в МЧС уточняют масштабы происшествия. В экстренных службах ранее проинформировали, что под завалами могут находиться два человека.

Однако позднее стало известно, что поисково-спасательные работы на НЛМК завершены, под завалами людей не осталось. В компании также указали:

информация о том, что под завалами на НЛМК могут находиться люди, не соответствует действительности.

Идут проверки

Липецкая прокуратура начала проверку по факту происшествия на территории НЛМК, сообщила представитель надзорного ведомства Татьяна Ткачева.

«Прокуратурой области организована проверка по всем обстоятельствам инцидента, который произошел на Новолипецком металлургическом комбинате. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — сказала она.

Проверку проводят и следственные органы СУ СКР по региону. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в релизе на сайте ведомства.

Отмечается, что это уже не первое подобное ЧП на НЛМК за последнее время. Так, 9 августа этого года в кислородно-распределительном цехе произошло несколько взрывов. Площадь последовавшего пожара тогда составила 40 кв. м. Он был ликвидирован в течение часа. Обошлось без пострадавших.

Новолипецкий металлургический комбинат — одна из крупнейших металлургических компаний мира с активами в России, странах ЕС и США. Предприятие производит полный цикл продукции — от сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции — плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году НЛМК стал крупнейшим в России производителем стали.