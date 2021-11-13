Звезды Голливуда просят президента США помиловать индеек «в особом порядке»

Звезды американского кино и шоу-бизнеса подписали обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой помиловать индеек перед Днем благодарения и отправить их на попечительство благотворительной организации. Обычно птиц, которых лидеры Соединенных Штатов традиционно «милуют» перед праздником, отправляют на фермы. По словам создавших петицию зоозащитников, там условия хуже, потому что не учитываются «личностные характеристики индивидуумов».

Благотворительная организация зоозащитников Farm Sanctuary объявила сбор подписей в поддержку петиции, обращенной к президенту США Джозефу Байдену. Она опубликована на сайте организации.

«Генетика современных индеек была изменена с целью крайне быстрого роста и достижения крупных размеров. Эти птицы требуют особого внимания, которого не получали их предшественницы, помилованные другими президентами», — говорится в тексте петиции.

Среди подписантов значатся актеры Хоакин Феникс и Дейв Баттиста, актрисы Руни Мара и Мина Сувари, британский юморист Рики Джервэйс, популярная певица Билли Айлиш, актриса Наташа Лионн. Поставить свою подпись может любой желающий.

«В нашем убежище… у индеек будет возможность вволю изваляться в пыли, почувствовать траву под лапами, насладиться здоровой общественной жизнью и получить индивидуальный уход», — отметили в Farm Sanctuary.

Обычно помилованных президентом США перед Днем благодарения индеек отправляют на обычные фермы, в контактные зоопарки и университеты, где изучается птицеводство. Однако там «скорее всего, о них не заботятся как об индивидуумах с уникальными характерами, эмоциями, нуждами и предпочтениями».

Зоозащитная организация Farm Sanctuary была основана в 1986 году: она борется с жестоким обращением с животными, которых выращивают на промышленных фермах, призывает отказаться от скотоводства и продвигает веганство.

Президенты США традиционно «милуют» двух специально подготовленных индеек перед Днем благодарения. На официальном уровне праздник был утвержден президентом Авраамом Линкольном в 1863 году. Традиция устраивать застолье с жареной индейкой, впрочем, зародилась в 1621 году, когда первые колонисты в Массачусетсе решили отметить так удачный сбор урожая — а местные индейцы принесли этих птиц, будучи приглашенными на пир.

По легенде, первым индейку помиловал именно Линкольн — по просьбе своего сына, который сдружился с индюком и назвал его Джеком. В современной истории Америки помиловал индейку первым Джон Кеннеди — однако термин «помилование» не был использован им официально.

Официальная же церемония изобретенной заново традиции прошла в 1989 году при президенте Джордже Буше-старшем. Это произошло на фоне митингов зоозащитников перед Белым домом в Вашингтоне.

С тех пор все американские лидеры ежегодно милуют двух индеек.

Птиц поставляет Национальная федерация производителей индеек. В организации утверждают, что птиц-кандидатов выращивают в штате Индиана и отбирают с самого раннего возраста. Их приучают к фотовспышкам и большому скоплению людей. В столице индеек размещают в фешенебельном отеле «Уиллард Интерконтинентал», а также выбирают им имена.

Церемония помилования в 2021 году назначена на 19 ноября.

.@PressSec announces President Biden will pardon the national Thanksgiving turkey next Friday.



Watch C-SPAN for gobble-to-gobble coverage. pic.twitter.com/UTouNmSWOe — CSPAN (@cspan) November 12, 2021

До следующего Дня благодарения, впрочем, помилованные птицы редко доживают. Из-за генетических изменений эти индейки имеют большое количество проблем со здоровьем, их срок жизни не превышает одного года. Дикие же индейки живут до пяти лет, сообщала газета Politico.

Стоит добавить, что каждый год индейку на День благодарения едят 88% американцев. По данным Университета Иллинойса, в праздничный день съедается до 46 миллионов птиц. Кроме того, 22 млн индеек съедается на Рождество, еще 19 млн — на Пасху.