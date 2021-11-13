Основателя сети криптообменников из России задержали в Нидерландах для экстрадиции в США

Минюст США не комментирует задержание в Нидерландах российского гражданина Дениса Дубникова. Ранее адвокат россиянина заявил, что в Амстердаме его подзащитного задержали по запросу ФБР. Если Дубников будет экстрадирован в Штаты, то по обвинению в отмывании криптовалюты ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Сооснователь группы обменников криптовалюты Coyotes — EGG CASH, 29-летний россиянин Денис Дубников задержан в нидерландском Амстердаме по требованию властей США. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух, передает ТАСС.

Дубникова обвиняют в отмывании $400 тыс. в криптовалюте для неких киберпреступников. Минюст США задержание российского гражданина в третьей стране не комментирует.

Бух сообщил журналистам, что Дубникова в начале ноября не пустили в Мексику.

«Мексика его не пустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть, по сути, просто похитили», — сказал адвокат.

По его словам, за «похищением» россиянина стоит ФБР. Документы для задержания, добавил он, были подготовлены чуть ли не задним числом, во время трансатлантического перелета Дубникова. В Америке ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас адвокат Дубникова борется с его экстрадицией в США. Однако Нидерланды выдают задержанных в 99% случаев.

«Вероятно, мы позже все-таки дадим согласие, потому что Голландия [это страна], где борьба против экстрадиции статистически не имеет смысла. Мы изучаем: может быть, стоит согласиться на быструю экстрадицию и уже здесь [в Штатах] разбираться», — отметил Бух.

Признавать вину Дубников не намерен, он утверждает, что не знал, откуда поступили в его распоряжение «отмытые» деньги, и действовал в рамках законодательства РФ.

Телеканал CNN в свою очередь сообщает, что задержание Дубникова – один из крупнейших шагов американских правоохранителей по борьбе с программой-вымогателем Ryuk, связанной с многочисленными взломами американских медицинских организаций. Стоять за этим могут «банды вымогателей из Восточной Европы, в частности — России», говорится в сообщении канала.

В начале ноября в США был приговорен к 10 годам тюрьмы россиянин Александр Жуков, его признали виновным в электронном мошенничестве. Он также должен возместить ущерб в размере более $3,8 млн.

Кроме того, минюст США обвинил 28-летнего украинца Ярослава Васинского и 22-летнего россиянина Евгения Полянина в киберпреступлениях. По данным американских судебных властей, они совершили около 2,5 тыс. кибератак с помощью программ-вымогателей, заработав на этом около $2,3 млн.

Васинский был арестован польскими полицейскими 8 октября, решается вопрос о его экстрадиции в Штаты. Полянин, по данным ФБР, может находиться в Барнауле (Алтайский край).

Россияне неоднократно арестовываются и осуждаются американскими судами по делам о кибермошенничестве. В конце января 2020 года суд в штате Флорида приговорил к 12-летним тюремным срокам братьев Игоря и Дениса Грушко. Как сообщалось на сайте прокуратуры Южного округа Флориды, россиян признали виновными в афере с банковскими карточками, а также в изготовлении поддельных удостоверений личности и хищении личных данных.

До недавнего времени россияне проживали в Форт-Лодердейле. Полиция в ходе обыска в их доме нашла устройства, предназначенные для похищения данных о банковских картах и банкоматах – скиммеры. Кроме того, у братьев Грушко нашли печатный станок для фальшивых ID.

У них также был сообщник – украинский гражданин Вадим Вознюк, которого также приговорили к тюремному заключению. 24-летний украинец получил 2 года и 3 месяца тюрьмы за преступный сговор с целью получения и использования краденых кредиток.