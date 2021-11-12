Смогут ли граждане, купившие документ, вакцинироваться по-настоящему

Объявить амнистию людям, которые купили сертификаты о вакцинации от коронавируса, невозможно, считают в Госдуме: это повлечет за собой привлечение врачей к ответственности, избавив от нее владельцев фальшивых документов. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный. По словам юристов, повторная прививка раньше, чем через полгода после первой, может стать поводом для доследственной проверки, но доказать подделку документов в этом случае будет сложно.

«Слабое звено – это человек»

Введение QR-кодов при посещении ресторанов, кафе, торговых центров, а также для поездок на поездах и перелетов на самолетах, может вызвать рост нелегальной торговли сертификатами о вакцинации в Telegram-каналах и на теневых форумах, прогнозируют эксперты IT-компании Group-IB.

«Так уже произошло с всплеском криминальных предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Этой осенью их количество в 20 раз превысило летние показатели», — сообщили в компании.

«Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы — информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте — стоимость такой услуги в среднем составляет 4 тыс. рублей, — рассказал ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров. – Также существует продажа QR-кодов, которые перенаправляют проверяющих на поддельный сайт госсервиса с информацией о вакцинации заказчика, он стоит 2,5 тыс. рублей. В целом предложений по продаже QR-кодов с услугой проведения через госсервисы значительно больше, чем QR-кодов, ведущих на поддельные сайты».

По словам основателя компании бизнес-разведки «Р-техно» Романа Ромачева, фальсифицировать «рабочий» сертификат о прививке могут только медики – именно они предоставляют информацию, которая заносится в базу данных сайта «Госуслуги».

Здесь есть несколько вариантов: в одних местах это организуется на уровне медучреждения, которое собирает списки желающих получить поддельный QR-код. В других случаях люди договариваются с конкретным сотрудником, и тот либо просто не делает инъекцию, либо вводит физраствор вместо компонента вакцины. Иногда речь может идти о подкупе «пациента» — то есть укол получает подставной человек с чужими документами.

Такие сертификаты настоящие, отметил Роман Ромачев, просто получены незаконным путем. Однако, считает он, даже если гражданин, купивший фальсификат, решит привиться уже по-настоящему, он сможет обмануть систему.

«В любой системе самое слабое звено – это человек. Если кто-то купил сертификат у врача три месяца назад, то, думаю, он может прийти к тому же самому врачу и поставить вакцину, даже если не прошло полгода, без внесения на «Госуслуги», — пояснил эксперт.

Сам факт того, что у человека есть сертификат, и он идет прививаться, не свидетельствует о том, что сертификат получен незаконным путем, отметил Иван Печерей, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова (МГМСУ). Такой пациент может оказаться банальным ипохондриком, который хочет вакцинироваться чаще, объяснил он.

«Но если человек идет прививаться, а менее чем полгода назад прививку по документам он уже получил, его не привьют, поскольку система ОМС, из которой финансируется вакцинация, не подразумевает повторную прививку через такой ранний срок. Однако он может обратиться в частную клинику – есть информация, что некоторые частные клиники делают вакцинацию таким людям за плату», — рассказал Печерей.

Корреспондент «Газеты.Ru» попробовала записаться в частные клиники «Будь здоров» и «Медси» под видом человека с неистекшим сертификатом: в обеих ответили, что это невозможно.

«Когда к нам приходят делать второй компонент или ревакцинироваться, мы сразу проверяем информацию в ЕМИАС, и если там по срокам все нормально, то можем сделать прививку. Если срок не подошел, то в прививке будет отказано», — рассказали в пресс-службе сети лабораторий «Инвитро».

«Проверить можно»

В госполиклиниках данные иногда могут внести не сразу – например, к вечеру, пояснила врач из Саратова Ольга (имя изменено по просьбе героини). То есть человек может получить вакцину с неистекшим сертификатом, и это вскроется не сразу, а при отправке информации на «Госуслуги».

«Предыдущий сертификат, действительно, могут не спросить, но данные потом подаются на «Госуслуги». Там, наверное, возникнут вопросы», — рассказал Владимир, врач одной из московских больниц.

С ним согласна медсестра из Калининградской области Дарья. «Когда колют, не спрашивают особо, что потом делать с данными для «Госуслуг», — рассуждает она.

«Госуслуги» — это государственный портал, который в соответствии с законодательством собирает информацию, и у правоохранительных органов есть компетенция запрашивать данные, которые там содержатся, отметил Иван Печерей.

«Предположим, вскрывается факт того, что человек пришел за второй прививкой раньше положенного срока и не объясняет причину – это, на мой взгляд, основание для доследственной проверки. Другое дело, что доказать, что был выдан сертификат, а прививка сделана не была, крайне сложно», — сказал он.

Доказать фальсификацию сертификата, по его словам, можно, если поймать медика с поличным – например, при передаче взятки. Или же при чистосердечном признании.

При необходимости проверить, была ли сделана прививка, все же можно, рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Например, сегодня тяжелобольных с диагнозом COVID-19, имеющих сертификат о вакцинации, проверяют на наличие антител, чтобы понять, действительно ли была сделана инъекция.

«Ответственность за подделку сертификатов предусмотрена уголовным или административным законодательством. Все зависит от того, какими методами это осуществлялось и имеется ли цель сбыта или использования поддельных сертификатов. Если был зафиксирован факт передачи поддельных документов или использование сертификата для прохода куда-то или получения выгоды какой-то, то может наступить санкция статьи 327 УК РФ в виде лишения свободы до 3 лет.

Если же такой документ никуда не передавался, но факт подделки зафиксирован, то может наступить ответственность по статье 19.23 КОАП в виде штрафа до 50 тыс. рублей, при повторном таком событии, до 100 тыс. рублей», — уточнил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

В августе Минздрав издал норматив о деятельности по борьбе с фальсификацией сертификатов, напомнил он. За этим также должен следить Центр управления региона по распространению COVID-19.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко считает, что владельцам фальшивых сертификатов нужно объявить амнистию и дать возможность привиться по настоящему.

Однако в Госдуме заявили, что это «скорее невозможно».

«Такие предложения были, но все они отклонены. Объявлять этим людям амнистию, а врачей потом привлекать? В какой форме она должна быть объявлена, не совсем понятно», — пояснил зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.