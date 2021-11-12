Юристы объяснили, почему что все иски из-за QR-кодов оставят без удовлетворения

Более 600 жителей Томской области подали иск против введения QR-кодов, обязательных для посещения ТЦ и других общественных мест. Коллективный иск подготовили и жители Свердловской, Курганской областей, Алтайского и Забайкальского краев. Юристы рассказали «Газете.Ru», каковы шансы противников ограничений на победу в суде.

В нескольких регионах России жители стали выступить против усиленных ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19 в виде QR-кодов. Они собирают подписи и подают иски в региональные суды. В Томской области жители и юристы подготовили одну из самых массовых коллективных жалоб прокурору области и уже подали иск в суд. Собрано более 600 подписей, рассмотрение иска состоится 23 ноября.

«Мы просим суд и прокурора рассмотреть наши заявления с точки зрения закона и прав граждан на свободу перемещения, возможность покупать товары, еду, одежду, особенно – на возможность свободно трудиться. А людям, которых работодатели косвенно, а иногда и впрямую принуждают поставить вакцину и иметь QR-код, сейчас особенно тяжело», – написал томский юрист Рамиль Хисамутдинов в Telegram-канале «Томск против QR-кодов. Сбор подписей».

В заявлении сторонников отмены QR-кодов сказано, что «администрация Томской области не имела права ограничивать свободу передвижения определенных категорий населения субъекта РФ, проведя разделение по вышеописанным признакам, и ставить их правовой статус в ущемленное положение по признаку (не)прохождения процедуры вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо по признаку (не)перенесения заболевания COVID-19 в последние шесть месяцев».

Недовольство у жителей вызвало распоряжение губернатора Сергея Жвачкина о продлении режима нерабочих дней до 15 ноября и невозможность посещения ресторанов без предъявления QR-кодов с 8 ноября, салонов и парикмахерских – с 15 ноября, закрытие кинотеатров и развлекательных площадок в ТРЦ. Также в Томске не будут допускать к работе с прививками, сделанными менее, чем полгода назад, работников сферы услуг и некоторых специальностей — например, педагогов.

Согласно рейтингу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Томская область находится на шестом месте по степени жесткости ограничений из-за COVID-19 среди регионов России.

При этом, по данным регионального оперштаба, за 12 ноября в Томской области коронавирус выявлен у 276 человек.

В Забайкалье коллективный иск от 22 граждан в связи с QR-кодами обращен к губернатору Александру Осипову, его направили 11 ноября.

«Мы сдали наш коллективный иск о признании незаконным постановление губернатора Забайкальского края Осипова о введении системы QR-кодов на территории Читы и других населенных пунктов», – сообщала активистка и создатель иска Марина Савватеева в Telegram-канале «Протестное Забайкалье».

Похожая ситуация сложилась в Кургане: жители недовольны обязательной вакцинацией для госслужащих и сотрудников сферы услуг, а также региональным и федеральным распоряжением о посещении ресторанов и ТЦ по QR-кодам.

Некоторые присоединились к протесту из-за того, что с 30 октября по 7 ноября в регионе была обязательной самоизоляция граждан с хроническими заболеваниями и лиц старше 60 лет.

Депутат городской думы Иван Камшилов уточнил, что иск против введения QR-кодов и вакцинации подготовила инициативная группа из полусотни горожан.

«Иск готов, они сейчас изучают опыт ряда других регионов, где уже есть определения суда. Я думаю, в ближайшее время иск поступит в Курганский областной суд», — рассказал он 11 ноября.

Тем временем массовый сбор подписей проводится в Екатеринбурге представителями движения «Иммунный ответ». В центре города у ТРЦ «Пассаж» 10 ноября они провели сбор подписей против QR-кодов, заявляя, что собираются собрать до трех-пяти тыс. подписей и подать иск в прокуратуру и суд Свердловской области. Ответчик — губернатор Евгений Куйвашев.

«За один вечер мы собрали 300 подписей», — отметила активистка движения Полина.

Аналогичные сборы подписей проходят с конца октября в Москве, Санкт-Петербурге, в Сибири и Алтайском крае — в тех регионах, где, согласно рейтингу АПЭК, введены наиболее жесткие ограничительные меры по коронавирусу.

Юристы в свою очередь рассказали «Газете.Ru», какая судьба может ждать такие иски.

«С момента начала пандемии коронавируса многие граждане воспринимали несправедливыми те меры и ограничения, которые вводились в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это касается и введения QR-кодов на передвижение в городах, и обязательного ношения масок и перчаток, и обязательной вакцинации, и других подобных ограничений.

Подобные иски, хоть и редко, подавались еще в 2020 году в начале пандемии», — отметил юрист Алексей Гавришев.

Однако международная и российская практика показала, что, с точки зрения законодательства, нет никаких нарушений в ведении этих ограничений, в связи с чем суды зачастую отказывали в принятии подобных исков, подчеркнул эксперт.

«В том числе и коллективных. А по принятым принимали решения в отказе в их удовлетворении. Конституция РФ, трудовое законодательство и иные нормативные-правовые акты, и ранее предусматривали возможность ограничения прав граждан в случаях острой санитарно-эпидемиологической ситуации. Поэтому шансов у заявителей из регионов нет», — пояснил Гавришев.

О законности введенных ограничений рассказал и юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

«Такие ограничения по действующему законодательству законны и вводятся на основании предписания главного санитарного врача каждого из субъектов федерации. Сами по себе такие ограничения не нарушают свободы передвижения или еще какой бы то ни было. Таким образом все иски будут или оставлены без рассмотрения либо заявителям будет отказано в их удовлетворении», — уточнил он.

В 2020 году подобные иски встречались реже и уже были отклонены судами: 28 апреля Мосгорсуд отклонил иск к мэру столицы Сергею Собянину от жителей, которые оспаривали указ № 12, ограничивающий передвижение по Москве, а также указ № 43, по которому необходимо было оформлять цифровые пропуска.

Противники этих мер считали, что их конституционные права грубо нарушены.

Также в апреле 2021 года Верховный суд России отклонил иск 1,5 тыс. граждан о признании неправомерным пункта о необходимости ношения индивидуальных средств защиты.

Напомним, что гражданам, которые нарушают распоряжения глав регионов и главных санитарных врачей о посещении отдельных заведений по QR-кодам, грозят штрафы. Для частных лиц они могут варьироваться от 1 до 30 тыс., для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс., для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые призваны унифицировать применение QR-кодов по всей стране. В случае их принятия, с 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. Такие же документы потребуются и для покупки билетов на поезд и самолет.