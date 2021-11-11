«Поверить не можем»: в «Мемориале»* отреагировали на иск от прокуратуры о ликвидации

В Верховный суд России поступило обращение от Генпрокуратуры с требованием ликвидировать Международный «Мемориал»* и одноименный правозащитный центр (также признан иноагентом). Свое решение в ведомстве объяснили неоднократным нарушением закона России об иноагентах. В «Мемориале» уверены, что «законных оснований для ликвидации организации нет».

Генпрокуратура решила добиться ликвидации международной организации «Мемориал», которая в России признана НКО-иноагентом. Для этого ведомство обратилось в Верховный суд.

«Учитывая, что Международный мемориал и Центр «Мемориал» осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 8 ноября 2021 года Генеральной прокуратурой РФ в Верховный суд РФ направлено административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра Мемориал», — пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В прокуратуре считают, что обе организации скрывали, что являются иноагентами. А НКО и их должностным лицам с 2019 года неоднократно назначались штрафы за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, добавили в ведомстве.

В «Мемориале» уверены, что закон не нарушался: «никаких законных оснований для ликвидации Международного «Мемориала» нет», говорится на сайте центра. В организации считают, что «закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями», и настаивают, что он должен быть отменен.

«Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования», — отметили в организации.

Предложение о ликвидации там считают политическим — как считают в «Мемориале», оно принимается для «уничтожения организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека».

В свою очередь в одноименном правозащитном центре новость о подаче иска о ликвидации отреагировали тремя словами: «Поверить не можем», такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте ПЦ.

Заседание по этому вопросу состоится через две недели — 25 ноября в 11.00.

В Верховном суде подтвердили информацию об обращении Генпрокуратуры с требованием ликвидировать организацию, пишет ТАСС.

Международный «Мемориал» был признан НКО-иноагентом в 2016 году, правозащитный центр «Мемориал» — в 2014 году. В течение нескольких лет правозащитников штрафовали за нарушение закона об иноагентах.

Один из них был назначен в середине декабря 2019 года, пишет DW. Тверской суд Москвы наложил два штрафа по 100 тыс. рублей на главу Международного «Мемориала» Яна Рачинского. Его признали виновным в отсутствии маркировки «иностранного агента» в группе во «ВКонтакте» и на YouTube-канале «Международного Мемориала».

Тогда НКО, признанная иноагентом, написала в Twitter, что ей уже были назначены штрафы на почти 3 млн рублей. Глава организации должен был государству еще 700 тыс. рублей.

В середине мая прошлого года Международному «Мемориалу» выписали штраф на 300 тыс. рублей — по той же причине: на сайте ингушского отделения организации отсутствовала маркировка «иностранный агент».

Один из последних штрафов был назначен в октябре этого года. Тверской суд Москвы назначил правозащитному центру «Мемориал» выплатить 300 тыс. рублей за отсутствие маркировки «иноагент». Дело возбудили после обращения, которое «руководитель Центральноазиатской программы «Мемориала» Виталий Пономарев направил в электронную приемную МИДа», пишет ОВД-инфо (организация включена Минюстом в список иноагентов)* (также признано иноагентом).

Несколько правозащитных организаций призывали дипломатов дать политическое убежище туркменскому блогеру Розгельды Челиеву, которого преследовали из-за публикаций в интернете. При этом в обращении не было упоминания о том, что «Мемориал» является иноагентом.

*Организация признана в России иноагентом